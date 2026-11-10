आरोग्य

Senior Citizens Health: ज्येष्ठांसाठी फायदेशीर : यूबीई एंडोस्कोपी

Understanding UBE Spine Endoscopy for Older Adults: मणक्याच्या शस्त्रक्रियेसाठी मोठा बदल; काय आहे यूबीई एंडोस्कोपी आणि कोणाला होऊ शकतो फायदा?
Unilateral Biportal Endoscopy for Senior Citizens Understand UBE Spine Surgery Benefits Recovery and Treatment Options

Unilateral Biportal Endoscopy for Senior Citizens Understand UBE Spine Surgery Benefits Recovery and Treatment Options

sakal

डॉ. जयदेव पंचवाघ
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डॉक्टर, बाबांचं वय ७५ आहे. दहा पावलं चाललं की पाय भरून येतात, बसावं लागतं. पण या वयात मोठं ऑपरेशन झेपेल का?’’ अशी काळजी घेऊन येणारी अनेक कुटुंबं आम्ही रोज पाहतो. वय वाढलं, की मणक्याचे आजार वाढतात; पण त्याचबरोबर हृदयविकार, मधुमेह, रक्तदाब असे इतर आजारही असतात.

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