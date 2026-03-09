आरोग्य

लहान मुलांतील ॲनिमिया

नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेमध्ये पाच वर्षाखालील सुमारे ७० टक्के बालकांत ॲनिमिया आढळून आला.
Anemia

Anemia

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- डॉ. संजय जानवळे, बालरोगतज्ज्ञ

रक्ताच्या निर्मितीसाठी लोह, फोलिक ॲसिड, व्हिटॅमिन बी- १२, प्रथिने आणि व्हिटॅमिन ‘इ’ यांची गरज असते. या पोषकतत्त्वांच्या कमतरतेमुळे रक्तातील हिमोग्लोबिनचे प्रमाण कमी होते, याला ‘रक्तक्षय’ (ॲनिमिया) असे संबोधले जाते.

Loading content, please wait...
Patient
children
Anemia
health

Related Stories

No stories found.