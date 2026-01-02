मूत्रमार्गातले संक्रमण...

डॉ. मालविका तांबे मूत्र अर्थात युरिन हा शरीरातला एक मल असतो. शरीरात गरजेचे नसलेले काही द्रव्य शरीर खूप विचारपूर्वक या मूत्राच्या माध्यमातून बाहेर फेकत असतो. ही प्रक्रिया सामान्य असते, त्यामुळे सहसा मूत्रत्याग व्यवस्थित होत असला, तर कोणीच याच्याकडे फारसं विशेष लक्ष देत नाही. पण जर का पाणी कमी प्यायलं गेलं किंवा कुठल्याही प्रकारचा संसर्ग झाला, की ही सामान्य प्रक्रिया पण खूप त्रासदायक ठरायला लागते. .मूत्रत्याग करत असताना होणाऱ्या वेदना किंवा जळजळ याला आयुर्वेदामध्ये मूत्रकृच्छ , अर्थात सकष्ट मूत्रत्याग होण्याचे सांगितलेले आहे आणि हा त्रास मूत्रमार्गात कुठेही संक्रमण झाल्यावरती होताना दिसतो. हे संक्रमण अर्थात यूटीआय, मूत्रवह संस्था अर्थात किडनी, ब्लॅडर, यूरेटर, यूरेथ्रा असे कुठेही होऊ शकते. पुरुषांपेक्षा स्त्रिया या त्रासाला जास्त बळी पडताना दिसतात. पुरुषांमध्ये हा त्रास सहसा मोठ्या वयात जास्त प्रमाणात दिसतो, पण सध्या एकूणच सगळीकडे हा त्रास फार प्रमाणात वाढलेला दिसतो. .येवढंच नव्हे तर वर्षोनवर्ष हा त्रास (कमी-जास्त प्रमाणात) सहन करणारी लोकंसुद्धा समाजामध्ये सध्या जास्त वाढलेली दिसतात. यूटीआय मध्ये फार प्रमाणात ताप येणे, शहारे येणं, मूत्रमार्गातून रक्त जाणं किंवा फार जास्त वेदना होत असल्यास अँटिबायोटिक्स किंवा इतर औषधे घेणं गरजेचं असू शकतं. पण आयुर्वेदातील काही उपाय या यूटीआय ला प्रतिबंधात्मक म्हणून किंवा त्रास होताना मदत करण्यामध्ये यशस्वी ठरतात..कारणेआयुर्वेदामध्ये वेग धारण हे बऱ्याचशा आजारांचे कारण सांगितलेले आहे. मूत्राचा वेग धारण करण्याने अर्थात लघवी आली असल्यास तिला थांबवून ठेवण्याने शरीरात वाताचे दोष प्रकुपित होऊन वेगवेगळे त्रास होताना दिसतात. आयुर्वेद व आधुनिक शास्त्र दोन्हीही म्हणतात की लघवी थांबवून ठेवण्याने पेल्विक फ्लोरच्या मसल्स क्षीण होतात. त्याच्यामुळे लघवी थेंब थेंब करून सतत बाहेर पडण्याची शक्यता वाढते. तसेच बॅक्टेरियाची संख्या वाढून मूत्र संक्रमण पण होऊ शकतं..ब्लॅडर स्टोन, किडनी, स्टोन, दुखणे, जळजळ इत्यादी सगळे त्रास लघवी थांबवण्यामुळे होऊ शकतात. त्यामुळे वेग धारण न करणं हे सगळ्यात महत्त्वाचे असते. स्त्रियांना टॉयलेटची व्यवस्था नसणे किंवा अस्वच्छ टॉयलेटचा वापर केल्यामुळे बऱ्याचदा यूटीआयचा सामना करावा लागतो.फार जास्त प्रमाणात व्यायाम केल्याने, शारीरिक कष्ट घेतल्याने शरीरात कोरडेपणा येऊन वातवृध्दी होऊन हा त्रास होऊ शकतो..फार जास्त प्रमाणात तीक्ष्ण, रुक्ष आहार घेणे, अपचन असताना सुद्धा आहार घेणे, आनुप प्रदेशातले मांस जास्त खाणे, दोन जेवणाच्या मध्ये सतत काहीतरी खात राहणे, हे सुद्धा त्रास वाढायला कारणीभूत ठरू शकतं.फार प्रमाणात मद्यपान करणे, काळजी न घेता शारीरिक संबंध ठेवणे, फार तीक्ष्ण औषधे घेणे व सतत वाहनातून प्रवास करणे किंवा एखाद्या प्राण्यावरून, उदाहरणार्थ घोड्यावरून सतत स्वारी करणे, हेसुद्धा लघवीच्या त्रासांना कारणीभूत ठरू शकतं..प्रतिबंधात्मक उपायडाळिंबाचा रस, कोहाळ्याचा रस, पातळ ताजे ताक, लिंबाचे सरबत (खडी साखर घालून), नारळाचे पाणी, धणे जीरे की पाणी इत्यादी सुद्धा आहारामध्ये वरचेवर ठेवलेलं जास्त उत्तम राहत. आहारामध्ये दूध, तूप, खजूर, काकडी, मूग व फळभाज्या ठेवलेलं अत्यंत उत्तम असत. मुगाच्या डाळीचे फळभाज्या घालून चिंच, कोकम वापरुन केलेलं पातळ सांबार उत्तम ठरू शकेल. रक्ती तांदूळ, जव अर्थात बारले हे आहारामध्ये ठेवलेले अत्यंत उत्तम..घरी तुळशीचं रोप असल्यास दहा पंधरा तुळशीची पानं एक कप पाण्यामध्ये आठ दहा मिनिटे उकळावे व नंतर त्याला गाळून घेऊन त्याच्यामध्ये कोमट असताना थोडासा मध घालून घेतल्यास लघवी साफ व्हायला मदत मिळते..स्वयंपाकामध्ये वेलची आणि धणे ह्या दोन्ही मसाल्यांचा वापर आवर्जुन करावा.लघवी सतत साफ होत राहावी याच्याकरता दैनंदिन जीवनात काही काळजी घेता येऊ शकते. रोज पाणी उचित मात्रात पिणे हे अत्यंत आवश्यक असते. तहान लागल्यास लगेचच प्रत्येकाने पाणी प्यायला पाहिजे. ज्याप्रमाणे लघवीचा वेग थांबवणे चुकीचे ठरते, तसेच तहाने चा सुद्धा वेग थांबवल्याने लघवीचा त्रास वाढू शकतो. त्यामुळे प्रत्येकाने स्वतःबरोबर पाणी ठेवणे अत्यंत आवश्यक असतं आणि शक्य झाल्यास पाणी उकळून घेतलेलं अधिक उत्तम. पाणी उकळताना वाळा, चंदन, मुस्ता इत्यादि चे जलसंतुलन नावाचे मिश्रण घातलेलं अधिक लाभदायक ठरेल..पंचकर्मामध्ये अभ्यंग, स्नेहन, निरूह बस्ती, स्वेदन, उत्तरबस्ती व तसेच औषधी काढ़ा चे शेक या त्रासा मध्ये मदत करू शकतात.आहारामध्ये मुगाचे सूप, दूध आणि भात एकत्र, शेवग्याचे सूप, कुळथाचं सूप, बार्लीचे सूप वरचेवर ठेवलेलं चांगलं. काकडीचा रस काढून त्याच्यामध्ये चवीपुरते मध, लिंबू, थोडंसं मीठ, काळी मिरी आणि दोन तीन बर्फाचे तुकडे घालून घेणं सुद्धा उत्तम ठरू शकतं..घरी बेलाचा सरबत करून घेणे चांगले.औषधी वनस्पतींमध्ये गोखरू, पुनर्नवा, दुर्वा, पाषाणभेद, आमलकी, अश्वगंधा, लघवी साफ व्हायला मदत करतात. याच्यापासून तयार केलेले पुनर्नवा आसव अश्वगंधारिष्ट , अमृतारिष्ट , गोखरू काढा, संतुलन प्रशांत चूर्ण हे गरजेप्रमाणे वैद्याच्या सल्ल्याने घेतले जाऊ शकतात.स्त्रियांनी नियमाने आठवड्यातून एकदा ते दोनदा संतुलन शक्ती धूप वापरल्यास त्रास कमी व्हायला मदत होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.