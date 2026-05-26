आरोग्य‘चेतना’: मणक्यांमधील डिस्क ‘घसरते’ तेव्हा...

डॉ. जयदेव पंचवाघ मेंदू आणि स्पाइन सर्जनआपल्या पाठीचा कणा म्हणजे फक्त हाडांची रांग नाही. साध्या शब्दात सांगायचं, तर प्रत्येक दोन मणक्यांच्यामध्ये एक छोटी; पण अत्यंत महत्त्वाची ‘उशी’ असते - त्यालाच आपण ‘डिस्क’ म्हणतो. ही डिस्क धक्का शोषून घेते, मणक्याला लवचीकता देते, आणि दोन मणक्यांमधील थेट घर्षण टाळते. ही डिस्क काही कारणांनी घसरते, तेव्हा साध्या कंबरदुखीपासून मूत्राशयावरील नियंत्रण पूर्णपणे जाण्यापर्यंत अनेक गुंतागुंती उद्भवू शकतात. आपण याला ‘डिस्क प्रोलॅप्स’ किंवा ‘स्लिप्ड डिस्क’ म्हणून ओळखतो. ही जगभरातील लाखो माणसांना भेडसावणारी कॉमन; पण गैरसमजात अडकलेली समस्या आहे. ‘डिस्क घसरणे’ ही समस्या दुर्मीळ नाही. जगभरातील ५ ते २० टक्के प्रौढ व्यक्तींना आयुष्यात एकदा तरी याचा त्रास होतो, असं रिसर्च दाखवतो. .कंबरदुखीकंबरेच्या मणक्यातले विशेषतः L4-L5 आणि L5-S1 या ठिकाणी स्लिप्ड डिस्क वारंवार होते. अर्थात इतर ठिकाणीसुद्धा हा आजार होऊ शकतो. उदाहरणार्थ मानेचा मणका.कंबरेच्या स्लिप्ड डिस्कमुळे होणारा आणि बहुतेक लोकांना माहीत असलेला त्रास म्हणजे साएटिका. कंबरेतून निघून, मांडीच्या मागच्या भागातून, पोटरीतून पायाच्या पंजापर्यंत पोहोचणारी तीव्र वेदना आणि जडपणा व मुंग्या!हे होण्याचं कारण म्हणजे घसरलेली डिस्क नसेवर तीव्र दाब देते व नसेचा दाह करते. नेमकी कोणती डिस्क घसरली आहे त्यावर ती वेदना, बधिरपणा किंवा अशक्तपणा कोणत्या मार्गानं पायात उतरतो हे ठरतं. काही रुग्णांमध्ये, विशेषतः डिस्क मोठ्या प्रमाणात घसरते, तेव्हा वेगळा लक्षणसमूह दिसतो. चालायला लागल्यावर दोन्ही पायांत जडपणा, दुखणं आणि बधीरपणा येतो..डिस्कची रचनाडिस्कचे दोन मुख्य भाग असतात : बाहेरचा चिवट भाग अन्युलस हा कोलॅजनच्या अनेक थरांनी बनलेला असतो. त्यातले तंतू एकमेकांना ‘क्रिसक्रॉस’ कोनात विणलेले असतात, ज्यामुळे भार सहन करण्याची ताकद येते; आणि आतील मऊ, जेलीसारखा गाभा (न्युक्लिअस) हा पाण्यानं आणि प्रोटिओग्लाकान्सनी भरलेला असतो. हे दोन भाग मिळून एक अत्यंत कार्यक्षम हायड्रॉलिक सिस्टिम बनवतात. मात्र, जोपर्यंत व्यक्तीचं वय, जेनेटिक्स आणि विचित्र भार देणाऱ्या हलचाली त्याची झीज सुरू करत नाहीत तोपर्यंतच!.डिस्कची झीज होण्याची शृंखला‘स्लिप्ड डिस्क’ एका रात्रीत होत नाही. त्याचा एक क्रम असतो, आणि प्रत्येक टप्प्याची वेगळी लक्षणं असतात. सुरुवात होते डिस्कच्या अंतर्गत रचनेच्या विस्कळित होण्यानं. वय वाढेल तसं आणि सतत भार सहन केल्यानं न्युक्लिअसमधील पाणी कमी होत जातं आणि रचना विस्कळित होत जाते. त्याचबरोबर अन्युलसच्या तंतूमध्ये आणि घट्ट विणीमध्ये आतून छोट्या क्रॅक्स तयार होऊन ती फाटू लागते आणि न्यूक्लिअसचा जेलीसारखा भाग त्या क्रॅक्समध्ये घुसतो. या टप्प्यावर फक्त अगदी खोलवर, कंबरदुखी जाणवू लागते; पण मांडीत आणि पायात ही वेदना जात नाही.पुढचा टप्पा म्हणजे कमकुवत झालेला अन्युलस बाहेर फुगतो - जाड झालेल्या टायरचा एक परिघ फुगल्याप्रमाणे. डिस्क अजून फाटून बाहेर आलेली नाही. लक्षणे असतात ती वाढत जाणाऱ्या कंबरदुखीची..अन्युलसच्या थरांच्या भेगा वाढू लागल्या, की न्युक्लिअसची जेली बाहेरच्या दिशेने ढकलली जाते. न्युक्लिअस आता अगदी बाहेरच्या थरापर्यंत पोहोचलेला आहे; पण अगदी शेवटचा थर अजून धरून आहे. साएटिका आता जाणवू लागते. यानंतर तो राहिलेला थरसुद्धा फाटतो आणि डिस्कचा भाग फुटून बाहेर पडतो. ही खरी स्लिप्ड डिस्क. या बाहेर आलेल्या भागाने पायाकडे जाणाऱ्या नसेवर दाब येतो आणि त्या नसेचा दाहसुद्धा होतो. पायात तीव्र वेदना, बधिरपणा आणि अशक्तपणा येतो.यानंतर हा फाटून बाहेर आलेला भाग मूळ डिस्कपासून अलग होतो. याला ‘डिस्क एक्सट्रुजन’ म्हणतात. डिस्क पूर्णपणे तोडून एक मुक्त तुकडा म्हणून बाहेर पडतो. त्यानंतरचा टप्या म्हणजे हा तुकडा डिस्कपासून दूर खाली किंवा वर सरकतो. यालाच ‘सिक्वेस्ट्रेशन’ म्हणतात..आता हा बाहेर आलेला भाग प्रसंगी त्यातलं पाणी शोषलं गेल्यानं वाळून जाऊ शकतो आणि त्यामुळे काही व्यक्तींमध्ये दुखणं कमी होऊ शकतं. मात्र, वेदना वाढत गेल्यास आणि अनेक दिवस तीव्रता तशीच राहिली, तर किंवा पावलांत कमजोरी निर्माण झाली तर मात्र शस्त्रक्रियाच्या पर्यायाचा गंभीर विचार करायला लागतो..शस्त्रक्रिया - आता खूपच सोपीप्रत्येक Disc Prolapse ला तातडीने शस्त्रक्रिया लागत नाही. Rest, Physiotherapy, Anti-inflammatory Medicines आणि Nerve Pain साठी औषधे यावर बहुतेक रुग्ण बरे होतात. वेळ हेच अनेकदा सर्वोत्तम औषध असतं; पण जेव्हा वेदना असह्य होतात, Neurological Deficit वाढत जातो, किंवा Cauda Equina Syndrome चं कोणतंही चिन्ह दिसतं, तेव्हा शस्त्रक्रिया ही केवळ पर्याय न राहता अपरिहार्य गरज बनते.आधुनिक शस्त्रक्रिया शास्त्रानं ऑपरेशन पूर्णपणे बदलून टाकलं आहे. दुर्बिण किंवा मायक्रोस्कोपच्या साहाय्याने केल्या जाणाऱ्या मायक्रोडिस्केक्टॉमीमध्ये छोट्या छेदातून अत्यंत अचूकपणे डिस्कचा तुकडा काढला जातो - आजूबाजूच्या स्नायू आणि हाडांना जवळपास धक्का न लावता. आणखी पुढे जाऊन, काही केसेसमध्ये फक्त एखाद्या फाऊंटन पेनच्या आकाराच्या एन्डोस्कोपद्वारे हे काम होते. वेदना कमी, बरे होण्याचा वेळ कमी, आणि परिणाम तेवढेच उत्तम. बरेच रुग्ण काही तासांत चालायला लागतात आणि दुसऱ्या दिवशी घरी परततात.एकेकाळी भयावह वाटणारी 'स्लिप्ड डिस्क' आज चांगली समजलेली आणि उत्तम उपचार होणारी समस्या आहे. त्यामागील विज्ञान प्रगत आहे, शस्त्रक्रिया तुलनेने सुरक्षित आहे, आणि बहुतेक रुग्णांसाठी पूर्वीचे जीवन पुन्हा मिळवणे शक्य आहे.पुढच्या लेखात हा विषय थोडा तपशीलात बघू. 