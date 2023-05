By

मुंबई : कोणत्याही महिलेसाठी निरोगी मासिक पाळी येणे खूप महत्वाचे आहे. यासाठी शरीरात योग्य प्रमाणात पोषण असणे अत्यंत आवश्यक आहे. शरीरात पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे पीरियड्स देखील आरोग्यदायी नसतात.

मासिक पाळीच्या दिवसात वेदना, पेटके, अशक्तपणा किंवा चक्कर येणे नेहमीच सामान्य नसते. यामागे आरोग्याच्या अनेक समस्या असू शकतात. शरीरात आवश्यक पोषण नसले तरीही पाळीचे दिवस अधिक कठीण असू शकतात.

पीरियड्सच्या आरोग्यासाठी काही खाद्यपदार्थांकडे दुर्लक्ष करण्याचा सल्ला दिला जातो, तर काही पौष्टिक घटक निरोगी पाळीसाठी खूप महत्वाचे असतात. (these nutrients are important for healthy periods )

या दरम्यान महिलांच्या शरीरातून रक्त कमी होते. अशा परिस्थितीत लोहाची कमतरता होऊ शकते, म्हणून मासिक पाळी दरम्यान लोहयुक्त पदार्थ खाण्याचा सल्ला दिला जातो. एवढेच नाही तर शरीरात योग्य प्रमाणात जीवनसत्त्वे आणि खनिजे तयार झाली पाहिजेत.

आहारतज्ञ मनप्रीत यांनी त्यांच्या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून अशा ३ पोषक तत्वांची माहिती दिली आहे जे पीरियड्सचे आरोग्य सुधारण्यासाठी चांगले आहेत.

मॅग्नेशियम

मासिक पाळीच्या आरोग्यासाठी मॅग्नेशियम खूप महत्वाचे आहे. पीरियड्समध्ये पोट आणि पाठदुखीची समस्या, मूड बदलण्याची समस्या कायम राहते. काही महिलांना या काळात डोकेदुखी देखील होते. मॅग्नेशियम या सर्व गोष्टी दूर करते.

निरोगी पाळीसाठी, महिलांनी त्यांच्या आहारात मॅग्नेशियम समृद्ध पदार्थांचा समावेश केला पाहिजे. काजू, हिरव्या पालेभाज्या, केळी, काजू, बदाम, चणे, मटार आणि चिया बियांमध्ये मॅग्नेशियम मुबलक प्रमाणात आढळते.

जस्त

निरोगी कालावधीसाठी झिंक देखील चांगले आहे. हे डिम्बग्रंथि फोलिकल्सचे पोषण करते. ज्यामुळे निरोगी ओव्हुलेशन सोपे होते. इस्ट्रोजेन आणि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्सच्या निर्मितीसाठी देखील हे आवश्यक आहे.

झिंकमुळे रोगप्रतिकारशक्तीही वाढते. म्हणूनच मासिक पाळीच्या आरोग्यासाठी महिलांनी झिंक खाणे आवश्यक आहे. भोपळ्याच्या बिया, काजू, कोको आणि चणे यामध्ये ते मुबलक प्रमाणात आढळते.

प्रथिने

आपल्या शरीराला प्रथिनांपासून अमीनो ऍसिड मिळतात. हे हार्मोन्सची दुरुस्ती आणि निरोगी बनविण्यात मदत करते. जेव्हा शरीरात हार्मोनल असंतुलन होते, तेव्हा पीएमएसची समस्या अधिक असते आणि मासिक पाळीचे दिवसही कठीण असतात.

प्रथिने हार्मोन्स दुरुस्त करतात आणि पीएमएस कमी करतात. किडनी बीन्स, कडधान्ये, दुग्धजन्य पदार्थ, नट आणि बियांमध्ये प्रथिने मुबलक प्रमाणात आढळतात.