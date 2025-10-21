आरोग्य

व्हिटॅमिन डी आणि आपण

व्हिटॅमिन डी हे आरोग्यासाठी महत्त्वाचे असले तरी त्याची अल्प प्रमाणात कमतरता हाडे कमकुवत करते, तर अति प्रमाणात सेवन केल्यास ते किडनी आणि हृदयासाठी हानिकारक ठरू शकते; त्यामुळे सूर्यप्रकाश, संतुलित आहार आणि योग्य पूरक आहाराचे संतुलन आवश्यक आहे.
डॉ. ऋतुपर्ण शिंदे - हृदयरोगतज्ज्ञ

व्हिटॅमिन डीचं महत्त्व, त्याची कमतरता, त्याबाबतची लक्षणं यांच्याबाबत आपण गेल्या आठवड्यात बघितलं. आता इतर काही पैलू बघूया.

तपासणी कधी करावी; कधी टाळावी?

तपासणी या स्थितीत योग्य

  • वारंवार हाडदुखी, स्नायू कमकुवतपणा, वारंवार फ्रॅक्चर, रजोनिवृत्तीपश्चात महिला, लिव्हर, किडनीचे आजार, जास्त वजन, स्थूलता.

  • दीर्घकाळ स्टेरॉइड्स, अँटी-एपिलेप्टिक्स घेणारे, सूर्यप्रकाश कमी मिळणारे लोक.

  • तपासणीची या स्थितीत गरज नाही

  • निरोगी, सक्रिय, नियमित सूर्यप्रकाशात राहणारे लोक.

  • फक्त ‘ट्रेंड’ म्हणून तपासणी करणं शास्त्रीय नाही

