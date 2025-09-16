मानवी यंत्रणा जाणून घेणे

सद्गुरू : ‘मी आध्यात्मिक बनायला हवे’ असा विचार करणे गरजेचे नाही. तुम्ही मानव आहात - याच्याकडे बघण्याचा एक दृष्टिकोन असा आहे की, तुम्ही एक विशिष्ट यंत्रणा आहात. ही एक मानवी यंत्रणा आहे जी कार्यरत आहे, ज्यामध्ये शरीर, मन, भावना आणि ऊर्जा यांचा समावेश आहे. अनेक गोष्टी ज्या तुम्हाला जीवनाचा एक संपूर्ण भाग बनवतात..जर तुम्हाला या जीवनात एक प्रभावी मनुष्य व्हायचे असेल, जर तुम्हाला उत्तम कामगिरी करून गोष्टी चांगल्या पद्धतीने करायच्या असतील, जर तुम्हाला आनंद घ्यायचा असेल, जाणून घ्यायचे असेल आणि स्वतःच्या जीवनाचा अनुभव घ्यायचा असेल, तर तुम्ही या यंत्रणेचा संपूर्णपणे उपयोग करून घेण्यास सक्षम असले पाहिजे. जर तुम्हाला याचा संपूर्ण वापर करायचा असेल, तर सर्वप्रथम तुम्हाला हे समजणे गरजेचे आहे की त्यात कोणती क्षमता दडलेली आहे..जीवनाचा एक भाग म्हणून, ‘तुम्ही ज्याला स्वतः म्हणून संबोधता त्या मानवी यंत्रणेकडे एका विशिष्ट पातळीचे लक्ष देणे तुम्हाला सार्थक वाटत नाही का? जर तुम्हाला वाटते की जीवन मौल्यवान आहे, तर सर्वप्रथम आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला करावी लागेल ती म्हणजे या यंत्रणेकडे प्रचंड लक्ष देणे. हे काय आहे? हे कसे बनले आहे? जर तुम्हाला हे समजलं नाही, तर तुम्ही कधीही याचा संपूर्णपणे उपयोग करू शकणार नाही. तुम्ही अर्धवट जीवन जगणार आणि निघून जाणार..प्रत्येक व्यक्तीला मानवी यंत्रणा पूर्णपणे जाणून घ्यायची इच्छा असते. प्रत्येक जण नकळतपणे एक आध्यात्मिक साधक आहे. लोकांना आध्यात्मिकतेची ॲलर्जी झाली आहे, कारण ती ज्या भयानक, अशक्य पद्धतीने मांडली गेली आहे त्यामुळे. नाहीतर, असा कोणताही माणूस नाही ज्याला स्वतःचे संपूर्ण आयाम आणि गहनता जाणून घ्यायच्या नसतील, ज्याशिवाय तो कार्यरत राहू शकत नाही..तुम्ही किती प्रमाणात या शरीराची, या मनाची आणि या ऊर्जेची यंत्रणा – ती कशी कार्य करते – जाणून घेता, तितक्याच प्रमाणात तुम्ही त्यांचा वापर करू शकता. जर तुम्ही कोणतेही यंत्र विकत घेतले, समजा एक सेल फोन, तुम्हाला त्याची किती प्रमाणात माहिती आहे तितक्याच चांगल्या प्रकारे तुम्ही त्याचा वापर करता..मग हेच मानवी यंत्रणेसोबतही खरं असू शकत नाही का? ही मानवी यंत्रणा या पृथ्वीवरची सर्वांत अत्याधुनिक यंत्रणा आहे, फोन किंवा कॉम्प्युटर किंवा अवकाशयान नाही. जर तुम्हाला संपूर्ण जीवन जगायचे असेल, तर तुम्ही या मानवी यंत्रणेला सर्वोच्च संभाव्य पद्धतीने जाणून घेतले पाहिजे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.