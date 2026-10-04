आईकडून बाळाला होणारा ‘हा’ संसर्ग वाढवतो ऑटिझमचा धोका? काय आहे TORCH? जाणून घ्या

MOTHER TO BABY INFECTIONS DURING PREGNANCY: गर्भावस्थेत आईच्या आरोग्याची काळजी घेणे खूप महत्त्वाचे असते. कारण काही संसर्ग आईकडून बाळाला होऊ शकतात आणि त्याचा परिणाम बाळाच्या आरोग्यावर होऊ शकतो. एका नव्या अभ्यासात TORCH संसर्ग झालेल्या मुलांमध्ये ऑटिझमचा धोका तीन पट अधिक असल्याचे आढळले आहे. हा TORCH संसर्ग नेमका काय आहे, तो बाळाला कसा होतो आणि तो टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी? जाणून घेऊया..TORCH म्हणजे काय?TORCH हा काही संसर्गांचा समूह आहे. हे संसर्ग गर्भावस्थेत आईकडून गर्भापर्यंत पोहोचू शकतात.T – Toxoplasmosis: टॉक्सोप्लाझ्मोसिस संसर्गO – Other: इतर संसर्ग, यामध्ये सिफिलिससारख्या संसर्गांचा समावेश होतोR – Rubella: रुबेलाC – Cytomegalovirus (CMV): सायटोमेगालोव्हायरसH – Herpes simplex virus: हर्पिस सिम्प्लेक्स व्हायरसहे संसर्ग गर्भाशयातील बाळापर्यंत पोहोचून त्याच्या वाढीवर परिणाम करू शकतात.कॅरोलिन्सका इन्स्टिट्यूट (Karolinska Institute) मधील संशोधक रेनी गार्डनर यांच्या मते, आईकडून बाळाला या संसर्गांचे संक्रमण होणे तुलनेने दुर्मिळ आहे. त्यामुळे एकूण ऑटिझमच्या प्रकरणांमध्ये या संसर्गांचा वाटा फार कमी आहे. मात्र, ज्या मुलांना जन्मजात TORCH संसर्ग होतो, त्यांच्यामध्ये ऑटिझम आणि बौद्धिक अक्षमतेचा धोका अधिक आढळतो..TORCH संसर्ग आणि ऑटिझमचा काय संबंध?JAMA Pediatrics मध्ये प्रकाशित झालेल्या या अभ्यासात 1987 ते 2021 दरम्यान स्वीडनमध्ये जन्मलेल्या सुमारे 37 लाख लोकांच्या डेटाचा अभ्यास करण्यात आला. यापैकी 975 मुलांना जन्मजात TORCH संसर्ग असल्याचे निदान झाले होते. या मुलांचा जवळपास तीन दशकांपर्यंत मागोवा घेण्यात आला.जन्मजात TORCH संसर्ग नसलेल्या मुलांच्या तुलनेत संसर्ग झालेल्या मुलांमध्ये:ऑटिझमचे निदान होण्याची शक्यता जवळपास 3 पट अधिक होती.बौद्धिक अक्षमतेचा धोका 7 पटांपेक्षा जास्त होता.गंभीर ते अत्यंत गंभीर बौद्धिक अक्षमतेचा धोका 30 पटांपर्यंत अधिक आढळला.संशोधकांच्या अंदाजानुसार, TORCH संसर्गासह जन्मलेल्या सुमारे पाचपैकी एका मुलामध्ये पुढे ऑटिझम विकसित होऊ शकतो. मात्र, हे संसर्ग अत्यंत दुर्मिळ असल्यामुळे एकूण ऑटिझमच्या प्रकरणांपैकी फारच कमी प्रकरणे यामुळे होतात, हे संशोधकांनी स्पष्ट केले आहे..भावंडांच्या अभ्यासातून काय समोर आले?संशोधकांनी TORCH संसर्ग झालेल्या मुलांची तुलना त्यांच्या अशा भावंडांशीही केली, ज्यांना हा संसर्ग झाला नव्हता. कुटुंबातील समान आनुवंशिक किंवा इतर घटकांमुळे हा धोका वाढला आहे का, हे तपासणे हा त्यामागचा उद्देश होता.या तुलनेतही परिणाम जवळपास समान राहिले. त्यामुळे केवळ कुटुंबातील समान घटकांमुळे ऑटिझम किंवा बौद्धिक अक्षमतेचा धोका वाढला असल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट होत नाही.मात्र, TORCH संसर्गाचा ADHD किंवा OCD शी स्पष्ट संबंध आढळला नाही. तसेच, ऑटिझम किंवा बौद्धिक अक्षमतेचे निदान नसतानाही या संसर्ग झालेल्या मुलांची शैक्षणिक कामगिरी सरासरीने कमी असल्याचे आढळले..TORCH संसर्ग टाळता येतात का?TORCH मधील काही संसर्गांपासून बचाव करणे शक्य आहे. त्यामुळे गर्भावस्थेपूर्वी आणि गर्भावस्थेदरम्यान योग्य काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.टॉक्सोप्लाझ्मोसिसकच्चे किंवा अर्धवट शिजलेले मांस खाणे टाळावे. फळे आणि भाज्या व्यवस्थित धुवाव्यात. मांजरीची विष्ठा हाताळताना विशेष काळजी घ्यावी.सिफिलिस आणि इतर संसर्गगर्भावस्थेदरम्यान आवश्यक तपासण्या करून घेणे आणि संसर्ग आढळल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य उपचार घेणे महत्त्वाचे आहे..रुबेलारुबेलापासून बचावासाठी MMR लस गर्भधारणेपूर्वी घेणे उपयुक्त ठरते. गर्भधारणेनंतर लसीकरणाबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.CMVलहान मुलांच्या लाळ आणि लघवीच्या संपर्कानंतर हात व्यवस्थित धुणे आणि स्वच्छतेची काळजी घेणे यामुळे संसर्गाचा धोका कमी करण्यास मदत होऊ शकते..हर्पिस सिम्प्लेक्सगर्भावस्थेत जननेंद्रियातील हर्पिसचा संसर्ग असल्यास डॉक्टरांना त्याची माहिती देणे महत्त्वाचे आहे. प्रसूतीच्या वेळी सक्रिय संसर्ग असल्यास बाळाला संसर्ग होण्याचा धोका कमी करण्यासाठी काही प्रकरणांमध्ये सिझेरियन प्रसूतीचा सल्ला दिला जाऊ शकतो..काय लक्षात ठेवावे?TORCH संसर्ग आणि ऑटिझम यांच्यातील संबंध दिसून आला असला तरी या संसर्गांमुळेच ऑटिझम होतो, असे या अभ्यासातून सिद्ध होत नाही. हे संसर्ग अत्यंत दुर्मिळ आहेत आणि एकूण ऑटिझमच्या प्रकरणांमध्ये त्यांचा वाटा खूप कमी आहे.मात्र, गर्भावस्थेतील संसर्गांपासून बचाव, योग्य वेळी तपासण्या, लसीकरण आणि डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार घेणे आई आणि बाळाच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.