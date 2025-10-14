व्हिटॅमिन डी : आवश्यकता की अतिरेक?

अलीकडच्या काही वर्षांत एक नवीन आरोग्य ट्रेंड सर्वत्र दिसतो आहे. जवळजवळ प्रत्येकजण ‘सीरम व्हिटॅमिन D3’ चाचणी करत आहे आणि रिपोर्टमध्ये ‘कमी D3’ आलं, की लगेच ६०,००० IU चं सॅशे किंवा इंजेक्शन सुरू केलं जातं.औषधांच्या दुकानात हे सॅशे सहज मिळतात, डॉक्टर विना-तपासणी लोक एकमेकांना ‘D घ्या, ताकद येईल’ म्हणतात, आणि सोशल मीडियावर हे जीवनसत्त्व इम्युनिटी, एनर्जी, वजन कमी होणं, हाडं मजबूत होणं यांसारख्या सर्व गोष्टींसाठी उपाय म्हणून दाखवलं जातं.पण वास्तव काय आहे? आपल्याला खरोखरच D ची कमतरता आहे का? की आपण ‘फॅड’ आणि ‘फिअर’ याच्या जाळ्यात अडकत आहोत? चला, यामागील विज्ञान समजून घेऊया..व्हिटॅमिन D ची भूमिकाव्हिटॅमिन D हे फॅट-सोल्युबल (चरबी-विरघळणारे) जीवनसत्त्व आहे; पण इतर जीवनसत्वांप्रमाणे ते केवळ अन्नातून येत नाही. ते शरीरात सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने तयार होतं. याचं मुख्य कार्य म्हणजे कॅल्शियम आणि फॉस्फरस या दोन खनिजांचं शोषण करवून घेणं, ज्यामुळे हाडं मजबूत राहतात, स्नायू व्यवस्थित काम करतात आणि नर्व्ह सिग्नल योग्यरीतीने पोहोचतात..व्हिटॅमिन D चे दोन प्रकारव्हिटॅमिन D₂ (अर्गोकॅल्सिफेरॉल): वनस्पती व फोर्टिफाइड अन्नातूनव्हिटॅमिन D₃ (कोलेकॅल्सिफेरॉल): त्वचेवर सूर्यप्रकाश पडल्यावर शरीरात तयार होणारा प्रकारशरीरात तयार झालेलं D3 प्रथम लिव्हरमध्ये (यकृतात) ‘२५-हायड्रॉक्सी व्हिटॅमिन D’मध्ये बदलतं. हेच तपासणीत मोजलं जातं.नंतर ते किडनीमध्ये (मूत्रपिंडात) ‘कॅल्सिट्रायोल’ या सक्रिय रूपात परिवर्तित होतं, जे हाडं आणि स्नायूंवर प्रत्यक्ष परिणाम करतं..सूर्यप्रकाश असतानाही भारतीयांमध्ये कमतरता का दिसते?भारत हा सूर्यप्रकाशाने नटलेला देश असूनही, सत्तर-नव्वद टक्के लोकांमध्ये व्हिटॅमिन Dची कमतरता आढळते. यामागं अनेक सामाजिक, जीवनशैलीविषयक आणि आहारविषयक कारणं आहेत.१. घरात आणि ऑफिसमध्ये बंदिस्त जीवनशैलीशहरी जीवनात बहुतेक वेळ आपण घरात, ऑफिसमध्ये किंवा वाहनात घालवतो. काचेमागून मिळणारा प्रकाश त्वचेत व्हिटॅमिन D तयार करत नाही.२. सनस्क्रीन आणि झाकलेले कपडेसन्स्क्रीन UVB किरणं अडवतो, आणि तेच किरण व्हिटॅमिन D तयार करतात. त्यात भर म्हणजे सूर्यप्रकाश टाळण्यासाठी लांब कपडे, हातमोजे आणि स्कार्फ वापरणं..३. हवेचं प्रदूषण : शहरांमधील धूर आणि धुकं UVB किरणांना पृथ्वीवर पोहोचू देत नाही.४. त्वचेचा गडद रंग : गडद त्वचेत मेलेनिन जास्त असतं, जे नैसर्गिकरीत्या UVB किरणं अडवतं. त्यामुळे गडद त्वचेला जास्त वेळ सूर्यप्रकाशात राहावं लागतं.५. शाकाहारी आहार : शाकाहारी अन्नात नैसर्गिक व्हिटॅमिन D जवळजवळ नसतं. ते प्रामुख्याने अंडं, मासे, यकृत तेल (cod-liver oil) आणि फोर्टिफाइड दुधात असतं.६. स्थूलता आणि काही आजार : व्हिटॅमिन D चरबीमध्ये साठत असल्याने जाड लोकांमध्ये त्याची रक्तातील पातळी कमी दिसते. याशिवाय लिव्हर, किडनी किंवा आतड्यांचे आजार त्याचं शोषण कमी करतात..व्हिटॅमिन D कमतरतेची लक्षणंकमतरता बहुतेक वेळा मूक असते, म्हणजे सुरुवातीला लक्षणं दिसत नाहीत.काही महिन्यांनी हळूहळू पुढील लक्षणं दिसतात :सतत थकवा आणि अंगदुखीस्नायू कमकुवत होणंकंबर आणि गुडघ्यांमध्ये वेदनामूड बदल, नैराश्य, झोपेचा त्रासफ्रॅक्चर झाल्यानंतर हाडं नीट जुळायला वेळ लागणंलहान मुलांमध्ये : रिकेट्स (हातपाय वाकडे होणे, वाढ मंदावणे)प्रौढांमध्ये : ऑस्टिओमलेशिया किंवा ऑस्टिओपोरोसिस - म्हणजे हाडं नाजूक आणि भंगुर होणं..वैज्ञानिक पुरावे आणि वास्तवहाडं आणि स्नायूंचं आरोग्यही भूमिका सर्वाधिक सिद्ध आहे. व्हिटॅमिन D आणि कॅल्शियम एकत्र घेतल्यास वृद्धांमध्ये फ्रॅक्चर आणि पडण्याचं प्रमाण कमी होतं.(Trivedi DP et al., BMJ 2003; Bischoff-Ferrari HA et al., NEJM 2005)रोगप्रतिकारशक्ती आणि संसर्गकमी D असलेल्या लोकांमध्ये श्वसन संक्रमण जास्त दिसतात, पण मोठ्या अभ्यासांमध्ये (VITAL trial, NEJM 2022) नियमित D घेणं कर्करोग, हृदयरोग किंवा मृत्यू कमी करत नाही..हृदय आणि मधुमेहकाही निरीक्षणात्मक अभ्यासांमध्ये कमी D पातळी आणि उच्च रक्तदाब, मधुमेह यांचा संबंध दिसतो. पूरक D दिल्याने हे आजार कमी होतात, असे ठोस पुरावे नाहीत.मानसिक आरोग्यकाही संशोधनांनुसार D कमी असलेल्या लोकांमध्ये नैराश्य थोडं जास्त दिसतं, पण औषधं दिल्यावर सर्वांमध्ये फायदा झाला असं दिसत नाही..निष्कर्षहाडं आणि स्नायूंसाठी फायदा : होय, ठोस पुरावा आहे.इतर रोगांवरील परिणाम : संशयास्पद, अपुरे पुरावे.सर्वांनाच पूरक देणं : शिफारस केलेलं नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.