Weak Bones Symptoms: हाडं कमजोर होण्याचे संकेत

आपल्या शरीरात रोज लाखो पेशी तुटतात आणि नव्या तयार होतात. हाडेदेखील त्याला अपवाद नाहीत. 'Bone Remodelling' या नैसर्गिक प्रक्रियेमध्ये हाडांचा ताण–तणाव, आहार, हार्मोनल बदल आणि वय महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, काही वेळा हा समतोल बिघडतो आणि हाडांची घनता (Bone Density) कमी होऊ लागते. सुरुवातीचा टप्पा म्हणजे Osteopenia, तर पुढील गंभीर अवस्था Osteoporosis. ही अवस्था म्हणजे हाडे पोकळ, नाजूक आणि तुटण्याची शक्यता जास्त..या प्रक्रियेची सुरुवात शांत असते; पण संकेत मात्र शरीर देत असते. हे संकेत ओळखले तर पुढील आयुष्य सुरक्षित राहू शकते.लक्षणेलहान धक्क्यातही असह्य वेदना : कधी कधी अगदी हलका आघात - पाय घसरून बसणे, दरवाजा लागताना धक्का, वजन उचलताना किरकोळ ताण - यांतही तीव्र वेदना जाणवते. हाडे कमजोर होत असल्याचे हे पहिले लक्षण असू शकते.उंची हळूहळू कमी होणे : वय वाढल्यावर एक-दोन सेंटिमीटर उंची कमी होणे स्वाभाविक आहे; पण त्यापेक्षा जास्त घट झाल्यास vertebrae (कण्यातील हाडे) संकुचित होण्याची शक्यता असते. Compression Fracture हा osteoporosis चा मोठा इशारा आहे..पाठीचा वाकलेला आकार (Hunched Back) : Thoracic spine वाकल्यास व्यक्तीचा शरीरबांधा कमानीसारखा दिसू लागतो. यामुळे पोश्चर, संतुलन आणि श्वसनावरही परिणाम होतो.नखे, केस व त्वचेतील बदल : कॅल्शियम, प्रोटिन व ट्रेस मिनरल्स कमी पडल्यास नखे तुटणे, केस पातळ होणे, त्वचेवर कडी पडणे - हीही अप्रत्यक्ष चिन्हे असतात..सततची पाठदुखी किंवा कंबरदुखी : स्नायूंचा सपोर्ट कमी झाल्यामुळे आणि vertebrae कमजोर झाल्यामुळे पाठीत, कंबरेत सतत dull pain जाणवतो.जोखीम जास्त कोणाला?४०+ वयरजोनिवृत्तीनंतरच्या महिलाव्हिटॅमिन डीची कमतरतादीर्घकाळ स्टिरॉइड औषधंधूम्रपान, मद्यसेवनजास्त प्रमाणात साखर, प्रोसेस्ड फूडकमी वजन किंवा अत्यंत कमी आहारदीर्घकाळ बसून काम करणारेही सर्व कारणे हाडांच्या नैसर्गिक प्रक्रिया बाधित करतात. .हाडे मजबूत करण्यासाठी समग्र योजनाकॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन डी : हाडांच्या मजबुतीसाठी दोन्ही आवश्यक. दूध, दही, तीळ, पनीर, हिरव्या भाज्या. १५-२० मिनिटे सकाळचा सूर्यप्रकाश. आवश्यक असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने सप्लिमेंट्स.वेट-बेअरिंग व्यायाम : हाडांना 'मेकॅनिकल स्ट्रेस' दिल्यास हाडांची घनता वाढते. उदाहरणार्थ, चालणे, जिने चढणे, हलके धावणे, सायकलिंग, योगातील balances.स्ट्रेंथ ट्रेनिंग : स्नायू मजबूत झाल्यास हाडांवरील भार समान पद्धतीने वितरीत होतो. ग्लुट्स, कोअर, लेग्ज आणि बॅक मजबूत असतील, तर फ्रॅक्चरचा धोकाकमी होतो.प्रोटिन पुरेसे घ्या : हाडांचे तीस-पस्तीस टक्के वजन हे प्रोटिनचे असते. डाळी, अंडी, दूध, sprouts, पनीर - हे अत्यंत आवश्यक.जीवनशैली सुधारणा : धूम्रपान थांबवा. मद्य मर्यादित करा. झोप पूर्ण घ्या. स्ट्रेस कमी करण्यासाठी ध्यान.डॉक्टरांना कधी भेटावे?वारंवार फ्रॅक्चर होणे, अचानक उंची कमी दिसणे, पाठ किंवा कंबरदुखी तीन-चार आठवड्यांपेक्षा जास्त, चालताना जास्त त्रास, छाती/पाठीचा कमानीसारखा आकार दिसणे... अशी लक्षणं दिसली, तर विलंब न करता स्पाईन तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.हाडे म्हणजे तुमच्या शरीरातील 'सायलेंट फाउंडेशन.' हाडे मजबूत असणे म्हणजे फक्त फ्रॅक्चर टाळणे नव्हे; ते म्हणजे आयुष्यभर चालणाऱ्या प्रत्येक हालचालीचा आधारस्तंभ आहे. कमजोर हाडे तुमच्या चालण्यावर, पोश्चरवर, संतुलनावर, श्वसनावर, आणि सर्वांत महत्त्वाचे - तुमच्या स्वावलंबनावर थेट परिणाम करतात.आपण आज जी काळजी घेता, तीच उद्याच्या आयुष्यात तुम्हाला मजबूत, सरळ उभे राहणे आणि निर्भयपणे चालणे देईल. हाडे एकदा नाजूक झाली, तर पूर्ववत होणे कठीण; पण वेळेत लक्ष दिल्यास पूर्णपणे टाळता येणारी समस्या आहे.