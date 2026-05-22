संवादसेतू : मनाच्या पडद्याआड

डॉ. मृदुला आपटे, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट२४ मे रोजी ‘स्किझोफ्रेनिया जनजागृती दिन’ पाळला जातो. या आजाराविषयी समाजात अजूनही कलंकितपणाची भावना आणि भीती दिसते. पण घरच्या लोकांचे सहकार्य आणि योग्य उपचारांच्या साह्याने रुग्ण व्यक्ती पुन्हा चांगले आयुष्य जगू शकते. मंजू २६ वर्षांची होती. तिचे लग्न झालं होतं, दोन मुलंही होती. नवरा आणि सासरच्या मंडळींबरोबर ती एका छोट्या गावात राहत होती. नवरा शेती करायचा. आठ महिन्यांपूर्वीपर्यंत ती ठीक होती. पण नंतर तिला ‘स्किझोफ्रेनिया’ची (छिन्नमानसिकता) लक्षणं दिसू लागली. तिचं वागणं विचित्र होऊ लागलं. तिला आपल्या कुटुंबावर विश्वास राहिला नाही. कोणीतरी तिला इजा करणार आहे, तिला मारणार आहे, तिला असं वाटायचं. तसे आवाज ऐकू यायचे. कधी कधी भयानक राक्षसांचे भास व्हायचे. .घरच्यांना तिची काही खात्री वाटेनाशी झाली. या स्थितीत आधी ती कधी कधी रागावायची, मारायला यायची. पण आता शांत, एकटी बसायची, स्वतःशीच बोलायची. कुटुंबाने तिला सर्व प्रकारच्या बुवा-बाबा, तांत्रिक-मांत्रिकांकडे नेले. घरातील वडील मंडळींचा सल्ला घेतला. सगळ्यांचं मत होतं की कुणीतरी काळी जादू केली आहे. मग त्यांनी तिला मारहाण करायला सुरुवात केली, ‘सैतान’ काढण्यासाठी तिचा छळ करण्यात आला. यामुळे तिचा विश्वास आणखी पक्का झाला की खरंच कुणीतरी तिच्यावर करणी केली आहे.आता अखेर अनेक महिन्यांच्या प्रयत्नांनंतर ते एका मानसोपचारतज्ज्ञाकडे (सायकियाट्रिस्ट) आले होते. डॉक्टरांनी तिला औषधं दिली आणि आजाराबद्दल कुटुंबाला समजावून सांगितले. पुढील समुपदेशनासाठी तिला आणि तिच्या कुटुंबाला समुपदेशक सलेल्या ऋताकडे पाठवण्यात आले होते..ऋताला कळले की कुटुंबाला मंजूशी कसं वागावं हेच समजत नव्हतं. ते कधी तिला काम न करता बसते म्हणून शिव्या देत, कधी तिच्या स्वतःशी बोलण्यावर रागावत आणि मारतही. कधी कधी औषधं बंद करून पुन्हा तांत्रिकाकडे जात. त्यांनी तिला मुलांसह माहेरी पाठवण्याचा विचारही केला होता. ऋताच्या लक्षात आलं की आता मंजूला घरात ‘उपयोगी सदस्य’ म्हणून पाहिलं जात नव्हतं. म्हणून कुटुंब तिच्यावर रागावलं होतं. ते साहजिक होतं. ती मंडळी गरीब होती आणि उदरनिर्वाहासाठी त्यांना खूप मेहनत करावी लागत होती.ऋताने कुटुंबाला आजाराची सविस्तर माहिती दिली. तिनं सांगितलं, की हा आजार मेंदूतील रसायनांमुळे होतो आणि मंजूच्या बाबतीत औषधं खूप महत्त्वाची आहेत. ती औषधं घेत राहिली तर बऱ्याच वेळा स्थिर राहील. ऋतानं हेही सांगितलं, की मंजू घरातलं काम आणि छोटी-मोठी कामं करू शकते- फक्त थोडी देखरेख हवी. कधी कधी तिचा मूड नसेल तर ती काम करणार नाही; पण बहुतेक वेळा काम करू शकेल. तिनं कुटुंबाला हेही समजावलं की मंजूचा त्यांच्यावर काही राग नाहीये. तिच्या मनातली संशयाची भावना निराधार आहे आणि हळूहळू ती कमी होईल.मग मंजू आणि ऋता यांनी मिळून तिच्यासाठी एक दैनंदिन दिनचर्या तयार केली. ऋता मंजूला हळूहळू स्वतःची काळजी घेण्यासाठी आणि शक्य तेवढं स्वावलंबी होण्यासाठी प्रोत्साहन देणार होती. सातत्यपूर्ण प्रयत्न आणि संयमाच्या मदतीनं ही कठीण वाट सुकर होणार होती....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.