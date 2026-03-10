आरोग्य

स्पाँडिलोसिस म्हणजे नेमकं काय?

वयोमानापरत्वे प्रत्येकाला स्पाँडिलोसिस हा त्रास कमी-अधिक प्रमाणात होत असतो.
डॉ. जयदेव पंचवाघ
अनेकांना स्पाँडिलोसिस हा एक आजार आहे, असं वाटतं. खरं तर स्पाँडिलोसिसची प्रक्रिया ही शरीराचं वय वाढताना मणक्यामध्ये होत जाणारे बदल असतात. केस पांढरे होण्यासारखी ही प्रक्रिया आहे.

