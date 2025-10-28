ट्रायग्लिसराइड्स का वाढतात?

- डॉ. मृदुल देशपांडेआपल्याला अनेकदा सांगितलं जातं, ‘फॅट खाल्लं म्हणून कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराइड्स वाढले’, आणि लगेच एक ‘स्टॅटिन’ नावाची गोळी दिली जाते. मात्र, फंक्शनल मेडिसिनच्या नजरेतून पाहिलं तर सत्य काहीसं वेगळं आहे. ट्रायग्लिसराइड्स वाढण्याचं मूळ कारण जास्त फॅट खाणं नाही, तर जास्त साखर आणि कार्बोहायड्रेट्स खाणं आहे..साखर शरीरात काय करते?जेव्हा आपण अतिरिक्त धान्ये, गोड पदार्थ, ब्रेड, बिस्किट, चहा-कॉफीतली साखर, पांढरा भात किंवा मैद्याचे पदार्थ खातो, तेव्हा हे सर्व पटकन ग्लुकोजमध्ये रूपांतरित होतात. रक्तातील ग्लुकोज वाढल्यावर इन्शुलिन नावाचं हार्मोन सक्रिय होतं, जे ही साखर पेशींमध्ये नेण्याचं काम करतं. पण साखर सतत जास्त प्रमाणात घेतली जाते, तेव्हा पेशी इन्शुलिनला प्रतिसाद देणं थांबवतात (insulin resistance). तेव्हा शरीर ही उरलेली साखर फॅटमध्ये बदलून यकृतात (liver) साठवते, आणि याच प्रक्रियेत ट्रायग्लिसराइड्स तयार होतात. त्यामुळे मूळ आहे ते - कर्बोदके व साखर..म्हणजे नेमकं काय होतं?१. जास्त साखर : रक्तातील ग्लुकोज वाढवतं२. जास्त इन्सुलिन : साखरेचं फॅटमध्ये रूपांतर करतं३. हे फॅट म्हणजेच ट्रायग्लिसराइड्स : जे लिव्हर आणि रक्तात साठतात४. परिणामी : Fatty liver, high triglycerides, low HDL (चांगलं फॅट) जे चयापचय क्रिया मंदावतं. म्हणून, ट्रायग्लिसराइड्स वाढण्याचं खरं मूळ कारण म्हणजे ‘साखरेचं फॅटमध्ये रूपांतर’ मूळ ‘फॅट खाणं’ नव्हे..फंक्शनल मेडिसिन दृष्टिकोन -फंक्शनल मेडिसिनमध्ये आपण ‘का वाढले?’ याचं मूळ शोधतो, फक्त आकडा कमी करण्यावर भर देत नाही. त्यासाठी आपल्याला काही आवश्यक गोष्टी पाहाव्या लागतात -इन्सुलिन रेझिस्टन्स आहे का? (Fasting Insulin test व HOMA-IR)लिव्हरमध्ये फॅट साठतंय का? (LFT)व्यायामाचा अभाव आहे का?गट (आतडे) आणि मायक्रोबायोम असंतुलन आहे का? (Gut Testing)कारण यकृत, इन्सुलिन, आतडे आणि मेटाबॉलिक आरोग्य हे सर्व एकमेकांशी जोडलेले असतात..काय बदल करावा?साखर, अतिरिक्त धान्ये आणि रिफाइंड कार्ब्ज कमी करा : मिठाई, बेकरी, गोड पेये, गहू, पांढरा भात, मैदा यांवर नियंत्रण करणे आवश्यक.प्रोटीन आणि नैसर्गिक फॅट वाढवा : अंडी, मासे, कडधान्ये, बदाम, तूप, लोणी, सर्व बिया इ ह्याचं सेवन वाढवणे.इन्शुलिन स्थिर ठेवा : इंटरमिटंट फास्टिंग, जेवणांमधील अंतर राखा.लिव्हर सपोर्ट करा : लिंबू पाणी, क्रुसिफेरस भाज्या (कोबी, ब्रोकोली ई), काही आवश्यक सप्लिमेंट्स - C, E व झिंक घेणेनियमित हालचाल करा : चालणं, strength training, deep breathing. .निष्कर्षट्रायग्लिसराइड्स वाढणं म्हणजे ‘शरीरात साखर जास्त आहे. फॅट नव्हे’, कारण ती साखरच फॅटमध्ये बदलते. त्यामुळे, ट्रायग्लिसराइडस वाढल्यावर ‘स्टॅटिन’ गोळी फार उपयोगी पडत नाही, फंक्शनल मेडिसिन सांगते, ‘लिव्हरचं आरोग्य, इन्शुलिनचं संतुलन आणि पचनाची लय’ सुधारली, तर ट्रायग्लिसराइड्स नैसर्गिकरीत्या कमी होतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.