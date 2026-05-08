प्रश्न : आपल्या बऱ्याचशा लेखांमध्ये व लेक्चर्समध्ये पंचामृत खावं असं सांगितलेलं आहे. तुमच्या यू-ट्यूब चॅनलवरतीसुद्धा पंचामृताचा व्हिडिओ पाहिला. त्याच्यामध्ये मध, साखर या दोन्ही गोष्टी गोड असतात. सध्याच्या काळात साखर खाऊ नये, गोड वस्तू खाऊ नये, असं सांगितलं जातं. तर मधुमेहाला टाळण्याकरता पंचामृतात साखर नाही घातली तर चालू शकेल का? - अरविंद शिरोडकर, रोहा.उत्तर : मधुमेह हा साखर न पचण्यामुळे होतो किंवा शरीरामध्ये साखर स्वीकारली जात नसेल तर होतो. साखर खाण्यामुळे मधुमेह होतो, हा एक मोठा गैरसमज आहे. मधुमेह झाला की मग साखर टाळणं योग्य असतं, पण साखर संपूर्णपणे बंद करू नये. असं केल्यास साखर पचण्याचे सगळे मार्ग शरीर बंद करायला लागतो. आयुर्वेदामध्ये साखरेला खूप महत्त्व दिलेलं आहे. ती शरीरामध्ये शक्ती वाढवते. सगळ्या महत्त्वाच्या अवयवांना कार्यक्षमता व्यवस्थित राहण्याकरता मदत करते आणि तसेच शरीराला पोषक असते व पचन व प्रतिकारशक्तीसुद्धा वाढवते. म्हणून पंचामृतामध्ये संतुलन अमृत शर्करासारखी साखर घेणं उत्तम ठरतं. मधुमेही व्यक्ती साखर अर्ध्या प्रमाणात किंवा एक चतुर्थांश प्रमाणात वापरू शकतात. इतर वेळेला वापरायचे असल्यास थोड्या प्रमाणात खडीसाखर चांगल्या प्रतीची आणून वापरावी..प्रश्न : मी शिक्षक असल्यामुळे मला रोज किमान पाच ते सहा तास बोलावे लागतं. यामुळे माझ्या घशाला बोलताना प्रचंड त्रास होतो. कृपया उपाय सुचवावा.- अर्चना भिसे, कोल्हापूर.उत्तर : फार जास्त प्रमाणात बोललं की स्वरयंत्रामध्ये वात वाढून अशा प्रकारचे त्रास लोकांना होताना दिसतात. याच्याकरता शारीरिक शक्ती वाढवणे व स्वरयंत्राचा थकवा कमी करणे या दोन्हीही गोष्टी गरजेच्या असतात. या दृष्टीने संतुलनचे धात्री रसायन किंवा सॅन रोझ नियमित घेणे चांगले. तसेच संतुलनचे सीतोपलादी चूर्ण दिवसातून एकदा मधाबरोबर थोडे थोडे करून खावे व तसेच एक चमचा सीतोपलादी चूर्ण एक ग्लास पाण्यामध्ये मिसळून दोन तीन तासात घोट घोट भर घेणे चांगले. ह्याला प्रत्येक वेळेस ढवळणे गरजेचे असतं. तसेच संतुलनचे रोझ ब्युटी तेल रोज गळ्यावर खालतून वरती हलक्या हाताने लावावे. नाकामध्ये संतुलनचे नस्यसॅन घृत घालणे, संतुलनच्या सुमुख तेलाने कवल करणे हेसुद्धा मदत करू शकेल. शाळेतून घरी आल्यावरती किमान एक दीड तास तरी घशाला आराम म्हणजे व्हॉइस रेस्ट नक्की द्यावा. यानेसुद्धा स्वरयंत्राला मदत मिळू शकेल.