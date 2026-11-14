Snail Facial Therapy: गोगलगाय चेहऱ्यावर ठेवून करण्याची थेरपी तुम्हाला माहित आहे का? देते एकापेक्षा जास्त फायदे

Snail Mucin for Skin: स्नेल थेरपी म्हणजे गोगलगायीच्या शरीरातून बाहेर पडणाऱ्या चिकट द्रवाचा (Snail Mucin) त्वचेची काळजी घेण्यासाठी वापर करणे. आजकाल स्किनकेअरमध्ये हा प्रकार लोकप्रिय होत आहे. काही ब्युटी ट्रीटमेंटमध्ये थेट जिवंत गोगलगायी चेहऱ्यावर सोडल्या जातात, तर काही उत्पादनांमध्ये या द्रवाचा वापर केला जातो. अशा उत्पादनांमध्ये सीरम, क्रीम आणि फेस एसेंस यांचा समावेश होतो.गोगलगायीच्या या चिकट द्रवामध्ये हायलुरॉनिक अॅसिड, ग्लायकोलिक अॅसिड, पेप्टाइड्स आणि अॅलन्टॉइन यांसारखे घटक असतात. हे घटक त्वचेला ओलावा देण्यास आणि त्वचेची काळजी घेण्यास मदत करू शकतात..स्नेल थेरपीचे फायदे (Benefits of Snail Therapy)१. त्वचेला ओलावा मिळतोगोगलगायीच्या चिकट द्रवामध्ये त्वचेला ओलावा देणारे घटक असतात. त्यामुळे त्वचा कोरडी पडत नाही आणि त्वचेतील ओलावा टिकून राहण्यास मदत होते. त्वचा मऊ आणि मुलायम दिसू शकते..Winter Skincare Tips: हिवाळ्यात चेहरा काळपट पडू नये म्हणून काय करावं? त्वचेची चमक टिकवण्यासाठी जाणून घ्या खास टिप्स .२. सुरकुत्या कमी होण्यास मदतस्नेल म्युसिनमधील काही घटक त्वचेमध्ये कोलेजन आणि इलास्टिन तयार होण्याच्या प्रक्रियेला मदत करू शकतात. त्यामुळे बारीक सुरकुत्या आणि वाढत्या वयामुळे दिसणारी त्वचेवरील लक्षणे कमी होण्यास मदत होऊ शकते.३. त्वचेची दुरुस्ती होण्यास मदतयामध्ये असलेले अॅलन्टॉइन आणि इतर घटक त्वचेची दुरुस्ती होण्यास मदत करू शकतात. किरकोळ जखमा, त्वचेवरील डाग आणि मुरुमांमुळे झालेल्या खुणा कमी करण्यासाठीही याचा उपयोग होऊ शकतो..४. त्वचेची जळजळ आणि लालसरपणा कमी होतोस्नेल म्युसिनमध्ये दाह कमी करण्यास मदत करणारे घटक असतात. त्यामुळे त्वचेवरील लालसरपणा, खाज आणि जळजळ शांत होण्यास मदत होऊ शकते.५. त्वचेवरील मृत पेशी दूर होण्यास मदतयामध्ये थोड्या प्रमाणात ग्लायकोलिक अॅसिड असते. हे त्वचेवरील मृत पेशी दूर करण्यास मदत करते. त्यामुळे त्वचेचा पोत सुधारण्यास आणि चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक येण्यास मदत होऊ शकते..स्नेल थेरपीचे तोटे आणि घ्यायची काळजी (Disadvantages of Snail Therapy)१. त्वचेची अॅलर्जी होऊ शकतेकाही लोकांना स्नेल म्युसिनमुळे त्वचेवर पुरळ, खाज, लालसरपणा किंवा जळजळ होऊ शकते. त्यामुळे पहिल्यांदा वापरण्यापूर्वी त्वचेच्या छोट्या भागावर पॅच टेस्ट करणे महत्त्वाचे आहे..Unknown UTI Symptoms: लघवी करताना जळजळ होत नाही, तरीही असू शकते UTI! शरीरातील 'हे' ६ बदल वेळीच ओळखा.२. फायदे सिद्ध करणारे पुरेसे संशोधन नाहीस्नेल थेरपीचे काही फायदे समोर आले असले तरी त्यावर अजून मोठ्या प्रमाणात संशोधन झालेले नाही. त्यामुळे ही थेरपी म्हणजे त्वचेच्या प्रत्येक समस्येवरचा हमखास उपाय आहे, असे समजू नये.३. थेट गोगलगायी चेहऱ्यावर सोडणे धोकादायक ठरू शकतेकाही ब्युटी पार्लरमध्ये जिवंत गोगलगायी चेहऱ्यावर सोडून स्नेल फेशियल केले जाते. मात्र, गोगलगायी आणि त्यांचा संपर्क येणारी जागा स्वच्छ नसेल, तर त्वचेवर जंतुसंसर्ग होण्याचा धोका असतो..४. उत्पादनांची गुणवत्ता तपासणे गरजेचेस्नेल म्युसिन मिळवण्याच्या पद्धती प्रत्येक उत्पादकाकडे सारख्या नसतात. काही उत्पादक गोगलगायींना इजा न करता हा द्रव गोळा करतात. मात्र, सर्वच ठिकाणी अशा पद्धती वापरल्या जातात याची खात्री नसते. त्यामुळे उत्पादन खरेदी करताना त्याची गुणवत्ता, घटक आणि निर्मितीची पद्धत तपासणे गरजेचे आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.