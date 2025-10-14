Pregnancy Nutrition Tips: ए. जी. ई म्हणजे नेमकं काय? गरोदरपणावर त्याचा काय परिणाम होतो? वाचा सविस्तर माहिती एका क्लिकवर

How A.G.E Products Affect Pregnancy: ए. जी. ई. म्हणजेच ऍडव्हान्स्ड ग्लायकोजन एन्डप्रॉडक्ट्स. प्रथिने किंवा चरबी जेव्हा साखरेच्या संपर्कात येतात तेव्हा हे घटक निर्माण होतात. ज्या पदार्थांमध्ये साखर व चरबीयुक्त पदार्थ असतात व जे खूप जास्त तापमानावर शिजविले जातात ते ए. जी. ई. बनवितात..याचे महत्त्वाचे उदाहरण म्हणजे सगळे बेकरीचे पदार्थ (बिस्किटे, केक, कुकीज). त्याचप्रमाणे अत्याधिक तापमानावर भाजल्या जाणाऱ्या मांसामध्ये (तंदूर) देखील ए. जी. ई. तयार होत असतात. हे घटक हृदय व किडनीच्या आरोग्यास इजा पोचवितात. त्यामुळे असे पदार्थ कमीत कमी खायला हवेत. मधुमेही, वयोवृद्ध, ज्यांस किडनीचे विकार आहेत किंवा उच्च रक्तदाब असणाऱ्यांसाठी हे पदार्थ अधिक अपायकारक आहेत..Kidney Health Tips: सतत मूत्रपिंडाचा त्रास होतोय? मग 'या' ७ सवयी आजच बदला, नाहीतर आरोग्यवर होईल गंभीर परिणाम.गरोदरपणात काय खावे, काय खाऊ नये?गरोदर महिलेस अधिक प्रमाणात प्रथिने व मध्यम स्वरूपात कर्बोदकांची आवश्यकता असते. मेदाचीही पुरेशा प्रमाणात आवश्यकता असून, त्याबरोबर जीवनसत्त्वे व क्षारांची मात्राही वाढवायला हवी. डाळी, तृणधान्ये, मोडाच्या उसळी, अंडी, चिकन, मासे व दुग्धजन्य पदार्थ या काळात आहारात जरूर असावेत. ऋतुमानानुसार फळे, कच्च्या कोशिंबिरी दररोज खाव्यात. रोज वाटीभर पालेभाजी खावी. गरोदर महिलेच्या आहारात विविध प्रकारच्या भाज्या व फळे असावीत. या काळात कुठलेही फळ वर्ज्य नसते. आपल्याकडे गरोदरपणी केळी, पपई खाऊ देत नाहीत; मात्र लोणची, बेकरी, नमकीन खाऊ देतात. हे खूपच चुकीचे आहे. .वरील फळे खाल्ल्याने फायदाच मिळतो, नुकसान नाही. गरोदरपणात ब्रेड, बिस्किटे, फळांचा ज्यूस अशा स्वरूपाचे चोथा नसलेले पदार्थ खाल्ल्याने बद्धकोष्ठ निर्माण होऊ शकते. भाकरी, मोडाच्या उसळी, पालेभाज्या, फळे, असे भरपूर चोथा असलेले पदार्थ खावेत. फळे-भाज्या स्वच्छ धुऊन घ्याव्यात. त्याने संसर्ग होण्याचा धोका टळतो. रस्त्यावरचे व उघड्यावरचे पदार्थ खाऊ नयेत. टायफॉईड, कावीळ, कॉलरा हे आजार होण्याचा धोका वाढतो. अतिप्रमाणात चहा-कॉफी टाळा. सोडा, ड्रिंक्स, मद्यपान, धूम्रपान करू नका..Diwali Travel Pune: दिवाळीच्या सुट्टीत फिरायला जायचंय? मग पुण्यातल्या 'या' सुंदर ठिकाणी जा आणि परदेशासारखा अनुभव घ्या! .गरोदरपणात नमकीन, सुकी मासळी, खारी, लोणची, पापड असे मीठ जास्त असलेले पदार्थ टाळावेत. यामुळे उच्च रक्तदाब किंवा सूजजन्य विकार होण्याचा धोका वाढतो. मांसाहार करायचा झाल्यास तो पूर्ण शिजविलेला असावा. प्राण्याची कलेजी खाऊ नये; कारण यात विषारी पदार्थ किंवा कीटकनाशके असू शकतात.(सकाळ अर्काईव्हमधून).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.