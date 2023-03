Heart Attack : समजा तुम्ही एकटेच आहात आणि तुम्हाला हृदयविकाराचा झटका आला तर....

मुंबई : हृदयविकाराचा झटका ही आजकाल एक सामान्य समस्या बनली आहे. आता केवळ हृदयरोगी किंवा वृद्ध व्यक्तीलाच हृदयविकाराचा झटका येतो, अशी स्थिती राहिलेली नाही.

आजकाल जिम, शाळा, ट्रेनमध्ये किंवा खेळतानाही माणसाला हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो. सर्वात त्रासदायक गोष्ट अशी आहे की हे कोणत्याही वयोगटातील लोकांना होऊ शकते म्हणजे वृद्ध लोक, मुले.

आता प्रश्न असा येतो की, आपण एकटे असतानाच हृदयविकाराचा झटका आला तर काय करायचे ? अशा वेळी जीव कसा वाचवावा, हे जाणून घेऊ. (what to do if I get heart attack when I am alone emergency care for heart patient ) हेही वाचा - अदानी..हिंडेनबर्ग आणि भविष्य....

हृदयविकाराच्या झटक्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. हे विशेषतः तरुणांमध्ये आणि त्यातही चाळीशीतील लोकांमध्ये खूप पाहिले जात आहे. अशा परिस्थितीत, सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपण ते कसे टाळू शकता ?

हृदयविकाराच्या झटक्याची लक्षणे ओळखणे महत्त्वाचे आहे

तुमच्या शरीरात कुठेही वेदना किंवा अस्वस्थता जाणवल्यास लगेच डॉक्टरांकडे जा. जर तुम्हाला छातीत जडपणा, घट्टपणा, जळजळ, वेदना यांसारख्या समस्या असतील तर ते तुमच्या हृदयविकाराचे कारण असू शकते. जर मळमळ होत असेल आणि हृदयाचे ठोके वाढले असतील तर तुम्ही वेळेत उपचार करून घ्यावेत.

रुग्णवाहिका किंवा जवळच्या व्यक्तीला कॉल करा

जर तुम्ही एकटे असाल आणि तुम्हाला तुमच्या शरीरात कोणत्याही प्रकारची समस्या जाणवत असेल तर रुग्णवाहिका किंवा जवळच्या व्यक्तीला कॉल करा. तसेच लवकरात लवकर त्यांच्यासोबत डॉक्टरांकडे जा.

जिभेखाली एस्पिरिनची गोळी दाबा

सॉर्बिट्रेट ऍस्पिरिन टॅब्लेट 300 mg किंवा Clopidogrel 300 mg किंवा Atorvastatin 80 mg टॅब्लेट जिभेखाली ठेवा. हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर ३० मिनिटांत या गोष्टी केल्या तर लगेच फायदा होतो. ऍस्पिरिन रक्त गोठण्यास प्रतिबंध करते. तसेच, ते धमनीमधील अडथळा दूर करते.

झोपा आणि पायाखाली उशी ठेवा

हृदयविकाराच्या वेळी जास्त घाबरल्यामुळे परिस्थिती आणखी बिघडू शकते. रक्तदाब असलेल्या रुग्णाला यावेळी घाम येणे आणि चक्कर येण्याची तक्रार असते. अशा परिस्थितीत जेव्हा जेव्हा बीपी कमी असेल तेव्हा ऍस्पिरिन घेणे टाळावे. कारण त्यामुळे बीपी आणखी कमी होऊ शकते.

म्हणूनच अशा परिस्थितीत रुग्णाने आरामात झोपून पायाखाली उशी दाबणे चांगले. या दरम्यान संथ श्वास घेणे ही सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. उघडी खिडकी. पंखा किंवा एसी समोर झोपा. त्यामुळे हृदयाला योग्य प्रमाणात ऑक्सिजन मिळतो.

सूचना - या लेखातील माहिती सामान्य ज्ञानासाठी आहे. हा कोणत्याही प्रकारे औषधोपचारांचा पर्याय असू शकत नाही. अधिकृत माहितीसाठी कृपया आपल्या डॉक्टरांशी संपर्क साधा.