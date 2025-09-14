Mental Health: दर सात जणांपैकी एकाला मानसिक विकार; २०२१ मधील जगभरातील स्थिती, एक अब्ज जणांना त्रास, ‘डब्लूएचओ’ची माहिती

नवी दिल्ली : दर सात जणांपैकी एक म्हणजेच अंदाजे जगभरातील एक अब्जाहून अधिक नागरिक सन २०२१ मध्ये मानसिक आरोग्य विकारांनी त्रस्त होते, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. या मानसिक विकारांमध्ये चिंता आणि नैराश्यासंबंधीचे प्रमाण एकूण रुग्णांमध्ये दोन तृतीयांशाहून अधिक असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले. या मानसिक विकारांमुळे आर्थिक पातळीवर प्रचंड परिणाम होतो, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या आरोग्य संस्थेने म्हटले..आत्महत्या ही तरुणांमधील मृत्यूचे एक प्रमुख कारण असून, जगभरातील प्रत्येक १०० मृत्यूंपैकी एकापेक्षा अधिक मृत्यू यामुळे होतो, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने ‘वर्ल्ड मेंटल हेल्थ टुडे’ आणि ‘मेंटल हेल्थ अॅटलास २०२४’ या अहवालांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. स्किझोफ्रेनिया आणि मूड स्विंग होणारे ‘बायपोलर डिसऑर्डर’ अनुक्रमे दर २०० प्रौढांपैकी एक आणि १५० प्रौढांपैकी १ जणांना होतो, असे आरोग्य संघटना म्हणते..“स्किझोफ्रेनिया सर्वांत जास्त मानसिक त्रास करणारी आरोग्य समस्या असून, त्यावरील उपचारही सर्वात खर्चिक आहे,” असेही स्पष्ट करण्यात आले. हे सर्व विश्लेषण ‘ग्लोबल हेल्थ इस्टिमेट्स २०२१’ आणि ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डीसिज, इन्जुरिज अँड रिस्क फॅक्टर्स स्टडी २०२१’च्या आकडेवारीवर आधारित आहे..आरोग्य संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, हा अंदाज मानसिक विकारांच्या प्रसार व परिणाम यावरील ताज्या आकडेवारीवर आधारित आहेत. कोरोना साथीनंतरच्या स्थितीचे हे पहिलेच अंदाज आहेत. मानसिक आरोग्य आणि त्याच्या देखभालीत गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे आणि लोकांच्या मानसिक आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी सेवांचा विस्तार करणे गरजेचे आहे, असेही हा अहवाल स्पष्ट करतो..एक ट्रिलियन डॉलरचे नुकसाननैराश्य आणि चिंतेसारख्या आजारांवरील उपचार प्रतिव्यक्ती तुलनेने कमी खर्चिक असले तरी, त्यांच्या व्यापक आणि सर्वसाधारण प्रसारामुळे एकूण राष्ट्रीय खर्चांत मोठा वाटा असतो. या मानसिक स्थितीवर उपचारासाठी रुग्णांचे जागतिक पातळीवर होणारे वार्षिक नुकसान अंदाजे १ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर आहे, असे आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. सन २०२० पासून, विविध देशांनी मानसिक आरोग्य धोरणे आणि नियोजन करण्यात महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत, असेही अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आले आहे..Pune Drowning Incident : शिरूर तालुक्यातील कारेगावजवळील शेततळ्यात पाण्यात बुडून दोन चिमुरड्यांचा दुर्दैवी मृत्यू.दोन टक्केमानसिक आरोग्यावर जगभरातील देशांचा खर्चएक ट्रिलियन डॉलरवार्षिक नुकसान२०१७मानसिकआरोग्यावरीलखर्चात बदल नाही१३ मानसिक आरोग्य कर्मचारीजागतिक स्तरावर दर एक लाख रुग्णांसाठी मनुष्यबळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.