व्हिटॅमिन डी आणि आपण

डॉ. ऋतुपर्ण शिंदे - हृदयरोगतज्ज्ञव्हिटॅमिन डीचं महत्त्व, त्याची कमतरता, त्याबाबतची लक्षणं यांच्याबाबत आपण गेल्या आठवड्यात बघितलं. आता इतर काही पैलू बघूया. तपासणी कधी करावी; कधी टाळावी?तपासणी या स्थितीत योग्य वारंवार हाडदुखी, स्नायू कमकुवतपणा, वारंवार फ्रॅक्चर, रजोनिवृत्तीपश्चात महिला, लिव्हर, किडनीचे आजार, जास्त वजन, स्थूलता. दीर्घकाळ स्टेरॉइड्स, अँटी-एपिलेप्टिक्स घेणारे, सूर्यप्रकाश कमी मिळणारे लोक.तपासणीची या स्थितीत गरज नाही निरोगी, सक्रिय, नियमित सूर्यप्रकाशात राहणारे लोक. फक्त 'ट्रेंड' म्हणून तपासणी करणं शास्त्रीय नाही.उपचार पद्धतीमध्यम कमतरता (१०-२० ng/mL) : ६०,००० IU आठवड्यातून एकदा - ६ ते ८ आठवडे. त्यानंतर १०००–२००० IU रोज किंवा महिन्याला ६०,००० IU.गंभीर कमतरता (<१० ng/mL) : ६०,००० IU आठवड्यातून दोनदा - ६ आठवडे. त्यानंतर देखभाल डोस २००० IU/दिवसदेखभाल डोस : ८००-२००० IU दररोज (वृद्ध, गर्भवती, सूर्यप्रकाश कमी मिळणारे).सूर्यप्रकाश आणि आहार : आठवड्यातून तीन-चार वेळा, सकाळी दहा ते दुपारी दोनदरम्यान, पंधरा-तीस मिनिटं हातपाय उघडे ठेवून सूर्यप्रकाशात राहणं. अंडं, मासे, फोर्टिफाइड दूध, कोड-लिव्हर ऑईल आणि सीरिअल्स नियमित आहारात समाविष्ट करणं.उपचारानंतर तपासणी आणि देखरेखतीन महिन्यांनी पुन्हा रक्त तपासणी करून पातळी ३० ng/mL पेक्षा जास्त झाली आहे का ते पाहावं. त्यानंतर आठवड्याला ६०,००० IU चालू ठेवणं थांबवून फक्त देखभाल डोस घ्यावा. यामुळे विषबाधेचा धोका टळतो.अति व्हिटॅमिन डीमुळे होणारे दुष्परिणामव्हिटॅमिन डी चरबीमध्ये साठतं, त्यामुळे त्याचा अतिरेक शरीरातून बाहेर जात नाही.जास्त काळ मोठे डोस घेतल्यास टॉक्सिसिटी (विषबाधा) होते.लक्षणंभूक मंदावणं, मळमळ, उलटी, बद्धकोष्ठता, रक्तात कॅल्शियम वाढणे (हायपरकॅल्सिमिया), किडनी स्टोन, मूत्रपिंड निकामी होणं, हृदयाचे ठोके विस्कळीत होणं.अशी स्थिती बहुतेक वेळा १०,००० IU पेक्षा जास्त डोस दररोज महिनोन्महिने घेतल्याने होते. (Vieth R, Am J Clin Nutr १९९९; Holick MF, NEJM २००७)अति चाचण्या आणि गोळ्यांचे दुष्परिणामअनावश्यक खर्च : प्रत्येक तपासणीचे खर्च वाढतात आणि गरज नसतानाही औषधं घेतली जातात.खोटं समाधान : लोक समजतात की 'डी घेतलं म्हणजे सर्व ठीक'; पण आहार, व्यायाम, वजन नियंत्रण ह्यांची जागा कोणतेही सॅशे घेऊ शकत नाहीत.विषबाधेचा धोका : सतत ६०,००० IU घेणं किडनी व हृदयासाठी घातक ठरू शकतं.चुकीची व्याख्या : भारतीय लोकांमध्ये नैसर्गिकरित्या कमी डी असूनही हाडं मजबूत राहतात. म्हणून पाश्चात्त्य मानकांनुसार 'सगळ्यांमध्ये कमतरता आहेत' असं म्हणणं चुकीचं ठरू शकतं.आरोग्यदायी संतुलन साधालक्षणं किंवा जोखीम असतील तरच तपासणी करा.डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय गोळ्या घेऊ नका.दररोज थोडा सूर्यप्रकाश मिळवणं ही सर्वांत स्वस्त आणि सुरक्षित पद्धत आहे.अतिऔषधं म्हणजे आरोग्य नव्हे; संयम म्हणजेच खरा उपचार.व्हिटॅमिन डी हे आरोग्याचं महत्त्वाचं जीवनसत्व आहे; पण ते औषधासारखं वापरावं लागतं. अल्प प्रमाणात कमतरता हाडं कमजोर करते, तर अति प्रमाणात घेतल्यास किडनी आणि हृदयावर दुष्परिणाम होऊ शकतात. सूर्यप्रकाश, संतुलित आहार आणि योग्य प्रमाणात पूरक घेणं, यांचं संतुलन साधल्यावरच शरीर निरोगी राहील.पुढच्या वेळी कोणी म्हणालं, ''सगळ्यांनाच D३ घ्यायला हवं.''... तर थांबा, विचार करा, आणि विचारा : 'खरंच मला याची गरज आहे का?'.