भारतीय स्वयंपाकातील अत्यंत महत्वाचा घटक म्हणजे हळद. स्वयंपाकाची चव वाढवण्यासोबतच हळदीचे अनेक फायदे आहेत. हळद आरोग्याच्यादृष्टीने महत्वाची आहे. एखादी जखम Wound बरी करणं असो किंवा चेहऱ्यावर Face ग्लो आणणं हळदीचे अनेक फायदे आहेत. Turmeric Use for Mental and Physical Health

हळदीमुळे Turmeric रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते तसचं त्वचेसाठी हळद बहुगुणकारी आहे. हळदीला तर तुम्ही तुमच्या नाभीवर लावलं तरी त्याचे अनेक फायदे आहेत. याचा तुमच्या संपूर्ण स्वास्थ्यावर Health प्रभाव पडतो.

हळदीचं ज्योतिष शास्त्रातही महत्व आहे. ज्योतिष शास्त्रानुसार नाभीवर हळद लावल्याने अनेक समस्या दूर होतात. तेव्हा जाणून घेऊयात नाभीवर हळद लावण्याचे फायदे. Applying turmeric on navel benefits

नाभीला आपल्या शरीराचा केंद्र बिंदू मानला जातो. नाभीवर हळद लावल्यास याचा लाभ आपल्या शरीरासोबतच मनालादेखील होतो असं पुर्वीपासून म्हंटलं जातं.

नाभीवर हळदीचा टिळक लावल्यास आपल्या शरीरात उर्जेचा प्रवाह जलद गतीने वाढतो. यासाठीच ज्योतिष शास्त्रात आंघोळीनंतर नाभाला चिमुटभर हळद लावण्याचा सल्ला दिला जातो.

जर एखाद्या महिलेला मासिक पाळीमध्ये असह्य वेदना होत असतील तर त्यांनी नाभीवर चिमुटभर हळद लावावी. यामुळे मासिक पाळीत होणाऱ्या वेदना कमी होतील.

तर तुम्हाला सतत अपचन आणि पोट दुखीचा त्रास होत असेल तर नाभीवर हळद लावल्यास आराम मिळू शकतो.

सतत पोटात दूखत असेल किंवा सूज आली असेल तर नारळाच्या तेलामध्ये हळद मिसळून हा लेप नाभीवर लावावा. यामुळे आराम मिळेल, तसचं नाभीवर जखम झाल्यास किंवा सूज आल्यासही हा लेप लावणं उपयुक्त ठरू शकतं. turmeric on navel

हळदीमध्ये अँटीऑक्सिडंट, अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीसेप्टिक गुण असतात. ज्यामुळे तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. तसचं अनेक संक्रमाणांपासून शरीराचा बचाव होतो.

नाभीवर हळद लावण्याचा आध्यात्मिक लाभ

आपल्या शरीरातील नाभीच्या भागाला आत्म्याचं आसन मानलं जातं. यामुळेच या भागात हळद लावल्याने आध्यात्मिक ऊर्जा सक्रिय करणं, आध्यात्मिक ओढ निर्माण होण्यासाठी आणि परमात्म्याशी एकरुप होण्यासाठी उत्तम स्त्रोत मानलं जातं.

नाभीवर हळद लावल्याने मानवी शरीर थेट परमात्म्याशी जोडलं जातं आणि ईश्वर भक्ती मन केंद्रिंत होतं असं म्हंटलं जातं. Turmeric pack good for health

हळदीचे मानसिक लाक्ष

असं म्हंटलं जात की हळदीमुळे मनावर शांत प्रभाव पडतो. हळदीला नाभीवर लावल्याने तणाव, चिंता आणि नैराश्य कमी होतं. तसचं यामुळे मनाची स्पष्टता आणि शांतता वाढते.

