आरोग्य

Ajwain Water at Night: वजन, पचन आणि पोटाची चरबी! दररोज 21 दिवस ओव्याचे पाणी प्यायल्यास शरीरात होतात 'हे' बदल

पोटाची चरबी कमी करण्यासाठी ओव्याचे पाणी फायदेशीर असते.
Ajwain Water at Night:

Ajwain Water at Night:

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Ajwain Water at Night: झोपण्यापूर्वी ओव्याचे पाणी पिणे फायदेशीर असेत. तसेच हा अनेक भारतीय घरांमध्ये पचनासंबंधित त्रास असल्यास घरगुती उपाय म्हणून केला जातो. एक काळापासून चाचणी केलेला घरगुती उपाय आहे. पोटफुगी, गॅस आणि आम्लता यासारख्या समस्यांसाठी याचा वापर केला जातो. ही एक सवय आरोग्यदायी असू शकते.

Loading content, please wait...
water
lifestyle
day and night
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com