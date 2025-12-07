Uncontrolled Diabetes Dangers: ‘मला काही होत नाही’ म्हणणाऱ्यांनो सावध! अनियंत्रित मधुमेह देतो अशा गंभीर समस्या

Diabetes Side Effects On Other Organs: आधुनिक जीवनशैलीमधील दोषांमुळे वाढणाऱ्या मधुमेहाचे आजमितीला जगभरात 38 कोटी रुग्ण आहेत. त्यातील निम्मे म्हणजे 19 कोटी, त्याबाबतीत काहीही काळजी घेत नाहीत. कारण, "मला काही त्रास होत नाही, मग मी कशाला औषधे घ्यायची?' असा त्यांचा सवाल असतो.मात्र वरवर काहीही त्रास होत नाही, म्हणून मधुमेहावर व्यवस्थित उपचार न घेतल्यास किंवा अर्धवट उपचार घेऊन तो अनियंत्रित ठेवल्यास, रुग्णाचे शरीर तो आतून पोखरत राहतो. मधुमेह नियंत्रणात न ठेवल्याने रक्तातील वाढत राहिलेली साखर शरीरातील अवयवांवर आणि विविध कार्यसंस्थांवर छुप्या रुस्तुमप्रमाणे हल्ले करत राहते आणि काही कालांतराने अनेक गंभीर आरोग्यसमस्या उभ्या ठाकतात. यामुळेच मधुमेहाला "सायलेंट किलर' अशी उपाधी आहे..मधुमेहातील समस्या1. हृदयविकार - अनियंत्रित मधुमेहामुळे रक्ताभिसरण संस्थेमध्ये करोनरी आर्टरी डिसीज, अंजायना, अथेरोस्क्लेरोसिस, हृदयविकाराचा झटका येणे, अर्धांगवायू होणे अशा दुर्धर समस्या संभवतात.हृदयविकाराचा झटका येऊन गेलेल्या रुग्णाची जशी बारकाईने काळजी घ्यावी लागते, तशीच मधुमेहाच्या रुग्णाचीसुद्धा घ्यावी लागते. कारण एखाद्या रुग्णाला मधुमेह असणे हे हृदयविकाराचा एक झटका येऊन गेल्यासमान मानावे, असा वैद्यकशास्त्राचा संकेत आहे..2. मज्जासंस्था - रक्तातील साखर जर नियंत्रित नसेल, तर मज्जातंतूंना पोषण पुरवणाऱ्या सूक्ष्म रक्तवाहिन्यांना इजा होते. हा परिणाम विशेषतः पायांच्या मज्जातंतूंवर जाणवतो. त्यामुळे पायांना मुंग्या येणे, ते बधिर होणे, पायांची आग होणे असे त्रास जाणवतात. पायाच्या अंगठ्यापासून वेदना सुरू होतात आणि त्या वरपर्यंत पसरतात. याही स्थितीत जर उपचार केले गेले नाहीतर तर संपूर्ण पाय बधिर होऊ शकतो.पोटाच्या आतील पचनसंस्थेशी संबंधित मज्जातंतूंना अशाच प्रकारची इजा होऊन सतत मळमळ-उलट्या होणे, जुलाब किंवा बद्धकोष्ठ उद्भवते.पुरुषांच्या प्रजनन संस्थेतील मज्जातंतूंवर असाच परिणाम झाल्यास स्तंभनदोष (इरेक्टाइल डिसफंक्शन) होऊ शकतो..3. मूत्रपिंडे - रक्तातील दूषित घटक आणि चयापचय क्रियेतून निर्माण होणारे टाकाऊ पदार्थ मूत्रपिंडावाटे उत्सर्जित होतात. यासाठी मूत्रपिंडात लक्षावधी रक्तवाहिन्यांचे जाळे असते. या रक्तवाहिन्यांमधून हे दूषित आणि टाकाऊ पदार्थ गाळले जाऊन मूत्रावाटे शरीराबाहेर सोडले जातात. मधुमेहात जर रक्तातली साखर सतत वाढलेली असेल, तर या रक्तवाहिन्या निकामी होऊ लागतात आणि या दूषित आणि टाकाऊ पदार्थांची रक्तातील पातळी वाढायला लागते. यालाच "मूत्रपिंडे निकामी होणे' किंवा "किडनी फेल्युअर' म्हणतात. हा त्रास वाढत गेला तर रुग्णाला डायलिसिस करावे लागते. मूत्रपिंडे पूर्ण निकामी झाल्यास मूत्रपिंडरोपण करण्याची वेळ येते.. 4. डोळे - मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये मोतीबिंदू (कॅटरॅक्ट) आणि काचबिंदू (ग्लॉकोमा) या आजारांचे प्रमाण जास्त असते. शिवाय रक्तशर्करा नियंत्रित न राहिल्यास दृष्टिपटलातील रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होऊन अंधत्व येण्याची शक्यता असते. यालाच "डायबेटिक रेटायनोपथी' म्हणतात.5. पाय - मधुमेहामुळे पायांच्या मज्जातंतूंवर परिणाम होतो. त्याचप्रमाणे पायाच्या रक्तवाहिन्या अरुंद होऊन पायांचा रक्तपुरवठा मंदावतो. पाय बधिर आणि संवेदनाहीन होतात. या कारणांमुळे पायांना जखमा झाल्यास त्यामध्ये जंतुसंसर्ग होतो आणि त्या जखमा हाताबाहेर जातात. याचा परिणाम म्हणून पायाचा अंगठा, गुडघ्याखाली किंवा मांडीपर्यंत पाय कापावा लागू शकतो..6. त्वचा - त्वचेवर पुरळ, सतत खाज येणे, बुरशीजन्य जंतुसंसर्ग, पुळ्या, बेंड अशा गोष्टी वरचेवर होतात.7. कान - मधुमेहाचा कानाच्या श्रवणशक्तीवर परिणाम होऊन ती मंदावू शकते.8. अल्झायमर्स - टाइप2च्या मधुमेहाच्या प्रकारात अल्झायमर्स होण्याची शक्यता असते. रक्तशर्करा जितकी अनियंत्रित, तितकी ही शक्यता जास्त समजली जाते..9. गर्भारपणातील मधुमेह - याशिवाय गर्भवती स्त्रियांच्या मधुमेहात, बाळाची गर्भातली वाढ जास्त होऊन त्याचे वजन खूप जास्त भरते. यामुळे मातेचे सिझेरियन करण्याची वेळ येऊ शकते. प्रसूतीदरम्यान बाळाचा मृत्यूदेखील ओढवू शकतो. या मातांच्या पायावर सूज येते, त्यांचा रक्तदाब शेवटच्या तीन महिन्यांत खूप वाढून त्यांना झटके येऊ शकतात. तसेच मातेच्या जिवावरही बेतू शकते. ज्या स्त्रियांना पहिल्या गर्भारपणात मधुमेह होतो. त्यांना पुढील प्रत्येक गर्भावस्थेत मधुमेह होण्याची शक्यता असते. त्यातील 20 टक्के महिलांना पुढील आयुष्यात कायमचा मधुमेह होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.