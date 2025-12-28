आरोग्य

Viral Beauty Trends: व्हायरल ब्युटी ट्रेंड्समुळे त्वचा आरोग्य धोक्यात, प्रत्येकाची त्वचा वेगळी- तज्ज्ञांचा सल्ला महत्त्वाचा

viral beauty trends harmful for skin: घरगुती उपाय, केमिकल पील्स, डाय फेसपॅक, स्कीन लाइटनिंग हॅक्स, तसेच कोणत्याही वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय वापरले जाणारे कॉस्मेटिक उत्पादने यामुळे त्वचेच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा इशारा त्वचारोग तज्ज्ञांनी दिला आहे.
why viral beauty trends are dangerous: सोशल मीडियावर दररोज नवनवे ब्युटी ट्रेंड्स व्हायरल होत असून, अनेक तरुण-तरुणी तसेच महिलांमध्ये हे ट्रेंड फॉलो करण्याची प्रवृत्ती वाढत असल्याचे दिसते. घरगुती उपाय, केमिकल पील्स, डाय फेसपॅक, स्कीन लाइटनिंग हॅक्स, तसेच कोणत्याही वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय वापरले जाणारे कॉस्मेटिक उत्पादने यामुळे त्वचेच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचा इशारा त्वचारोग तज्ज्ञांनी दिला आहे.

