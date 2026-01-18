Jaggery Water Benefits: हिवाळ्यात दररोज गुळाचे पाणी प्यायल्यास काय शरीरात कोणते बदल होतात?

what happens if you drink jaggery water every day in cold season: हिवाळा जवळ येताच, आपण आपले शरीर उबदार ठेवण्यासाठी प्रत्येक गोष्टींचा वापर करतो. काही लोक आळसामुळे ब्लँकेटमध्ये राहतात. थंडीपासून बचाव करण्यासाठी, प्रत्येकजण गरम अन्न खातो, गरम पेये पितो आणि उबदार कपडे घालतो. हिवाळा येताच, आपल्या आहारात गरम पदार्थांचा समावेश होऊ लागतो यात काही शंका नाही. परंतु जुन्या उपाये हे नेहमी फायदेशीर असतात. असाच एक उपाय म्हणजे गुळाचे पाणी, जे केवळ शरीराला उबदार करत नाही तर आरोग्य देखील सुधारते. गुळामध्ये लोह, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, फॉस्फरस आणि जीवनसत्त्वे अ, ब-कॉम्प्लेक्स, क आणि ई असतात. यामुळेच प्राचीन काळी, आजी हिवाळ्यात मुलांना चपातीसोबत गूळ देत असत. पण गुळाचे पाणी आणखी प्रभावी आहे. हे पाणी कसं बनवावं हे जाणून घेऊया. .रोगप्रतिकारक शक्तीया हिवाळ्यात सर्वांनाच सर्दी आणि खोकला होण्याचा धोका असतो आणि त्या टाळणे खूप कठीण असू शकते. गुळामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतात, त्यामुळे गुळाचे पाणी पिल्याने आजार किंवा घसा खवखवणे टाळण्यास मदत होईल. शिवाय, प्रदूषणामुळे फुफ्फुसांना होणारे नुकसान देखील कमी होईल..पोट साफ करणे हिवाळ्यात स्वतःला उबदार ठेवण्यासाठी भरपूर तळलेले पदार्थ खातो. ज्यामुळे बद्धकोष्ठता आणि आम्लता वाढते. गुळाचे पाणी प्यायल्याने तुमच्या पोटातील जडपणा कमी होण्यास, पोट फुगण्यास आराम मिळण्यास, नैसर्गिक क्लींजर म्हणून विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास आणि पोटाशी संबंधित अनेक समस्यांवर उपचार करण्यास मदत होते..Phone Scrolling : सतत फोन स्क्रोलिंगने मेंदू थकतोय? जाणून घ्या 'हे' 4 कारण, नाहीतर एकाग्रता अन् मानसिक आरोग्य येईल धोक्यात.अशक्तपणा दूर हिवाळ्यात आपल्यापैकी बरेच जण खूप लवकर थकतात. गुळामध्ये लोह असते. जे आपल्या शरीरात हिमोग्लोबिनची पातळी वाढवण्यास मदत करते. त्यामुळे अशक्तपणा कमी होतो आणि रक्ताभिसरण सुधारते. जेव्हा आपले रक्ताभिसरण चांगले असते तेव्हा आपली त्वचा चमकते आणि आपल्याला दिवसभर ऊर्जावान वाटते..गुळाचे पाणी पिण्याची योग्य पद्धतगुळ पाण्यात उकळून पिण्याची गरज नाही. त्याऐवजी आदल्या रात्री एका ग्लास कोमट पाण्यात गुळाचा तुकडा भिजवा. तो रात्रभर विरघळेल आणि तुम्ही सकाळी उठल्यानंतर हे पाणी पिऊ शकता. दररोज सकाळी गुळाचे पाणी पिल्याने तुम्ही निरोगी राहाल आणि हिवाळ्यातील फ्लूपासून तुमचे रक्षण होईल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.