Unilateral Biportal Endoscopy : ज्येष्ठांसाठी फायदेशीर : यूबीई एंडोस्कोपी

-डॉ. अजय कोठारी, स्पाइन सर्जनडॉक्टर, बाबांचं वय ७५ आहे. दहा पावलं चाललं की पाय भरून येतात, बसावं लागतं. पण या वयात मोठं ऑपरेशन झेपेल का?’’ अशी काळजी घेऊन येणारी अनेक कुटुंबं आम्ही रोज पाहतो. वय वाढलं, की मणक्याचे आजार वाढतात; पण त्याचबरोबर हृदयविकार, मधुमेह, रक्तदाब असे इतर आजारही असतात.त्यामुळे मोठ्या शस्त्रक्रियेची भीती वाटणं स्वाभाविक आहे. अशा रुग्णांसाठी ‘यूबीई एंडोस्कोपी’ हे आधुनिक तंत्र एक सुरक्षित पर्याय ठरत आहे.वयानुसार मणक्यातील डिस्क झिजते, सांधे जाड होतात आणि लिगामेंट फुगतात. यामुळे नसांची नलिका हळूहळू अरुंद होते. याला ‘लंबर कॅनाल स्टेनोसिस’ म्हणतात. याची लक्षणं ओळखण्यासारखी असतात:.Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी. थोडं चालल्यावर पाय दुखणे, जड होणे किंवा मुंग्या येणे बसल्यावर किंवा पुढे वाकल्यावर आराम वाटणेतोल जाणे आणि पायात अशक्तपणाहळूहळू रुग्ण घराबाहेर पडणं बंद करतो. मग स्नायू आणखी अशक्त होतात आणि आत्मविश्वासही कमी होतो.यूबीई एंडोस्कोपी म्हणजे काय?यूबीई म्हणजे ‘युनिलॅटरल बायपोर्टल एंडोस्कोपी’. यात पाठीच्या एकाच बाजूला (युनिलॅटरल) दोन छोटी छिद्रं (बायपोर्टल). एका छिद्रातून सुमारे ४ मिमी जाडीचा एंडोस्कोप (कॅमेरा) आत जातो. दुसऱ्या छिद्रातून शस्त्रक्रियेची उपकरणं वापरली जातात. प्रत्येक छिद्र साधारण एक सेंटिमीटरचं असतं. कॅमेऱ्यामुळे आतला भाग मोठ्या पडद्यावर अनेक पट मोठा आणि स्पष्ट दिसतो. शस्त्रक्रियेदरम्यान सलाईनचा सतत प्रवाह ठेवला जातो. त्यामुळे दृश्य स्वच्छ राहतं आणि रक्तस्राव नियंत्रणात राहतो..ज्येष्ठांसाठी यूबीई का फायदेशीर?रक्त चढवण्याची गरज क्वचितच भासते. ॲनिमिया किंवा हृदयविकार असलेल्या रुग्णांसाठी हे महत्त्वाचं. शस्त्रक्रियेनंतर वेदनाशामक औषधं कमी लागतात. अनेक रुग्ण त्याच दिवशी किंवा दुसऱ्या दिवशी चालू लागतात. यामुळे रक्ताच्या गाठी, न्यूमोनिया आणि बेडसोअरचा धोका कमी होतो.छोटे छेद आणि सतत सलाईनचा प्रवाह यामुळे जखम संसर्गाची शक्यता कमी होते. मधुमेही रुग्णांसाठी हे विशेष फायदेशीर आहे. कमी हाड काढावं लागल्यामुळे भविष्यात स्क्रूची गरज पडण्याची शक्यता कमी होते.कोणते आजार हाताळता येतात? लंबर कॅनाल स्टेनोसिस (अरुंद नलिका) स्लिप डिस्कनस बाहेर पडणाऱ्या छिद्राचं (फोरामेन) अरुंद होणंमणक्यातील सांध्यांच्या गाठी (सिस्ट) काही प्रकारच्या मणका सरकण्याच्या आजारात (स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस) एंडोस्कोपीद्वारे फ्युजनमानेच्या मणक्यातील काही नसांवरील दाब.Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.यूबीई योग्य आहे का?नाही. मणका खूप अस्थिर असेल, मोठा बाक सरळ करायचा असेल किंवा अनेक लेव्हलवर गुंतागुंतीची शस्त्रक्रिया करायची असेल, तर इतर पद्धती अधिक योग्य ठरू शकतात.शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णाची संपूर्ण तपासणी आवश्यक आहे. हृदय, फुफ्फुसं, मधुमेह, हाडांची घनता आणि रक्त पातळ करणारी औषधं यांचा विचार करूनच निर्णय घेतला जातो.धोके आणि आवश्यकताकोणतीही शस्त्रक्रिया पूर्णपणे जोखीममुक्त नसते. यूबीईमध्येही नसांवरील आवरणाला छिद्र पडणं, तात्पुरती बधिरता किंवा क्वचित रक्ताची गाठ होणं असे धोके असतात. हे तंत्र शिकायला वेळ लागतो, म्हणून ते प्रशिक्षित आणि अनुभवी स्पाइन सर्जनकडूनच करून घ्यावं.एक मोठा गैरसमज, असतो की ‘या वयात ऑपरेशन नको’. शस्त्रक्रियेचा निर्णय फक्त वयावरून घेतला जात नाही. रुग्णाची एकूण शारीरिक क्षमता आणि त्याच्या जीवनाची गुणवत्ता हे जास्त महत्त्वाचे आहेत. वेदनेमुळे घरात बसून राहणं हेही आरोग्यासाठी धोकादायक असतं. अनेक सत्तर-ऐंशी वर्षांचे रुग्ण यूबीईनंतर पुन्हा फिरायला जाऊ लागतात, नातवंडांबरोबर खेळू लागतात आणि स्वतःची कामं स्वतः करू लागतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.