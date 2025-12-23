आरोग्य

‘मी कोण आहे?’ हा प्रश्न केवळ बौद्धिक नाही, तर अस्तित्वाला हादरवणारा आणि अंतर्मुख करणारा आहे. स्वतःला ओळखल्याशिवाय जीवन समजून घेणे अशक्य आहे, असे सद्गुरू सांगतात.
Sadhguru on Self-Inquiry and Inner Awareness

सद्‌गुरू : हे ठीक आहे, की रस्त्यावर चालताना, कोणाकडे तरी बोट दाखवणे आणि विचारणे, की ‘तुम्ही कोण आहात?’; जर तुम्ही एखाद्याकडे जाऊन विचारले की, ‘मी कोण आहे’, तर ते दुसऱ्याच गोष्टीचा आभास देते! तो किंवा ती कोण आहे याचे मूलभूत स्वरूप जाणून न घेताच इथे प्रत्येकजण अस्तित्वात आहे. हे काय आहे याचे अगदी मूलभूत तत्त्व न जाणता, आपण जीवन जगण्याचा प्रयत्न करत आहोत. हाच संपूर्ण गोंधळ आहे.

