मणक्याच्या शस्त्रक्रियेचे प्रकार

- डॉ. अजय कोठारी, स्पाइन तज्ज्ञ‘डॉक्टर, ऑपरेशन करायचं म्हणताय... पण नेमकं कोणतं ऑपरेशन?’ स्पाइन सर्जरीचा विषय निघाला की अनेक रुग्णांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण होतो. काहींना वाटतं, की स्पाइनचं एकच ऑपरेशन असतं, तर काहीजण इंटरनेटवर डिस्केक्टॉमी, फ्युजन, TLIF, एंडोस्कोपी, डिकम्प्रेशन अशी नावं वाचून अधिकच गोंधळून जातात.खरं तर स्पाइनच्या प्रत्येक समस्येसाठी एकच शस्त्रक्रिया योग्य नसते. प्रत्येक आजारासाठी एकच औषध नसतं, तसंच प्रत्येक रुग्णासाठी एकच स्पाइन सर्जरीही नसते. म्हणूनच सर्वांत आधी स्पाइन सर्जरीचे वेगवेगळे प्रकार समजून घेणं महत्त्वाचं आहे..स्पाइन सर्जरीचं मुख्य उद्दिष्टस्पाइन सर्जरीचं उद्दिष्ट साधारणपणे खालीलपैकी एक किंवा अधिक असू शकतं :नसांवरील दाब कमी करणे n वेदना कमी करणेकण्याला स्थिरता देणेविकृती (Deformity) दुरुस्त करणेहालचाल आणि जीवनाची गुणवत्ता सुधारणेम्हणून शस्त्रक्रियेचं नाव महत्त्वाचं नसून ती का केली जाते हे अधिक महत्त्वाचं असतं..डिस्केक्टॉमीस्लिप डिस्कमुळे डिस्कचा काही भाग बाहेर येऊन नसांवर दाब देतो. यामुळे अशी लक्षणं दिसू शकतात:सायटिकापायात जाणारी वेदनामुंग्या येणेबधिरपणाकमजोरीअशा वेळी बाहेर आलेला डिस्कचा भाग काढून नस मोकळी करण्याची शस्त्रक्रिया केली जाते. यालाच डिस्केक्टॉमी म्हणतात. यामध्ये संपूर्ण डिस्क न काढता फक्त नसांवर दाब देणारा भाग काढला जातो..डिकम्प्रेशन सर्जरीवयानुसार काही रुग्णांमध्ये कण्यातील नसांसाठीची जागा अरुंद (स्पायनल कॅनल स्टेनोसिस) होऊ लागते. अशा रुग्णांना हे त्रास होऊ शकतात :चालताना पाय दुखणेपाय जड होणेकाही अंतर चालल्यानंतर थांबावं लागणंउभं राहिल्यावर त्रास वाढणंया परिस्थितीत नसांभोवतीची अतिरिक्त हाडं किंवा जाड झालेली ऊती काढून जागा वाढवली जाते. याला डिकम्प्रेशन सर्जरी म्हणतात. या शस्त्रक्रियेचं मुख्य उद्दिष्ट नसांवरील दाब कमी करणं असतं..स्पाइन फ्युजन सर्जरीकाही वेळा समस्या फक्त नसांवरील दाबाची नसते.मणके एकमेकांवर घसरलेले असतातकणा अस्थिर झालेला असतोझीज खूप वाढलेली असतेवारंवार त्रास परत येत असतोअशा वेळी दोन किंवा अधिक मणक्यांना एकत्र स्थिर करण्याची शस्त्रक्रिया केली जाते. यालाच स्पाइन फ्युजन म्हणतात. यामुळे कण्याला आवश्यक स्थिरता मिळते आणि हालचालीदरम्यान होणारा त्रास कमी होतो..टीएलआयएफ आणि इतर फ्युजन शस्त्रक्रियाफ्युजन सर्जरीचेही अनेक प्रकार असतात. त्यापैकी सर्वाधिक प्रचलित प्रकार म्हणजे टीएलआयएफ (Transforaminal Lumbar Interbody Fusion).ही शस्त्रक्रिया खालील परिस्थितींमध्ये केली जाऊ शकते -स्पॉन्डिलोलिस्थेसिसअस्थिर कणापुनःपुन्हा होणारा डिस्कचा त्रासगंभीर स्पाइन डीजनरेशन .स्कोलिओसिस आणि विकृती सुधारणा शस्त्रक्रिया -काही रुग्णांमध्ये कणा एका बाजूला वाकलेला असतो. यालाच ‘स्कोलिओसिस’ म्हणतात, तर काही रुग्णांमध्ये कणा पुढे झुकलेला किंवा असंतुलित झालेला असतो. ही विकृती वाढू लागते आणि:वेदना वाढतातशरीराचं संतुलन बिघडतंचालणं कठीण होतंश्वासोच्छ्वासावर परिणाम होतोतेव्हा विशेष विकृती सुधारणा शस्त्रक्रिया केली जाते..योग्य सर्जरीची निवडस्पाइन सर्जरी निवडताना केवळ MRI पुरेसा नसतो. रुग्णाची लक्षणं, नसांवरील दाब, कण्याची स्थिरता, वय, दैनंदिन कामकाज आणि अपेक्षित जीवनशैली - या सर्व गोष्टींचा एकत्रित विचार केला जातो. उदाहरणार्थ, स्लिप डिस्क असलेल्या रुग्णाला फक्त डिस्केक्टॉमी पुरेशी ठरू शकते, तर दुसऱ्या रुग्णामध्ये त्याच समस्येसोबत कण्याची अस्थिरता असल्यास फ्युजन सर्जरीची गरज लागू शकते..आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे बदलगेल्या काही वर्षांत स्पाइन सर्जरीमध्ये मोठी क्रांती झाली आहे. मायक्रोस्कोपिक सर्जरीमुळे नस आणि सूक्ष्म रचना अधिक स्पष्टपणे दिसतात. एंडोस्कोपिक सर्जरीमुळे काही निवडक रुग्णांमध्ये अगदी छोट्या छिद्रातून उपचार करणं शक्य होतं. मिनिमली इन्वेसिव्ह स्पाईन सर्जरीमुळे स्नायूंना कमी इजा होते आणि रुग्ण तुलनेने लवकर दैनंदिन आयुष्यात परत येऊ शकतो. Navigation आणि O-Arm सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे शस्त्रक्रियेदरम्यान कण्याचा त्रिमितीय नकाशा मिळतो. त्यामुळे स्क्रूची अचूक जागा निश्चित करता येते आणि शस्त्रक्रियेची सुरक्षितता वाढते.म्हणजेच आजची स्पाइन सर्जरी केवळ शस्त्रक्रिया नाही; ती आधुनिक तंत्रज्ञान, अचूक नियोजन आणि रुग्णकेंद्रित उपचार यांचा संगम बनली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.