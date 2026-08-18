जीवनमान-जीवनभान : व्हेरिकोज व्हेन्स : लक्षणे ओळखा, गुंतागुंत टाळा

डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी) प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपीदिवसभर उभे राहिल्यानंतर पाय जड वाटणे, घोट्याजवळ सूज येणे किंवा पायांवर निळ्या-हिरव्या शिरा दिसू लागणे- आपण अनेकदा या लक्षणांकडे केवळ थकवा किंवा वयाचा परिणाम म्हणून पाहतो. मात्र, हीच लक्षणे पुढे व्हेरिकोज व्हेन्सची सुरुवात असू शकतात. विशेषतः दीर्घकाळ उभे राहावे लागणाऱ्या व्यक्तींनी याकडे वेळीच लक्ष देणे आवश्यक आहे. व्हेरिकोज व्हेन्स म्हणजे नेमके काय, त्या का होतात आणि साध्या उपायांनी त्यांचा धोका कसा कमी करता येतो, हे जाणून घेऊया. .व्हेरिकोज व्हेन्स म्हणजे नेमके काय?रक्तवाहिन्यांचे दोन मूलभूत प्रकार असतात- धमन्या आणि शिरा (व्हेन्स). धमन्या शुद्ध, तर शिरा अशुद्ध रक्त वाहून नेतात. शिरांमधील रक्ताचे प्रेशर दीर्घकाळासाठी वाढते, तेव्हा त्यांच्या पेशी अतिरिक्त ताणल्या जातात आणि भिंती कमजोर होतात. यामुळे त्यांचा आकार बिघडतो आणि परिणामी व्हेन्समधील व्हॉल्व्ह सिस्टिम खराब होते आणि रक्त व्हेन्समध्ये साचून राहते आणि व्हेरिकोज व्हेन्सची तीव्रता वाढते. थोडक्यात व्हेरिकोज व्हेन्समध्ये व्हेन्स अतिरिक्त प्रमाणात फुगतात आणि नागमोडी होतात..आजार कोणामध्ये दिसून येतो?ज्या लोकांमध्ये व्हेन्सच्या भिंती मुळातच कमजोर असतात, किंवा गरोदर स्त्रियांमध्ये त्या कमजोर होऊ शकतात. याव्यतिरिक्त ज्या व्यक्तींना ना हलता एका ठिकाणी उभे राहावे लागते (जसे ट्रॅफिक पोलिस, वॉचमन, परिचारिका, सर्जन), त्यांच्या पायाच्या व्हेन्समध्ये ‘व्हेरिकोसिटी’ दिसून येतात. आपण चालतो, तेव्हा पायांतील स्नायू कार्यरत असतात आणि त्यामुळे रक्ताभिसरण सुरळीत राहते. काहीही न करता आपण एका जागी उभे राहतो, त्यावेळी रक्त पायांत (व्हेन्समध्ये) साठून राहते आणि प्रेशर वाढून व्हेरिकोज व्हेन्स दिसून येतात. साधारणपणे आपल्या पायाच्या व्हेन्स त्वचेच्या पृष्ठभागावर दिसून येत नाहीत; पण व्हेरिकोसिटीच्या प्रक्रियेला सुरुवात होते, तेव्हा त्या निळ्या- हिरव्या पुंजक्यांसारख्या दिसून येतात आणि वेळीच अटकाव ना केल्यास व्हेन्सच्या भिंतीमध्ये अपरिवर्तनीय बदल घडून येतात. हे दिसायला कुरूप दिसतातच; पण त्याव्यतिरिक्त यामध्ये त्वचेला होणारा रक्तपुरवठा बिघडतो, पायाला सूज येते, पुढे जाऊन पायाला न भरून येणाऱ्या जखमा होऊ शकतात..उपचारसगळ्यात उत्तम उपचार म्हणजे प्रतिबंध. ज्या व्यक्तींना आपल्या कामाच्या ठिकाणी किंवा घरात फारवेळ हालचाल न करता उभे राहावे लागते ते काही सोप्या गोष्टी करू शकतात. जसे, उभ्या उभ्या वजन एकेक पायावर घेणे, मधूनमधून चवड्यावर उभे राहणे (ज्यामुळे पायाचे स्नायू कार्यरत होऊन रक्तपुरवठा सुरळीत होतो.) कामाची वेळ संपल्यावर घरी आल्यावर पाय उंचीवर ठेऊन झोपणे आणि पावलांची वर- खाली हालचाल करणे..वरील टिप्स वापरून व्हेरिकोसिटी टाळता येऊ शकतात. याशिवाय, पोटऱ्यांच्या स्नायूंची ताकद वाढवल्याने पायातील रक्त अधिक ताकदीने हृदयाकडे पंप केले जाते. यासाठी एका पायावर उभे राहावे. तोल जाऊ नये म्हणून हलका आधार घेण्यास हरकत नाही; पण वजन मात्र पायावर असावे. आता वजन चवड्यावर घ्यावे. ही कृती १५-२० वेळा करावी. हळूहळू व्यायामाची वारंवारता वाढवत न्यावी..ज्यांना व्हेरिकोसिटी झालेल्या आहेत, त्यांनी व्यायामाबरोबरच ‘प्रेशर गारमेंट’चा वापर करणे गरजेचे असते (बॅन्डेजेस किंवा स्टोकिंग्ज) यामुळे रक्तवाहिन्यांवर बाहेरून प्रेशर दिले जाते आणि त्यांच्या भिंतीवर अतिरिक्त ताण येत नाही. फुगलेल्या शिरा दिसू लागल्यास किंवा सूज/ जखम दिसू लागल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावाच. अशा वेळेस रक्तवाहिन्यांमधील प्रेशर कमी करून रक्ताभिसरण सुरळीत करावे लागते. यासाठी फिजिओथेरपिस्ट मसल स्टिम्युलेटर, न्यूमॅटिक कॉम्प्रेशनसारखी उपकरणे वापरतात आणि पोटरीच्या स्नायूंना ताकदीचे व्यायाम शिकवतात. जखम असल्यास त्याला संसर्ग होऊ नये आणि जखम भरून यावी यासाठी उपचार करावे लागतात..पायांवरील फुगलेल्या शिरा दिसू लागल्या म्हणजे लगेच घाबरण्याची गरज नाही; पण त्याकडे दुर्लक्षही करू नये. नियमित चालणे, पायांच्या स्नायूंची हालचाल आणि योग्य व्यायाम यामुळे पायातील रक्ताभिसरणाला मदत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.