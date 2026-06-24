व्हिटॅमिन B12 ची कमतरता: पायांमध्ये 'ही' ५ लक्षणे दिसल्यास व्हा सावध; वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या !

व्हिटॅमिन B12 हे आपल्या शरीरासाठी महत्त्वाचे पोषक तत्व आहे. हे फक्त शरीरात लाल रक्तपेशी (Red Blood Cells) तयार करण्यास मदत करत नाही, तर आपल्या नसा आणि मेंदूचे कार्य सुरळीत चालवण्यासाठीही आवश्यक असते.साधारणपणे,व्हिटॅमिन B12 च्या कमतरतेमुळे थकवा, अशक्तपणा आणि मूड बदलणे (Mood Swings) यांसारखी लक्षणे दिसतात. पण, अनेक वेळा याची सुरुवातीची लक्षणे आपल्या पायांमध्ये दिसून येतात, ज्याकडे लोक सामान्य समस्या म्हणून दुर्लक्ष करतात. पायांमध्ये दिसणारी अशी ५ मुख्य लक्षणे खालीलप्रमाणे आहेत..१. पाय नेहमी थंड पडणेजर हवामान नॉर्मल असूनही पाय सतत थंड पडत असतील, तर हे विटामिन B12 च्या कमतरतेचे लक्षण असू शकते. विटामिन B12 कमी असल्यामुळे लाल रक्तपेशींची निर्मिती कमी होते, ज्यामुळे पायांपर्यंत ऑक्सिजन आणि रक्ताचा प्रवाह व्यवस्थित होत नाही. 'क्लिव्हलँड क्लिनिक'च्या मते, खराब रक्तप्रवाहामुळे पाय सतत थंड जाणवू शकतात..२. पायांचा रंग फिकट किंवा पिवळा पडणेपायांची त्वचा नेहमीपेक्षा जास्त फिकट किंवा हलकी पिवळी दिसणे ही एक चेतावणी असू शकते. शरीरात पुरेशा लाल रक्तपेशी तयार न झाल्यामुळे 'ॲनिमिया' (रक्तक्षय) होऊ शकतो. 'अमेरिकन जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी'च्या एका संशोधनानुसार, व्हिटॅमिन B12 च्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या ॲनिमियामध्ये त्वचेचा रंग फिकट पडतो, ज्याचा परिणाम पायांवर स्पष्ट दिसतो..३. चालताना संतुलन बिघडणे किंवा अडखळणेचालताना अचानक शरीराचा समतोल बिघडणे किंवा सारखे अडखळणे हे सुद्धा या जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे होऊ शकते. विटामिन B12 नसांच्या संरक्षणात्मक थराला (Myelin) निरोगी ठेवते. 'हार्वर्ड मेडिकल स्कूल'च्या मते, खूप काळ B12 ची कमतरता राहिल्यास नसा कमकुवत होतात, ज्यामुळे चालताना शरीराचे संतुलन राखण्यात अडचण येते.४. पायांमध्ये जळजळ होणेकोणतीही दुखापत किंवा कारण नसताना जर पायांमध्ये सारखी जळजळ होत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. 'जर्नल ऑफ न्यूरोलॉजी'मधील एका संशोधनानुसार, शरीरात व्हिटॅमिन B12 ची पातळी कमी असलेल्या लोकांमध्ये हात आणि पायात जळजळ होण्याची समस्या जास्त प्रमाणात आढळली आहे. हे नसांना इजा पोहोचत असल्याचे संकेत असू शकतात..५. पायांना मुंग्या येणे किंवा सुया टोचल्यासारखे वाटणेपायांमध्ये सतत मुंग्या येणे, पाय सुन्न होणे किंवा सुया टोचल्यासारखे वाटणे हे व्हिटॅमिन B12 च्या कमतरतेचे सगळ्यात कॉमन लक्षण मानले जाते. 'नॅशनल इन्स्टिट्यूट्स ऑफ हेल्थ' (NIH) नुसार, जर या कमतरतेवर वेळीच उपचार केले नाहीत, तर नसांचे कायमचे नुकसान (Permanent Damage) होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.