Immunity Boosting Superfoods: वारंवार थकवा आणि सर्दीचा त्रास होतोय? इम्युनिटी बूस्टसाठी खा ‘हे’ एनर्जी देणारे सुपरफुड

frequent cold and weakness diet plan Marathi: वातावरणात बदल झाल्यास सर्दी, खोकला, ताप यासारखे आजार निर्माण होतात. तसेच रोगप्रतिकारशक्ती देखील कमी होते. अनेकांना सर्दी होऊन गेल्यावर थकवा जाणवतो. यामुळे आहारात बदल करणे गरजेचे आहे. तुम्ही आहारात पुढील पदार्थांचा समावेश करु शकता. .संसर्गजन्य आजारजेव्हा हवामानातील बदलामुळे एखाद्याची रोगप्रतिकारशक्ती तात्पुरती कमकुवत होते, तेव्हा पुढील आजार वाढू शकतात. सर्दी आणि घसा खवखवणेहंगामी फ्लूतीव्र ब्राँकायटिसन्यूमोनियासायनस संसर्ग दम्याची समस्या.Gas and Headache: गॅस डोक्यात जातो का? 'या' 4 लक्षणांकडे अजिबात करु नका दुर्लक्ष.रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी काय खावे?पालकपालक ही एक पौष्टिक भाजी आहे. आहारात पालकाचा समावेश करणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तुम्ही सुप, पास्ता, पराठा यासारखे विविध पदार्थ बनवू शकता. यामध्ये मॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन ई आणि बीटा-कॅरोटीन असते, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढविण्यास मदत करते..बीटबीटमध्ये लोह, व्हिटॅमिन सी, फोलेट, पोटॅशियम, फायबर आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे इतर अनेक पोषक घटक भरपूर प्रमाणात असतात. बीट रक्तदाब कमी करण्यास आणि अनेक संक्रमणांशी लढण्यास मदत करते. .ब्रोकोलीब्रोकोली हे एक सुपरफूड आहे. कारण त्यात पोटॅशियम, सेलेनियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम इत्यादी अनेक खनिजे असतात. त्यात प्रथिने, फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स आणि फोलेट, ए, सी, ई आणि के सारखे जीवनसत्त्वे देखील असतात. हे अँटीऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वे मुक्त रॅडिकल्सशी लढतात आणि रोगांपासून संरक्षण करतात..दहीदही हे खनिजे, प्रथिने आणि प्रोबायोटिक्सचा चांगला स्रोत आहे आणि आजारपणात आरोग्य सुधारण्यात देखील ते महत्त्वाची भूमिका बजावते. हे कमी चरबीयुक्त दही प्रोबायोटिक्सने समृद्ध आहे, जे आतड्यांमध्ये चांगल्या बॅक्टेरियांच्या वाढीस प्रोत्साहन देते आणि आतड्यांचे आरोग्य नियंत्रित करते. दह्यामध्ये झिंक, मॅग्नेशियम, सेलेनियम, व्हिटॅमिन डी आणि रिबोफ्लेविनसह अनेक रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवणारे जीवनसत्त्वे आणि खनिजे असतात..ऑरेंजव्हिटॅमिन सीचा प्रमुख स्रोत असलेली संत्री कोणत्याही ऋतूत उपलब्ध असतात. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी खाऊ शकतात. संत्र्यांमध्ये कॅल्शियम, फॉस्फरस, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम सारखे इतर पोषक घटकही मुबलक प्रमाणात असतात.