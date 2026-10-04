आरोग्य

आईकडून बाळाला होणारा ‘हा’ संसर्ग वाढवतो ऑटिझमचा धोका? काय आहे TORCH? जाणून घ्या

TORCH INFECTION DURING PREGNANCY: प्रत्येक गर्भवती महिलेसाठी सर्व TORCH संसर्गांची तपासणी आवश्यक असेलच असे नाही. कोणत्या तपासण्या करायच्या हे डॉक्टर गर्भवती महिलेची परिस्थिती आणि लक्षणे पाहून ठरवतात.
TORCH INFECTION DURING PREGNANCY

TORCH INFECTION DURING PREGNANCY

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

MOTHER TO BABY INFECTIONS DURING PREGNANCY: गर्भावस्थेत आईच्या आरोग्याची काळजी घेणे खूप महत्त्वाचे असते. कारण काही संसर्ग आईकडून बाळाला होऊ शकतात आणि त्याचा परिणाम बाळाच्या आरोग्यावर होऊ शकतो. एका नव्या अभ्यासात TORCH संसर्ग झालेल्या मुलांमध्ये ऑटिझमचा धोका तीन पट अधिक असल्याचे आढळले आहे. हा TORCH संसर्ग नेमका काय आहे, तो बाळाला कसा होतो आणि तो टाळण्यासाठी काय काळजी घ्यावी? जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
mother
pregnancy
New Baby
new born
baby care
Autism
Marathi News Esakal
www.esakal.com