सद्गुरू इशा फौंडेशन सद्गुरू : हे ठीक आहे, की रस्त्यावर चालताना, कोणाकडे तरी बोट दाखवणे आणि विचारणे, की ‘तुम्ही कोण आहात?’; जर तुम्ही एखाद्याकडे जाऊन विचारले की, ‘मी कोण आहे’, तर ते दुसऱ्याच गोष्टीचा आभास देते! तो किंवा ती कोण आहे याचे मूलभूत स्वरूप जाणून न घेताच इथे प्रत्येकजण अस्तित्वात आहे. हे काय आहे याचे अगदी मूलभूत तत्त्व न जाणता, आपण जीवन जगण्याचा प्रयत्न करत आहोत. हाच संपूर्ण गोंधळ आहे..रमण महर्षींनी हा प्रश्न खूप लोकप्रिय केला. पण तुम्ही समजून घेतले पाहिजे, की त्यांनी हा प्रश्न स्वतःला विचारायला सांगितला, दुसऱ्या कोणालातरी नाही. हा असा प्रश्न आहे की, जो तुमच्या अंतरिकतेला संबोधित केला पाहिजे, प्रत्येक वेळी तुम्ही हा प्रश्न विचारल्यावर स्वतःमध्ये खोलवर जायला हवे..‘मी कोण आहे?’ हा तुमच्या जीवनातील सर्वांत गहन प्रश्न आहे. जर तुम्हाला हे माहीत नाही, की तुम्ही कोण आहात, तर तुम्हाला दुसरे काही निश्चितपणे माहीत आहे का? जर तुम्हाला तुम्ही कोण आहात, हेही माहीत नाही, तर तुम्ही दुसरे कोणीतरी किंवा दुसरे काहीतरी कोण आहे, हे जाणण्यासाठी सक्षम असाल का? तुम्हाला तुम्ही कोण आहात हे माहीत नसेल, तर तो एक मोठा विनोद आहे. एकमेव सांत्वन म्हणजे बहुतेक लोकसंख्या तुमच्यासोबत आहे..तुम्ही तुमच्या जीवनासोबत पहिली आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट जी केली पाहिजे ती म्हणजे तुमच्या अस्तित्वाचे स्वरूप जाणून घेणे. तुम्हाला तुमच्या अस्तित्वाचे स्वरूप माहीत नसेल, तर तुम्ही अपघातानेच जगत आहात. मग सर्वकाही अपघाताने, गृहीत धरून आणि मतानुसार होत आहे. तिथे कोणतीही सत्यता नाही..‘मी कोण आहे?’ हा प्रश्न अस्तित्वात आहे, तुमच्या शरीरात आणि मनात आक्रोश करत आहे. जर तुम्ही उथळ निरर्थकपणा काढून टाकला, तर तो उत्तर जाणून घेण्यासाठी तुमच्या आत किंचाळत आहे. जोपर्यंत तुम्ही तुमच्या मनाची उथळ बडबड संपवत नाही, तोपर्यंत ‘मी कोण आहे?’ हा केवळ एक प्रश्न आहे. जर तुम्ही तुमचा उथळ मूर्खपणा संपवला, तर पाहाल की ‘मी कोण आहे’ हेच सर्वकाही आहे. तिथे दुसरे काहीही नाही. तीच सर्वांत मोठी गोष्ट आहे..‘मी कोण आहे’ हा खरोखरच एक प्रयोग किंवा केवळ कुतूहलाचा प्रश्न नाही. ही अशी गोष्ट आहे, जी तुम्हाला फाडून काढते. जोपर्यंत ती तुम्हाला फाडून टाकत नाही, तोपर्यंत त्याच्या आतमध्ये काय आहे ते तुम्हाला माहीत होणार नाही. जेव्हा प्रश्न किंचाळतो – तुम्ही नाही, प्रश्न किंचाळतो – तो बाहेरची दिशा पकडणार नाही. तो निश्चितपणे आतल्या दिशेने जाईल. मग, ही किंकाळी स्वाभाविकपणे पेटून उठेल आणि प्रकाश शोधेल. मग, कोणीही ती थांबवू शकत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.