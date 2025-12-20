Ajwain Water at Night: वजन, पचन आणि पोटाची चरबी! दररोज 21 दिवस ओव्याचे पाणी प्यायल्यास शरीरात होतात 'हे' बदल

Ajwain Water at Night: झोपण्यापूर्वी ओव्याचे पाणी पिणे फायदेशीर असेत. तसेच हा अनेक भारतीय घरांमध्ये पचनासंबंधित त्रास असल्यास घरगुती उपाय म्हणून केला जातो. एक काळापासून चाचणी केलेला घरगुती उपाय आहे. पोटफुगी, गॅस आणि आम्लता यासारख्या समस्यांसाठी याचा वापर केला जातो. ही एक सवय आरोग्यदायी असू शकते. .ओव्याचे पाणी कसे बनवावे? ओव्याचे पाणी बनवणे सोपे आहे. एक चमचा ओवा बिया एक कप पाण्यात मिसळा. दररोज रात्री झोपण्यापूर्वी सुमारे ३० मिनिटो आधी प्यावे..शरीरात कोणते बदल झाले? पहिल्या आठवड्यानंतर पचनक्रिया सुरळित झाली. जेवणानंतर पोटफुगी, गॅस यासारख्या समस्या कमी होतात. रात्री आम्लपित्ताचा त्रास होत नाही. तसेच पोटासंबंधित सर्व समस्या दूर होत असल्याने झोप शांत होते. तसेच रात्री उशीला स्नॅक्स खाणे टाळावे. झोपण्यापूर्वी ओव्याचे पाणी प्यायल्याने पोट भरल्यासारखे राहते आणि भूक लागत नाही. तसेच वजन कमी होतात. पोटफुगी कमी झाल्याने पोट हलके वाटू लागते..Year End 2025: गुगलवर Gen Z नी 2025 मध्ये कोणत्या गोष्टी सर्वाधिक सर्च केल्या? वाचा एका क्लिकवर.काय दुष्परिणाम होऊ शकतात?ओव्याचे पाणी सर्वांनासाठी आरोग्यदायी असेलच असे नाही. अल्सर, तीव्र आम्लतेच्या समस्या असलेल्या लोकांना किंवा गर्भवती महिलांनी ओव्याची पाणी पिण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. एकंदरीत 21 दिवस झोपण्यापूर्वी ओवा पाणी प्यायल्याने पचन सुधारण्यास आणि रात्रीच्या वेळी होणारा त्रास कमी होण्यास मदत होते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.