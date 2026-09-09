Govt Doctors: सरकारी डॉक्टरांना ७० वर्षांपर्यंत सेवेची संधी; योगी सरकारचा मोठा निर्णय, फेरनियुक्तीचाही मार्ग मोकळा

उत्तर प्रदेशातील सरकारी डॉक्टरांसाठी योगी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. निवृत्तीनंतर फेरनियुक्तीच्या माध्यमातून सरकारी डॉक्टरांना आता वयाच्या ७० वर्षांपर्यंत सेवा करता येणार आहे. राज्यातील सरकारी आरोग्य व्यवस्थेतील तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचबरोबर राज्यातील विद्यापीठे आणि पदवी महाविद्यालयांमध्ये गट ‘क’मधील २,५०० पदांवर भरती करण्याची तयारी सुरू आहे.दरम्यान, मानधनातील तफावतीविरोधात लखनौमध्ये आंदोलन करणाऱ्या बीआरडी मेडिकल कॉलेजमधील सात निवासी डॉक्टरांना नोटीस बजावण्यात आली आहे..निवृत्तीनंतरही ७० वर्षांपर्यंत सेवाउत्तर प्रदेशात सध्या सरकारी डॉक्टरांचे सेवा वय ६५ वर्षे आहे. मात्र, निवृत्तीनंतर फेरनियुक्तीच्या माध्यमातून डॉक्टरांना आणखी पाच वर्षे म्हणजेच ७० वर्षांपर्यंत सेवा देण्याची संधी मिळणार आहे.उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्री ब्रजेश पाठक यांच्या निर्देशानंतर आरोग्य विभागाकडून यासंदर्भातील शासन आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, समुदाय आरोग्य केंद्रे आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये विशेषतः तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता आहे. अशा परिस्थितीत अनुभवी डॉक्टरांच्या सेवांचा आणखी काही वर्षे उपयोग करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे त्यांच्या अनुभवाचा फायदा रुग्णांना मिळण्याची शक्यता आहे..विद्यापीठ-महाविद्यालयांत २,५०० पदांची भरतीउत्तर प्रदेशातील उच्च शिक्षण, कृषी शिक्षण आणि तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या विद्यापीठे तसेच अनुदानित पदवी महाविद्यालयांमध्ये गट ‘क’ अर्थात तृतीय श्रेणीतील २,५०० पदे भरण्यात येणार आहेत.यापूर्वी अशा पदांची भरती संबंधित महाविद्यालये किंवा संस्थांच्या पातळीवर केली जात होती. आता भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी उत्तर प्रदेश दुय्यम सेवा निवड आयोगाकडे (UPSSSC) मागणीपत्र पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.उच्च शिक्षण विभागातील संस्थांमध्ये मोठ्या संख्येने पदे रिक्त असल्याने या भरतीमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत..मानधनातील तफावतीविरोधात डॉक्टरांचे आंदोलनदुसरीकडे, गोरखपूर येथील बीआरडी मेडिकल कॉलेजमधील सात नॉन-पीजी निवासी डॉक्टरांनी मानधनातील तफावतीविरोधात लखनौमध्ये आंदोलन केले.एमबीबीएसनंतर एकाच समुपदेशन प्रक्रियेतून नियुक्ती होऊनही मेडिकल कॉलेजमध्ये कार्यरत डॉक्टरांना तुलनेने कमी मानधन मिळत असल्याचा या डॉक्टरांचा दावा आहे. तर समुदाय आरोग्य केंद्रांमध्ये कार्यरत डॉक्टरांना त्यापेक्षा अधिक मानधन मिळत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.या आंदोलनादरम्यान कामावर गैरहजर राहिल्याची दखल प्रशासनाने घेतली आहे. वैद्यकीय शिक्षण महासंचालनालयाने बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासनाला संबंधित सात डॉक्टरांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.एकीकडे अनुभवी डॉक्टरांना अधिक काळ सेवा देण्याची संधी, तर दुसरीकडे विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील रिक्त पदांवर भरती अशा निर्णयांमुळे उत्तर प्रदेशातील आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात महत्त्वाचे बदल घडण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.