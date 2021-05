शुगर कंट्रोलमध्ये ठेवायची असल्यास हा आहार घ्या

अहमदनगर ः तुमच्या खाण्याच्या सवयीमुळे तुमच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असते. मधुमेह मूत्रपिंड, हृदय आणि आरोग्याच्या इतर समस्यांच्या विकासाचे एक प्रमुख कारण आहे. मधुमेह हा प्रकार प्रामुख्याने टाईप 1 मधुमेह आणि टाइप 2 मधुमेह असे दोन प्रकार आहे. मधुमेह ग्रस्त लोकांवर आहारासाठी काही प्रतिबंध आहेत.(This diet will keep your sugar under control)

मधुमेहाचा सामना करण्यासाठी निरोगी आहार योजनेचे पालन करणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक पद्धतीने रक्तातील साखरेची पातळी व्यवस्थापित करण्यासाठी आपल्याला आपल्या अन्नाची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. काही आहार योजना आपल्याला मधुमेह नियंत्रित करण्यास मदत करू शकतात. अशा 5 आहार योजना आहेत ज्या आपण आपल्या रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवू शकता.

आपण मधुमेह कसा रोखू शकता? या गोष्टी मधुमेह आणि मधुमेहावरील रामबाण उपाय प्रतिकार बद्दल माहित असणे आवश्यक आहे.

बीट हा यकृताच्या समस्येसाठी एक अचूक उपचार असू शकतो, पोषण समृद्ध आणि रोग प्रतिकारशक्ती वाढविण्यास देखील फायदेशीर आहे.

बीट रूटचे फायदे: त्यात फायटोन्यूट्रिएंट म्हणून कार्य करणारे रंगद्रव्य असून कर्करोगाविरोधी गुणधर्मांसाठी ओळखले जाते. ते शरीरावर अँटीऑक्सिडेंट समर्थन प्रदान करतात, जे मुक्त रॅडिकल्सविरूद्ध लढायला मदत करतात.

1. भूमध्य आहार

हा आहार फळ, भाज्या आणि सीफूडच्या सेवनवर केंद्रित आहे. कोंबडीच्या मांसास परवानगी आहे. हे आहारातील प्रथिने आणि ओमेगा 3 फॅटी अॅसिडचा समृद्ध स्रोत आहे आणि रक्तातील साखरेची पातळी कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करण्यास मदत करू शकते.

मधुमेहासाठी डाएट : डॅश डाएट हा प्रारंभी उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यासाठी डिझाइन केला गेला होता आणि उच्च रक्तदाब रोखण्यासाठी आहार आहाराचा संपूर्ण प्रकार आहारातील दृष्टिकोन आहे. तथापि मधुमेहामुळे पीडित लोकांसाठी मधुमेहावरील रामबाण उपाय संवेदनशीलता सुधारून फायदेशीर ठरू शकते. या आहारामध्ये समाविष्ट केलेल्या पदार्थांमध्ये फळे, भाज्या, सीफूड, कमी चरबीयुक्त डेअरीचा समावेश आहे. हे वजन कमी करण्यात खूप योगदान देऊ शकते.

3. अल्कधर्मी आहार

या आहारामध्ये साखर आणि मांस यासारख्या खाद्यपदार्थांवर बंदी घालण्यात आली आहे आणि फळे आणि भाज्यांचे सेवन करण्यास प्रोत्साहन दिले जाते. चरबी आणि परिष्कृत साखरेचे कमी सेवन केल्यामुळे मधुमेहामुळे पीडित लोकांसाठी ते फायदेशीर ठरू शकते.

