Explained: हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी कोलेस्टेरॉलला समजून घ्या! समज, गैरसमज आणि निरोगी आयुष्याची गुरुकिल्ली  

Cholesterol Myths & Facts: कोलेस्टेरॉल हा शब्द बहुतेकांनी ऐकलेला आहे. आधी एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल, ती म्हणजे रक्तात कोलेस्टेरॉल असतेच. हा एक स्निग्ध पदार्थ आहे व तो शरीरातील महत्त्वाच्या अवयवांचे एकात्मक साधण्यासाठी आवश्यक घटक आहे. उदाहरणार्थ- यकृत व मेंदू. हे कोलेस्टेरॉल शरीरामधील कॉर्टिझोन व लैंगिक हार्मोन्स तयार करण्यास आवश्यक असते. त्यामुळे कोलेस्टेरॉलशिवाय आपले काहीही चालणार नाही; पण रक्तातील त्याची पातळी योग्य ठेवणे मात्र गरजेचे असते.कोलेस्टेरॉल म्हणजे काय? व ते का धोकादायक आहे? याबाबत जाणून घेऊन त्याविषयी गैरसमज न करून घेता ते कसे कमी करता येऊ शकते, याविषयी फारच थोड्या जणांना माहिती असते. कोलेस्टेरॉलची रक्तातील पातळी वाढली, की इतर स्निग्ध पदार्थांसोबत (लिपिड) ते रक्तवाहिन्यांमध्ये जमा होते आणि ऍथरोमाचा प्लाक निर्माण करते. त्यामुळे हार्ट ऍटॅकचा धोका संभवतो..कोरोनरी हार्ट डिसीज हा आजार आता लहान मुले व तारुण्यात पदार्पण करणाऱ्यांमध्ये जलदगतीने पसरत आहे. हार्ट ऍटॅकची बीजे त्यांच्या बालपणातच पेरली जातात. याचे कारण म्हणजे लहान वयात जंकफूड, हॉटेलचे खाणे, चॉकलेट्स, क्रीम केक, बिस्किटे, गोड तळलेले पदार्थ, पिझ्झा, बर्गर यांचे अतिखाणे. यामुळे या मुलांचा बी.एम.आय. (बॉडी मास इंडेक्स) 25 ते 30 च्या दरम्यान राहतो. त्यांच्यात हार्ट ऍटॅकचे प्रमाण जास्त आढळते.घरातील मोठी माणसे उदाहरणार्थ- वडील, काका, मामा धूम्रपान करीत असल्याचे पाहून लहान मुलेदेखील मोठ्या माणसासारखे धूम्रपान करतात. यात मुलीही मागे नाहीत, ही गोष्ट पालकांनी लक्षात घ्यायला हवी. ज्यांना आपली व आपल्या मुलांची काळजी आहे त्यांनी ताबडतोब यासाठी पावले उचलायला हवीत..कोलेस्टेरॉलचे प्रकारकोलेस्टेरॉलचे एच.डी.एल. व व्ही.एल.डी.एल. हे दोन प्रकार आहेत. वाईट कोलेस्टेरॉल म्हणजे व्ही.एल. कमी करण्याचे व चांगले कोलेस्टेरॉल म्हणजे एच.डी.एल. वाढविण्याचे प्रयत्न करायला हवेत.ज्या रुग्णांना उच्च रक्तदाब आहे, धूम्रपानाची सवय आहे, स्थूलपणा आहे व ज्यांच्या घरामध्ये हार्ट ऍटॅक उदाहरणार्थ- आई-वडील, मोठा भाऊ, बहीण यांना आलेला आहे, अशा सर्वांनी कोलेस्टेरॉलची तपासणी करावयास हवी..High Cholesterol Foods: कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित ठेवण्यासाठी कोणत्या भाज्या खाव्यात? जाणून घ्या एका क्लिकवर!.रक्तातील कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण कसे ओळखायचे?कोलेस्टेरॉलचे आपल्या रक्तातील प्रमाण ओळखायचे असेल, तर त्यासाठी सगळ्यात सोपा मार्ग म्हणजे रक्ताची तपासणी करणे. सध्याच्या काळात तिशीनंतर बहुतेक सर्वांनीच ही तपासणी करणे गरजेचे आहे. रक्तातील कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण हे रक्तातील सीरमच्या एका लिटरमध्ये किती मिलि. आहे (एम.एम.ओ.एल./लिटर) यामध्ये मोजतात. कोलेस्टेरॉल जर 6.5 असेल, तर नक्कीच विचार करण्यासारखे आहे, असे समजावे. जर 5.2 एम.एम.ओ.एल. / लिटर असेल, तर सौम्य प्रमाणात वाढलेले आहे, असे समजावे. मात्र, हेच प्रमाण जर 7.8 व त्यापेक्षा जास्त असेल, तर अशा रुग्णाला हायपर लिपिडेमिक असे म्हणतात. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या रक्तामध्ये त्याचे 4 ते 5 एम.एम.ओ.एल./लिटर इतके प्रमाण ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. त्यासाठी केवळ औषधोपचारांवर भर ने देता योग्य जीवनशैलीचा स्वीकार करणे हादेखील अत्यंत महत्त्वाचा उपाय आहे..रक्तात कोलेस्टेरॉल अशा प्रकारे प्रवेश करतेरक्तातील कोलेस्टेरॉल दोन मार्गांनी प्रवेश करते. एकतर आहारातील अंड्यांमधून किंवा आपल्या शरीरातील यकृत आपल्या आहारातील स्निग्ध पदार्थांतून कोलेस्टेरॉल तयार करते. प्राणिजन्य पदार्थांच्या चरबीमुळे ऍथरोमा म्हणजेच रक्तवाहिनीत अडथळा होण्याची जास्त शक्यता असते. चरबीयुक्त मांसाहारामध्ये किंवा दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये उदाहरणार्थ- चीज, बटर, क्रीम, सायीसकट दुधामध्ये ते असते. त्यामुळे आपण जो आहार घेतो त्यात एकूण उष्मांकाच्या तीस ते पस्तीस टक्क्यांपेक्षा जास्त स्निग्ध पदार्थ खाऊ नयेत. स्निग्ध पदार्थ, जंकफूड खाल्ले, तर हे प्रमाण पन्नास टक्क्यांपर्यंत वाढते आणि मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हे फार वाईट आहे. बर्गर व चिप्समुळे हल्ली तरुणपणातच ते हृदयविकाराला बळी पडतात. धूम्रपान, अतिमद्यपान, गुटखा या वाईट गोष्टींची सवय त्यात भर टाकते. नियमित व्यायाम व प्राणायाम, योगासने आणि विशेषतः रोज नियमित तीन ते पाच किलोमीटर चालणे, अशी जीवनशैली बदलूनही ज्यांचे कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण कमी होत नसेल, तर त्यांनी औषधोपचार घेणे गरजेचे ठरते..रक्तातील कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढल्यावर काय खावे?- तळलेले पदार्थ खाण्यापेक्षा भाजलेले पदार्थ खावेत.- पाच वर्षांच्या मुलांना ऊर्जेसाठी सायीसकट दूध द्यावे; पण मुले थोडी मोठी झाल्यावर साय काढून दूध द्यावे.- चीज, बटरपेक्षा ताकातून मिळणाऱ्या लोण्याचा वापर करावा किंवा वनस्पतिजन्य तेल वापरावे. पनीर खावे. यामध्ये स्निग्ध पदार्थांचे प्रमाण कमी असते.- आहारात मासे, तसेच पालेभाज्या, कोबी, कांदा, लसूण, गाजर, काकडी, टोमॅटो यांचे कच्चे सॅलड यांचा जास्त वापर करावा. त्यामुळे रक्तातील कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण कमी होते. पर्यायाने ऍथरोमाही कमी असते. त्यामुळे हार्ट ऍटॅकचा धोका जवळजवळ नसतोच. ऍथरोमाचा प्लाक म्हणजे कोलेस्टेरॉल व लायपोप्रोटिन (स्निग्ध पदार्थ व प्रोटिन यांचे मिश्रण) यांचा बनलेला असतो. याच लायपोप्रोटिनला एल.डी.एल. असे म्हणतात. त्यामुळे या दोन्हींचे प्रमाण जेवढे जास्त तेवढा हार्ट ऍटॅकचा धोका जास्त..Heart Attack in Kids: लहान मुलांना खरंच हार्ट अटॅक येतो का? तज्ज्ञ सांगतात....ज्या ठिकाणी ऍथरोमाचा प्लाक असतो, त्या ठिकाणचा रक्तवाहिनी भागही कमजोर असतो आणि हार्ट ऍटॅकची सुरवात येथूनच होते. त्यासाठी योग्य व्यायाम, रोज नियमित चालणे, जीवनशैलीमध्ये बदल करणे, धूम्रपान न करणे, गुटखा न खाणे, अशी जीवनशैली आयुष्यभर टिकवून ठेवली, तर कायमच तंदुरुस्त राहणे शक्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 