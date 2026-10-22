आरोग्य

Thyroid Diet Tips: थायरॉईडच्या रुग्णांनी खाण्यापूर्वी विचार करा! 'या' पदार्थांबाबत डॉक्टर काय सांगतात?

BEST DIET PLAN FOR HYPOTHYROIDISM AND HYPERTHYROIDISM: थायरॉईडचा त्रास असल्यास आहारात कोणत्या पदार्थांची काळजी घ्यावी? डॉक्टरांचा सल्ला व महत्त्वाच्या आहारविषयक टिप्स जाणून घ्या.
Foods to avoid by thyroid patients

Foods to avoid by thyroid patients

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

FOODS THAT MAY AFFECT THYROID MEDICATION ABSORPTION: थायरॉईडचा त्रास असेल तर वजन वाढणं, सतत थकवा जाणवणं आणि मूडमध्ये बदल अशा समस्या जाणवू शकतात. अशा वेळी औषधांसोबतच रोजच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींकडे लक्ष देणेही महत्त्वाचं ठरतं. काही पदार्थ प्रमाणापेक्षा जास्त खाल्ले की आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, तर काही पदार्थांबाबत विशेष काळजी घ्यावी लागते. मग थायरॉईडचा त्रास असताना आहारात कोणत्या गोष्टींचं प्रमाण मर्यादित ठेवावं आणि कोणते गैरसमज टाळावेत? जाणून घेऊया.

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