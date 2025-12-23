Study of Traditional Medicine: पारंपरिक उपचार पद्धतींचा शास्त्रीय अभ्यास; WHO कडून सल्लागार गटाची स्थापना

WHO Forms Advisory Group to Study Traditional Medicine: जागतिक आरोग्य संघटनेने (डब्लूएचओ) पारंपरिक, पूरक व एकात्मिक उपचार पद्धती (ट्रॅडिशनल कॉम्प्लीमेंटरी अँड इंटेग्रेटिव्ह मेडिसीन) याबाबतचा अभ्यास करण्यासाठी १९ तज्ज्ञांचा धोरणात्मक आणि तांत्रिक सल्लागार गट (स्टॅग) स्थापन केला आहे. पारंपरिक उपचारांना वैज्ञानिक कसोटीवर पडताळून पाहणे हा गट स्थापन करण्याचा उद्देश असून हे 'डब्लूएचओ' च्या 'जागतिक पारंपरिक उपचार धोरण २०२५-२०३४' अमलात आणण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल पडल्याचे मानले जात आहे.."आधुनिक वैद्यकीय उपचार पद्धती (अॅलोपॅथी) आणि पारंपरिक किंवा पूरक उपचार पद्धती (आयुर्वेद, योग, ध्यान, युनानी) यांचा शास्त्रशुद्ध आणि रुग्णकेंद्रित पद्धतीने एकत्रित उपयोग करून केलेले उपचार म्हणजे एकात्मिक वैद्यकीय उपचारपद्धती होय." या सर्वसमावेशक उपचारांबाबत अधिक संशोधन करण्यासाठी हा गट कार्यरत राहणार आहे. पारंपरिक वैद्यकीय उपचारांबावत धोरणात्मक दिशा ठरविण्यासाठी आरोग्य संघटनेला सल्ला देण्याची जबाबदारी 'स्टॅग' वर असेल..Dangers of Self-Medication in Ayurveda : आयुर्वेदाचे स्व-उपचार ठरू शकतात धोकादायक; डॉक्टरांचा सल्ला महत्त्वाचा.ही घोषणा १७ डिसेंबरला झालेल्या जागतिक शिखर परिषदेच्या उद्घाटन बैठकीत करण्यात आली. जागतिक आरोग्य संघटनेचे महासंचालक डॉ. टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसूस, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव तसेच ११० हून अधिक देशांतील २५ पेक्षा जास्त आरोग्य मंत्री आणि प्रतिनिधी यावेळी उपस्थिती होते. 'स्टंग' ने पारंपरिक वैद्यकीय ज्ञानाचे जतन, दस्तऐवजीकरण, डिजिटायझेशन जागतिक संशोधन प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी वैज्ञानिक सल्ला देणे ही प्राधान्ये निश्चित केली आहेत. तसेच विविध मानके आणि निकष विकसित करण्यासाठी तांत्रिक पाठबळ देणे, पारंपरिक वैद्यकीय आरोग्य प्रणालीत धोरण कसे समाविष्ट करावे याबाबत शिफारशी करणे आणि सदस्य राष्ट्रांसाठी धोरणात्मक पर्याय मांडण्यासाठी मदत करणे हे देखील त्यामागील उद्दिष्ट आहे..काय आहे धोरण ?जागतिक आरोग्य संघटनेने जगभरात पारंपरिक वैद्यकीय उपचारांची वाढती मागणी आणि आरोग्य प्रणालीमध्ये पुराव्यांवर आधारित एकात्मिक उपचारांची गरज यावर 'जागतिक पारंपरिक वैद्यकीय उपचार धोरण-२०२५-२०३४' विकसित करण्यास २०२३ मध्ये संमती दर्शवली होती. त्या धोरणांना बळकटी देण्यासाठी 'स्टॅग' कार्यरत राहणार आहे..‘परफेक्ट लूक’चा अट्टहास; देशात सौंदर्योपचारांची झपाट्याने वाढ, वर्षभरात १२.८८ लाख प्रक्रिया.पूरक व एकात्मिक उपचार पद्धतीला पुराव्यांचे निकष, नियामक व प्रशासन यांची ठोस साथ मिळालेली नाही. ही दरी भरून काढण्यासाठी 'स्टॅग' ची स्थापना करण्यात आली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेची ही औपचारिक सल्लागार यंत्रणा आहे. ही सदस्य राष्ट्रांना वैद्यकीय क्षेत्रात मार्गदर्शन करण्यासाठी स्वतंत्र, धोरणात्मक आणि वैज्ञानिक सल्ला देईल."- डॉ. सिल्वी क्रियान्ड, मुख्य शास्त्रज्ञ, जागतिक आरोग्य संघटना'स्टंग' हा गट जागतिक आरोग्य प्राधान्यक्रम आणि दीर्घकालीन धोरणे घडविण्यात सल्लागाराची भूमिका बजावतो. अशा उच्चस्तरीय जागतिक गटात समावेश होणे म्हणजे निर्णय प्रक्रियेत विविध ज्ञान आणि दृष्टिकोन यांचा समावेश करणे होय. ही मान्यता आयुर्वेद आणि योग क्षेत्रातील तीन दशकांहून अधिक काळ चाललेल्या सातत्यपूर्ण संशोधन आणि शैक्षणिक योगदानाचे प्रतिबिंब आहे. याचे श्रेय मी माझ्या विद्यार्थ्यांना व सहकाऱ्यांना देतो.- डॉ. भूषण पटवर्धन, राष्ट्रीय संशोधन प्राध्यापक, आयुष, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.