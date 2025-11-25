मूलभूत आध्यात्मिक लक्ष्य

सद्गुरू(ईशा फाउंडेशन)सद्गुरू ः तुमचे मन सतत भेदभाव करत असते. म्हणून पहिले पाऊल हे आहे की आवड आणि नावड, काम आणि क्रोध यांना कमी करणे. तुम्ही हे कमी करत गेलात, तर हळूहळू गोष्टी एकत्र येतात आणि एकमेकात सामावून जातात. किमान जेव्हा तुम्ही बसता आणि ध्यान करता, तेव्हा इतर काहीही अस्तित्वात नसते. तिथे फक्त एक अस्तित्व असते; इतर कोणतीही गोष्ट नसते..मी असे कसे म्हणू शकतो की इथे बाकीचे काहीही नाही? अस्तित्वात खूप काही घडत आहे - पर्वत, झाडे, प्राणी आणि वारा. मी असे कसे म्हणू शकतो की हे सत्य नाही? असा विश्वास ठेवणे खूप कठीण आहे. असे नाही की ते सत्य नाही, हे फक्त इतकेच आहे की तुमचे मन वास्तविक नाही. तुम्ही तुमच्या मनाद्वारे ज्या गोष्टीकडे पाहता ती अवास्तव होते. तुम्ही सध्या ज्या गोष्टीला सत्य म्हणता ते तसे नाही. आपण याकडे असे पाहू या - समोर असणारे सत्य आणि परम सत्य. जेव्हा मी म्हणतो की यातले पहिले सत्य नाही, तर त्याचा अर्थ असा नाही की ते अजिबात अस्तित्वात नाही. ते आहे, पण त्याचे स्वरूप इतके क्षणिक आहे. या अस्तित्वाची इच्छा असेल, तर पुढच्या क्षणी या संपूर्ण खेळाची अशी वाफ होऊन जाईल की जणू तो इथे कधी अस्तित्वातच नव्हता..तुम्ही याकडे असे पाहू शकता. समजा तुम्ही तुमच्या आवडत्या अभिनेत्याचा सिनेमा पाहायला सिनेमागृहात जाता आणि सिनेमादेखील चांगला निघतो. तुम्ही त्यात गुंतून गेलात, तुम्ही तुमच्या नायक किंवा नायिकेसोबत रडलात, त्यांच्याबरोबर हसलात, त्यांच्यासोबत उभे राहून लढलात. सर्वकाही इतके वास्तविक होते; ते अगदी जिवंत होते. बहुतेक लोक स्वतःचे जीवन फक्त सिनेमाद्वारे जगतात; इतके ते वास्तविक आहे. आता शेवटी, किमान ते ‘समाप्त’ म्हणतात... ते संपले. बस्स एवढेच; ते संपून गेले..काही लोक सिनेमात इतके गुंतलेले असतात, की त्यांना तो संपला आहे हा विश्वास ठेवणे कठीण जाते. ते उठून जाऊ इच्छित नाहीत. इथेही अगदी तसेच आहे. सर्व काही प्रकाशाचा एक खेळ आहे. म्हणून आध्यात्मिक मार्गाचे मूलभूत लक्ष्य हे आहे की, जेव्हा एखादी व्यक्ती अनुभवाने हे जाणून घेते की सर्व काही इतके क्षणिक आहे, तेव्हा ती व्यक्ती स्वतःच्या आतमध्ये सैल होते. ती व्यक्ती कोणत्याही गोष्टीला चिकटून राहत नाही. जेव्हा ती व्यक्ती कशालाही चिकटून राहत नाही, तेव्हा, जर त्या व्यक्तीची इच्छा असेल, तर ती व्यक्ती सर्व काही सोडून जाऊ शकते. किंवा जर त्या व्यक्तीची इच्छा असेल, तर ती व्यक्ती सर्व काही आनंदाने अनुभवू शकते, पण त्यात कसल्याही प्रकारची ओढाताण नसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.