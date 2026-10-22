Thyroid Diet Tips: थायरॉईडच्या रुग्णांनी खाण्यापूर्वी विचार करा! 'या' पदार्थांबाबत डॉक्टर काय सांगतात?

FOODS THAT MAY AFFECT THYROID MEDICATION ABSORPTION: थायरॉईडचा त्रास असेल तर वजन वाढणं, सतत थकवा जाणवणं आणि मूडमध्ये बदल अशा समस्या जाणवू शकतात. अशा वेळी औषधांसोबतच रोजच्या खाण्यापिण्याच्या सवयींकडे लक्ष देणेही महत्त्वाचं ठरतं. काही पदार्थ प्रमाणापेक्षा जास्त खाल्ले की आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो, तर काही पदार्थांबाबत विशेष काळजी घ्यावी लागते. मग थायरॉईडचा त्रास असताना आहारात कोणत्या गोष्टींचं प्रमाण मर्यादित ठेवावं आणि कोणते गैरसमज टाळावेत? जाणून घेऊया..थायरॉईडचा त्रास असल्यास 'या' पदार्थांचे सेवन करताना काळजी घ्यालाल मांसाचे सेवन मर्यादित ठेवालाल मांसामध्ये सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण जास्त असू शकते. त्याचे वारंवार किंवा जास्त प्रमाणात सेवन केल्यास वजन वाढणे आणि हृदयाच्या आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे थायरॉईडचा त्रास असलेल्या व्यक्तींनी लाल मांसाचे सेवन मर्यादित ठेवावे. त्याऐवजी आहारात डाळी, कडधान्ये आणि इतर प्रथिनयुक्त पदार्थांचा समावेश करता येतो. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .जंक फूड आणि फास्ट फूड टाळापिझ्झा, बर्गर, तळलेले पदार्थ, चिप्स आणि जास्त साखर असलेले पदार्थ वारंवार खाणे आरोग्यासाठी चांगले नाही. अशा पदार्थांमध्ये मीठ, साखर आणि चरबीचे प्रमाण जास्त असू शकते. त्यामुळे वजन वाढण्याचा आणि इतर आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होण्याचा धोका वाढतो. म्हणून घरगुती, ताजे आणि संतुलित जेवण घेण्यावर भर द्यावा.ग्लूटेनयुक्त पदार्थ बंद करावेत का?गहू, मैदा आणि गव्हापासून बनवलेल्या अनेक पदार्थांमध्ये ग्लूटेन हे प्रथिन आढळते. मात्र, थायरॉईडचा त्रास असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने ग्लूटेन पूर्णपणे बंद करणे आवश्यक नाही. विशेषतः सिलिअॅक आजार असल्यास ग्लूटेन टाळणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय गहू किंवा इतर धान्ये आहारातून पूर्णपणे काढून टाकू नयेत..चहा, कॉफी आणि मद्यपानाबाबत काळजी घ्याचहा आणि कॉफीमध्ये कॅफीन असते. त्याचे अतिसेवन केल्यास झोपेवर परिणाम होऊ शकतो. तसेच थायरॉईडच्या काही औषधांसोबत चहा किंवा कॉफी घेतल्यास औषध शरीरात शोषले जाण्याच्या प्रक्रियेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे औषध घेतल्यानंतर किती वेळाने चहा किंवा कॉफी प्यावी, याबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.मद्यपानही मर्यादित ठेवणे किंवा टाळणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. मात्र, ग्रीन टी किंवा कॅफीनयुक्त प्रत्येक पदार्थ थायरॉईडसाठी हानिकारक असतो, असे नाही..कोबी, फ्लॉवर, मुळा आणि सोयाबीन खाताना काय काळजी घ्यावी?कोबी, फ्लॉवर आणि मुळा यांसारख्या भाज्यांमध्ये काही घटक असतात, जे विशिष्ट परिस्थितीत थायरॉईडच्या कार्यावर परिणाम करू शकतात. मात्र, या भाज्या पूर्णपणे बंद करण्याची गरज सहसा नसते. योग्य प्रमाणात आणि शिजवून खाल्ल्यास त्या संतुलित आहाराचा भाग असू शकतात.सोयाबीन आणि सोयापासून बनवलेले पदार्थही प्रत्येक थायरॉईड रुग्णासाठी हानिकारक नसतात. मात्र, सोया पदार्थ आणि थायरॉईडच्या औषधांच्या सेवनामध्ये अंतर ठेवणे महत्त्वाचे ठरू शकते. यासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..थायरॉईडचा त्रास असल्यास या गोष्टी लक्षात ठेवाडॉक्टरांनी दिलेली औषधे नियमित आणि सांगितलेल्या पद्धतीने घ्या.संतुलित आहार घ्या आणि जेवणात प्रथिने, भाज्या, फळे व धान्यांचा समावेश करा.डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय आयोडीन किंवा इतर पूरक गोळ्या घेऊ नका.वजनात अचानक बदल, सतत थकवा किंवा इतर त्रास जाणवल्यास डॉक्टरांशी संपर्क साधा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.