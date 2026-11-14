आरोग्य

Snail Facial Therapy: गोगलगाय चेहऱ्यावर ठेवून करण्याची थेरपी तुम्हाला माहित आहे का? देते एकापेक्षा जास्त फायदे

Snail Therapy Benefits and Side Effects: स्नेल थेरपी सध्या स्किनकेअरमध्ये चर्चेत आहे. गोगलगायीच्या चिकट द्रवामुळे त्वचेला होणारे फायदे, सुरकुत्या, संभाव्य दुष्परिणाम आणि थेरपी करताना घ्यायची काळजी जाणून घ्या.
What is Snail Therapy

What is Snail Therapy

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Snail Mucin for Skin: स्नेल थेरपी म्हणजे गोगलगायीच्या शरीरातून बाहेर पडणाऱ्या चिकट द्रवाचा (Snail Mucin) त्वचेची काळजी घेण्यासाठी वापर करणे. आजकाल स्किनकेअरमध्ये हा प्रकार लोकप्रिय होत आहे. काही ब्युटी ट्रीटमेंटमध्ये थेट जिवंत गोगलगायी चेहऱ्यावर सोडल्या जातात, तर काही उत्पादनांमध्ये या द्रवाचा वापर केला जातो. अशा उत्पादनांमध्ये सीरम, क्रीम आणि फेस एसेंस यांचा समावेश होतो.

गोगलगायीच्या या चिकट द्रवामध्ये हायलुरॉनिक अॅसिड, ग्लायकोलिक अॅसिड, पेप्टाइड्स आणि अॅलन्टॉइन यांसारखे घटक असतात. हे घटक त्वचेला ओलावा देण्यास आणि त्वचेची काळजी घेण्यास मदत करू शकतात.

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