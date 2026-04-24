पृथ्वीवरची अमूल्य संपत्ती पाणी

श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलितएका तळ्याचे पाणी प्यायल्यानंतर राजा व त्याच्याबरोबर असणारे अनेक जण मृत्युमुखी पडल्याच्या अशा कथा पुराणांत सापडतात. राजा सगराचे सहस्र पुत्र मृत झाले असताना त्यांना जीवनदान देऊ शकणारे पाणी उपलब्ध नव्हते, अशीही कथा सापडते. पाण्यालाच ‘जीवन’ म्हटले जाते. असे जीवन उपलब्ध नसेल तर काय होईल याची सुंदर गोष्ट म्हणजे ‘गंगावतरण’. सगराचा वारस असलेल्या भगीरथाने खूप तपश्चर्या केली व अनेक प्रयत्नांनी गंगेचा पावन ओघ पुन्हा एकदा पृथ्वीकडे वळविला, त्यानंतर नुसते राजा सगराचे सहस्र मृत पुत्रच जिवंत झाले असे नाही, तर पृथ्वी धनधान्याने समृद्ध झाली. मुळात असे पाण्याचे प्रदूषण का व्हावे व सर्व सृष्टी एवढी निर्जीव का व्हावी? जीवन हे नष्ट होऊन मृत्यूचे थैमान का दिसावे? .मनुष्य एक वेळ पैशावाचून जगू शकतो, घर नसले तर आकाशाखाली झोपू शकतो, अन्न नसले तर झाडाची पाने खाऊन जगू शकतो, वस्त्र नसेल तर झाडाच्या साली गुंडाळून राहू शकतो, परंतु माणसात प्राण नसल्यास तो जिवंत कसा राहणार? प्राण टिकविण्यासाठी आवश्यकता असणाऱ्या दोन गोष्टींपैकी एक आहे ‘पाणी’. पृथ्वीवरील जलतत्त्व नष्ट झाल्यास पृथ्वीचे वाळवंट व नंतर राख व्हायला वेळ लागणार नाही. पाण्याशिवाय कोणीही जिवंत राहू शकत नाही, अशी परिस्थिती असताना ही अत्यंत महत्त्वाची व किमती वस्तू मनुष्य का उधळतो, तिला का महत्त्व देत नाही, ही एक संपत्ती आहे असे का समजत नाही?वास्तविक पाहता पृथ्वीच्या जवळजवळ ६६ टक्के पृष्ठभागावर पाणी आहे; परंतु पिण्यायोग्य असलेले पाणी वर्षांनुवर्षे खराब करत करत खारट व न पिण्यासारखे झाले तर, जसे समुद्राचे खारट पाणी पिण्यासाठी उपयोगी येत नाही, त्याचप्रमाणे हे प्रदूषित पाणी निरुपयोगी होणार आहे..विहिरी खोदल्याचे खोटे दाखले दाखवून नंतर ती चोरीला गेल्याच्या पोलिस केसेस करणारी माणसे दिसतात. अनेक नदी-नाल्यांचेच प्रवाह आपल्या सोयीनुसार बदलून वा बुजवून टाकून तेथे मोठमोठी घरे उभी करून माणसे शेवटी काय मिळविणार आहेत? दिवसेंदिवस घरे वाढून पाणी कमी झाल्यास त्या घरांची राखरांगोळी होणार हे निश्र्चित, त्यासाठी ज्योतिष्याचा सल्ला घ्यायची वेगळी गरज नाही. मनुष्य मृगजळाच्या मागे का धावतो व खऱ्या जळाची किंमत समजून त्याच्या प्रेमात का पडत नाही, हे एक कोडेच आहे.पश्र्चिम दिशेला असते वरुणदेवतेचे स्थान. वरुणदेवता ही जलाची देवता आहे. या एकूणच पाश्र्चिमात्य संस्कृतीमुळे असेल कदाचित पण मनुष्य भौतिकतेच्या मागे लागून जिवंत पाण्याकडे दुर्लक्ष करत आहे व त्यामुळे होत आहे पाण्याचे प्रदूषण. वास्तुशास्त्राप्रमाणे अगदी व्यवस्थित बांधलेल्या घरातसुद्धा ओल असेल किंवा कुठलाही नळ नीट बंद होत असल्यामुळे वा सांध्यापासून गळत असेल तर त्या घरावर अनेक संकटे येत राहतात. तेव्हा वाया जाणाऱ्या पाण्याचे महत्त्व असेही लक्षात घ्यायला हरकत नाही. अनावश्यक पाणी वापरण्याने पाण्याचा साठा संपुष्टात येत आहे. वातावरणातील अशुद्ध वायू व प्रदूषण वर जाऊन पावसाच्या पाण्यात विरघळल्यामुळे पावसाचे पाणीही शुद्ध स्वरूपात मिळत नाही. सांडपाणी शुद्ध न करता, आपल्या सोयीनुसार नद्या, नाले, सरोवरात सोडल्याने त्यांच्यातही प्रदूषण वाढत राहते. शिवाय वेगवेगळ्या प्रकारच्या कारखान्यांमाधून सोडल्या जाणाऱ्या पाण्यामुळेही पाणी दूषित होते. सध्या नको नको त्या औषधी गोष्टींचे सेवन करण्यात आलेले दिसते. हॉर्मोन्ससारखी स्त्रियांना दिलेली रसायने मलमूत्रावाटे शरीराबाहेर टाकली जातात व शेवटी पृथ्वीच्या पोटातील पाण्यात मिसळतात. अशा प्रकारे चारही बाजूंनी पाण्याचे प्रदूषण मोठ्या प्रमाणावर चालू राहते, त्यामुळे साहजिकच साथीच्या रोगांनाही आमंत्रण मिळतेच. प्रवासाला गेल्यानंतर दूषित पाणी पिण्यामुळे जुलाब होणे ही नित्याची गोष्ट झालेली दिसते. रेल्वे-बसमधून प्रवास करत असताना रस्त्याच्या बाजूच्या ढाब्यावर असलेल्या पाण्याच्या टाक्या कधी धुतल्या होत्या याचा इतिहास शोधणे पार अवघड असते. त्यामुळे अशा ठिकाणी साधी चूळ भरली तरी प्रदूषित पाण्यामुळे त्रास झाल्याची उदाहरणे दिसून येतात. जेवणापूर्वी स्वच्छ पाण्याने हात धुवावेत व कुठल्याही वस्त्राला न पुसता उंच धरून वाळवावेत असे आयुर्वेदात सांगितलेले आहे. काही ठिकाणी असे दिसते की ताट, वाट्या धुवून झाल्यावर कोरडे करायचे फडके मात्र अनेक दिवसांपर्यंत धुतले जात नाही..आता तर हेही सिद्ध झाले आहे की पाणी फक्त जंतूंमुळे व घाणीमुळे प्रदूषित होत नाही तर विचारांमुळेही पाण्याचे प्रदूषण होते. शुद्ध पाण्यावर वाईट विचारांचे प्रदूषण कमी होते. त्यावर चांगल्या विचारांचे प्रक्षेपण केल्यास पाणी शक्तिमान होते. असे पाणी केवळ शरीराचीच नव्हे तर आत्म्याची तृषाही भागवू शकते. जेवढे पाणी वाईट, दूषित वा विषारी असेल तेवढा त्यावर वाईट शक्तींचा व वाईट विचारांचा प्रभाव जास्ती पडतो व ते अधिकच दूषित होऊन मनुष्यमात्राच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरते, हे आता सप्रयोग सिद्ध झालेले आहे. म्हणून कुठल्याही प्रकारे पाणी प्रदूषित होऊ नये यासाठी काळजी घेणे आवश्यक असते. जेथे जेथे पाणी असेल, मग ते पाणी ठेवायचे छोटे भांडे असो, घरासमोरची विहीर असो वा गावातील तळे असो, या सर्व ठिकाणी अत्यंत शुद्धता पाळण्याची गरज आहे. नदी म्हणजे संपूर्ण शहरातील सांडपाणी वाहून नेण्याची एक व्यवस्था नसून मनुष्य वस्तीसाठी नदीपासून बऱ्याच अंतरावर परवानगी मिळावी जेणेकरून घरातून येणारे सांडपाणी शुद्ध केल्याशिवाय थेट नदीत जाऊ नये..पाणी नेहमी गाळून व उकळून प्यावे. मला आठवते आहे की लहानपणी नर्मदेवर ध्यानधारणेसाठी जात असू व परत येताना पिण्यासाठी पाणी भरून आणत असू. आमचे वडील पावसाळ्यातील गढूळ पाणी गाळून घेऊन त्यात तुरटीचा खडा फिरवीत असत. त्यानंतर बराच वेळ ठेवल्यावर गाळ म्हणजे माती खाली बसून वरचे नितळ पाणी पुन्हा एकदा गाळून घेऊन, शक्यतो उकळून प्यायला देत असत. यामुळे आरोग्यही चांगले राहात असे. गंगा, नर्मदा वगैरे नद्यांचे पाणी जोरात वाहत असल्याने त्यात विद्युतचुंबकीय शक्ती असण्याची शक्यता अधिक असल्याने या नद्यांचे पाणी अधिक पवित्र समजले जाते. पण गंगा सपाटीला आल्यावर तिच्या पात्रात होणाऱ्या प्रदूषणामुळे गंगेचे पाणी अशुद्ध होऊन निरुपयोगी कधी ठरेल याचा पत्ता लागत नाही.एकूण काय तर जीवन अवघड झाल्यामुळे डोळ्यातून येणारे पाणी पिण्याचा प्रसंग येणायापूर्वी मनुष्याने पाण्याचे प्रदूषण थांबवून या अमूल्य जीवनशक्तीचे व संपत्तीचे महत्त्व ओळखावे हे बरे!! Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.