Nutritionist Health Tips: तुम्हाला 35 वर्षानंतरही राहायचंय फिट आणि निरोगी? न्यूट्रिशनिस्टच्या ‘या’ टिप्स नक्की फॉलो करा

best nutrition tips to stay healthy after 35: जसजसे वय वाढत जाते, आपल्या शरीरात अनेक बदल होऊ लागतात. जर तुम्ही ३५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे असाल तर तुमच्या शरीरात होणारे बदल तुम्हाला स्पष्टपणे दिसू शकतात. कारण तुमचे शरीर ताकद गमावते आणि स्नायू सैल होतात. तुम्हालाही असे वाटत असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. पोषणतज्ञ लवनीत बत्रा यांनी अलीकडेच इंस्टाग्रामवर एका पोस्टमध्ये सविस्तरपणे माहिती दिली आहे. .वयाच्या ३०-३५ वर्षांच्यानंतर आपल्याला अनेकदा आपल्या शरीरात बदल दिसून येतात. आपले हार्मोन्स आणि चयापचय मंदावतात, ज्यामुळे शक्ती आणि स्नायूंचे प्रमाण कमी होते. वैद्यकीय भाषेत याला सारकोपेनिया (Sarcopenia) म्हणतात.प्रसिद्ध पोषणतज्ञ लवनीत बत्रा म्हणतात की, योग्य आहार आणि योग्य वेळी घेतल्यास वृद्धापकाळातही तंदुरुस्त आणि स्नायूयुक्त शरीर राखू शकता. त्या स्पष्ट करतात की, स्नायू तयार करण्यासाठी चांगले खाणे पुरेसे नाही; वेळेची आवश्यकता आहे. त्या म्हणतात की, व्यायामानंतर एक ते दोन तासांत २० ते ३० ग्रॅम उच्च दर्जाचे प्रथिने घेणे स्नायूंच्या दुरुस्ती आणि वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे..प्रथिनांचे चांगले स्रोत कोणते?अंडी,दूध, दही आणि आणि दुग्धजन्य पदार्थचिकन, मासेशाकाहारींसाठी टोफू आणि मसूरची डाळ.व्यायाम करण्यापूर्वी काय खावेलवनीत बत्रा व्यायाम करण्यापूर्वी ३० ते ६० मिनिटे हलका नाश्ता घेण्याचा सल्ला देतात. तुम्ही ग्रीक दही किंवा मूठभर सुकामेवा यात बदाम, अक्रोडचा समावेश करु शकता. यामुळे तुमच्या व्यायामा दरम्यान स्नायूंचे नुकसान टाळण्यास मदत होईल आणि तुम्हाला अधिक कार्यक्षमतेने कामगिरी करण्यास मदत होईल.कार्ब्स आणि फॅटची भूमिकाअनेकदा, वजन कमी करण्यासाठी, लोक चपाती, भात सोडून देतात, जे चुकीचे आहे..कार्बोहायड्रेट्सफळे, भाज्या आणि संपूर्ण धान्ये ऊर्जा प्रदान करतात. ते तुमचे ग्लायकोजेन साठे पुन्हा भरतात, ज्यामुळे तुम्हाला थकवा टाळण्यास मदत होते.निरोगी चरबीएवोकॅडो, ऑलिव्ह ऑइल आणि बदाम यांसारखे निरोगी चरबी तुमच्या संप्रेरक पातळीला संतुलित करतात, जे स्नायू राखण्यासाठी आवश्यक आहे.पाणीभरपूर पाणी प्यायल्याने तुमची कार्यक्षमता सुधारतेच पण बरे होण्यासही मदत होते..दिवसाचा आराखडा - ३ ते ५ वेळा प्रथिने खा.स्नायूंना सतत वाढण्यासाठी अमिनो आम्लांची आवश्यकता असते. म्हणून, दिवसभरात ३ ते ५ वेळा थोडे थोडे जेवण करण्याचा प्रयत्न करा आणि प्रत्येक जेवणात प्रथिने असावीत. यामुळे शरीराला स्नायूंची सतत दुरुस्ती करण्यास मदत होते.लवनीत बत्रा यांनी पनीरची एक अतिशय सोपी आणि चविष्ट रेसिपी देखील शेअर केली. त्यांनी स्पष्ट केले की जर तुमच्याकडे घरी पनीर असेल तर तुम्ही कोणत्याही प्रोटीन पावडरशिवाय २५ ग्रॅम प्रोटीनसह जेवण बनवू शकता.