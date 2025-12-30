आरोग्य

व्हिटॅमिन ‘डी’ची कमतरता आणि वास्तव

व्हिटॅमिन डीची कमतरता फक्त हाडांपुरती मर्यादित नाही, तर रोगप्रतिकारशक्ती, हार्मोन्स, मूड आणि मेटाबॉलिझमवर परिणाम करते. सूर्यप्रकाश, आहार आणि योग्य सप्लिमेंटेशन एकत्र केल्यासच त्याची पातळी सुधारता येते.
Understanding Vitamin D and Its Role

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

डॉ. मृदुल देशपांडे

आहारमंत्र

‘व्हिटॅमिन ‘डी’ कमी आहे’ असं रिपोर्टमध्ये दिसलं की बहुतेक जण म्हणतात, ‘बरं, म्हणजे हाडांसाठी गोळी घ्यायची’; पण फंक्शनल मेडिसिनच्या दृष्टीने व्हिटॅमिन डी हा केवळ ‘हाडांचा’ व्हिटॅमिन नाही, तर संपूर्ण शरीराच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा हार्मोनसारखा घटक आहे. त्याची कमतरता म्हणजे शरीरात अनेक पातळ्यांवर बिघाड सुरू असल्याचा इशारा असतो.

