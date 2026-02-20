VitaminD Deficiency: बैठ्या नोकरीमुळे व्हिटॅमिन डीचा अभाव; हाडांवरील परिणाम, तपासणी व उपचारांबाबत तज्ज्ञांचा इशारा

ऑफिसची बैठी नोकरी, ऑनलाइन काम आणि मोबाइल-लॅपटॉपचा वाढता वापर यामुळे व्हिटॅमिन-डी अभावाचे प्रमाण वाढत आहे. यामुळे पाठदुखी, गुडघेदुखी, वारंवार हाडे दुखणे, स्नायूंमध्ये कमजोरी, मुलांमध्ये वाढ खुंटणे असे आजार समोर येत आहेत..यात अनेक नागरिक स्वतःहूनच डॉक्टर होत ‘कॅल्शियम’ आणि ‘व्हिटॅमिन-डी’च्या गोळ्या घेतात. यामुळे अनेक नागरिकांना मूतखडा होण्याचे प्रमाण वाढले. त्यामुळे डॉक्टरांचा योग्य सल्ला आणि औषधी सोबत शारीरिक हालचाल अत्यंत महत्त्वाची असल्याचा सल्ला ऑर्थोपेडिक्स (हाडे आणि सांधे विकार) तज्ज्ञ डॉ. अनिल धुळे यांनी दिला..Premium|Lancet Report of Diabetes : भारतातील डायबेटिस रूग्णांची संख्या चिंताजनक; भारत जगात दुसऱ्या क्रमांकावर.हे आहेत धोक्यात?ऑफिसमध्ये दिवसभर बसूनकाम करणारे कर्मचारी.किशोरवयीन मुले (ऑनलाइनगेम्स-अभ्यासामुळे घरात जास्त वेळ).वृद्ध व्यक्ती, गरोदर महिला..हे करावेकोवळ्या सूर्यप्रकाशात फिरावे.दूध, अंडी, मासे यांची आहारात समावेश करावा. डॉक्टरांच्या सल्ल्याने व्हिटॅमिन-डी सप्लीमेंट घ्यावे. मैदानावर जाऊन नियमित व्यायाम करावा..Premium|Diabetes Reversal: डायबेटिस रिव्हर्सल: जीवनशैलीतील बदलांनी मधुमेहावर विजय.सध्या व्हिटॅमिन-डी अभाव हा शांतपणे वाढणारा आरोग्य प्रश्न ठरत आहे. सूर्यप्रकाशापासून दूर राहण्याची सवय आणि बैठी जीवनशैली यामुळे हाडांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. यात नागरिकांनी स्वतःहून औषधे घेऊ नयेत, योग्य प्रमाणात सप्लीमेंट देणे आवश्यक असते. यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार औषधी घ्यावी, तसेच शारीरिक हालचाल ही खूप महत्त्वाची आहे.- डॉ. अनिल धुळे, ऑर्थोपेडिक्स तज्ज्ञ, हाडे आणि सांधे विकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.