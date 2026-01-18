आरोग्य

Jaggery Water Benefits: हिवाळ्यात दररोज गुळाचे पाणी प्यायल्यास काय शरीरात कोणते बदल होतात?

benefits of drinking jaggery water daily on empty stomach in winter : गूळ आपल्या शरीरासाठी खूप उबदार आहे आणि त्यात भरपूर पोषक तत्वे देखील आहेत. रोज सकाळी गुळाचे पाणी प्यायल्यास शरीरात कोणते बदल होतात हे जाणून घेऊया.
Sakal

Puja Bonkile
Updated on

what happens if you drink jaggery water every day in cold season: हिवाळा जवळ येताच, आपण आपले शरीर उबदार ठेवण्यासाठी प्रत्येक गोष्टींचा वापर करतो. काही लोक आळसामुळे ब्लँकेटमध्ये राहतात. थंडीपासून बचाव करण्यासाठी, प्रत्येकजण गरम अन्न खातो, गरम पेये पितो आणि उबदार कपडे घालतो. हिवाळा येताच, आपल्या आहारात गरम पदार्थांचा समावेश होऊ लागतो यात काही शंका नाही. परंतु जुन्या उपाये हे नेहमी फायदेशीर असतात. असाच एक उपाय म्हणजे गुळाचे पाणी, जे केवळ शरीराला उबदार करत नाही तर आरोग्य देखील सुधारते. गुळामध्ये लोह, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, फॉस्फरस आणि जीवनसत्त्वे अ, ब-कॉम्प्लेक्स, क आणि ई असतात. यामुळेच प्राचीन काळी, आजी हिवाळ्यात मुलांना चपातीसोबत गूळ देत असत. पण गुळाचे पाणी आणखी प्रभावी आहे. हे पाणी कसं बनवावं हे जाणून घेऊया.

