व्हिटॅमिन ‘डी’ची कमतरता आणि वास्तव

डॉ. मृदुल देशपांडेआहारमंत्र'व्हिटॅमिन 'डी' कमी आहे' असं रिपोर्टमध्ये दिसलं की बहुतेक जण म्हणतात, 'बरं, म्हणजे हाडांसाठी गोळी घ्यायची'; पण फंक्शनल मेडिसिनच्या दृष्टीने व्हिटॅमिन डी हा केवळ 'हाडांचा' व्हिटॅमिन नाही, तर संपूर्ण शरीराच्या आरोग्यावर परिणाम करणारा हार्मोनसारखा घटक आहे. त्याची कमतरता म्हणजे शरीरात अनेक पातळ्यांवर बिघाड सुरू असल्याचा इशारा असतो..व्हिटॅमिन डी - हार्मोनसारखं काम करणारा व्हिटॅमिनव्हिटॅमिन डी शरीरात गेल्यावर ते सक्रिय होऊन हार्मोनसारखं काम करतं आणि जवळजवळ प्रत्येक पेशीवर त्याचे रिसेप्टर्स असतात. म्हणजेच रोगप्रतिकारशक्ती, मेंदू, स्नायू, हार्मोन्स, हृदय इत्यादी सगळ्यांवर त्याचा प्रभाव आहे. जेव्हा त्वचेवर यूव्हीबी सूर्यप्रकाश पडतो, तेव्हा शरीरात व्हिटॅमिन D3 (कोलेकॅल्सिफेरॉल) तयार होते, अगदी हार्मोन्स जसे शरीरात तयार होतात तसे..रोगप्रतिकारशक्ती आणि वारंवार आजारव्हिटॅमिन डी कमी असेल, तर सर्दी, खोकला, घसा दुखणं, व्हायरल इन्फेक्शन वारंवार होऊ शकतात. कारण व्हिटॅमिन डी हे इम्युन सिस्टिमला संतुलित ठेवतं. जंतूंशी लढायला मदत करतं आणि अनावश्यक सूजही कमी करतं. त्यामुळे त्याची कमतरता म्हणजे आजारांसाठी उघडं दार..थकवा, स्नायूदुखी आणि मूडकारण नसताना थकवा येणं, अंगदुखी, स्नायूंमध्ये वेदना, किंवा सतत उदास वाटणं, यामागे व्हिटॅमिन डी कमी असू शकतं. अभ्यासांनुसार कमी व्हिटॅमिन डी आणि डिप्रेशन, ब्रेन फॉग यांचा संबंध दिसून येतो. म्हणजेच हा व्हिटॅमिन मनःस्थितीलाही प्रभावित करतो.मेटाबॉलिक आरोग्य आणि वजनफंक्शनल मेडिसिनमध्ये व्हिटॅमिन डीला मेटाबॉलिक हेल्थचं महत्त्वाचं घटक मानलं जातं. कमी व्हिटॅमिन डी असताना इन्शुलिन रेझिस्टन्स वाढू शकते, वजन कमी होणं कठीण जातं आणि PCOS, प्रीडायबेटीस यांसारख्या स्थितींचा धोका वाढतो..हार्मोन्स, थायरॉइड आणि प्रजनन आरोग्यव्हिटॅमिन डी कमी असणं हे थायरॉइड विकार, PCOS, पाळीतील अनियमितता, वंध्यत्व यांच्याशी जोडलेलं आढळतं. कारण ते हार्मोनल सिग्नलिंगमध्ये भाग घेतं.फंक्शनल मेडिसिन कायवेगळं पाहते?फंक्शनल मेडिसिनमध्ये फक्त सप्लिमेंट देणं पुरेसं नाही, तर रूट-कॉज वर काम केलं जातं.का कमी झालं? सूर्यप्रकाश कमी? शोषण बिघडलं?; आतड्यांचं आरोग्य कसं आहे?; मॅग्नेशियम, Vitamin K2 पुरेसं आहे का?; सूज किंवा लिव्हर फंक्शन बिघडलेलं आहे का?... या गोष्टींचा विचार केलाजातो. कारण योग्य शोषण आणि सक्रियता नसेल, तर सप्लिमेंट घेऊनही फायदा होत नाही..उपाय म्हणजे 'फक्त' सप्लिमेंट नाहीनियमित सकाळचा सूर्यप्रकाश (१०-३ मधील), अँटी-इन्फ्लेमेटरी आहार, योग्य फॅट्स, हे सगळं व मग सप्लिमेंट एकत्र केल्यावरच व्हिटॅमिन डीची पातळी सुधारते (५०-८० अशी इतकी लेवल ही 'ऑप्टिमम' मानली जाते)निष्कर्षव्हिटॅमिन 'डी' कमी असणं म्हणजे फक्त हाडं कमकुवत होणं नाही, तर रोगप्रतिकारशक्ती, मनःस्थिती, हार्मोन्स आणि मेटाबॉलिझम यांवर परिणाम करणारा खोलवरचा बिघाड. म्हणून पुढच्या वेळी रिपोर्टमध्ये व्हिटॅमिन डी कमी दिसलं, तर फक्त सप्लिमेंट न घेता स्वतःला प्रश्न विचारा - माझं शरीर मला नेमकं काय सांगतंय.!.