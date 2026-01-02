आरोग्य

मूत्रमार्गातले संक्रमण...

मूत्रमार्गाचा संसर्ग (यूटीआय) टाळण्यासाठी आयुर्वेदिक उपाय, संतुलित आहार, पाणी पिणे आणि औषधी वनस्पती यांचा उपयोग आवश्यक आहे. जीवनशैलीत बदल करून निरामय मूत्र आरोग्य राखता येऊ शकते.
Understanding Urinary Tract Infections (UTI)

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. मालविका तांबे

मूत्र अर्थात युरिन हा शरीरातला एक मल असतो. शरीरात गरजेचे नसलेले काही द्रव्य शरीर खूप विचारपूर्वक या मूत्राच्या माध्यमातून बाहेर फेकत असतो. ही प्रक्रिया सामान्य असते, त्यामुळे सहसा मूत्रत्याग व्यवस्थित होत असला, तर कोणीच याच्याकडे फारसं विशेष लक्ष देत नाही. पण जर का पाणी कमी प्यायलं गेलं किंवा कुठल्याही प्रकारचा संसर्ग झाला, की ही सामान्य प्रक्रिया पण खूप त्रासदायक ठरायला लागते.

