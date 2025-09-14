आरोग्य

Mental Health: दर सात जणांपैकी एकाला मानसिक विकार; २०२१ मधील जगभरातील स्थिती, एक अब्ज जणांना त्रास, ‘डब्लूएचओ’ची माहिती

Global Mental Disorders: जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार २०२१ मध्ये जगभरातील १ अब्जाहून अधिक नागरिक मानसिक विकारांनी त्रस्त होते. चिंता आणि नैराशा या विकारांचा सर्वाधिक प्रभाव असून, आर्थिक परिणामही मोठे आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नवी दिल्ली : दर सात जणांपैकी एक म्हणजेच अंदाजे जगभरातील एक अब्जाहून अधिक नागरिक सन २०२१ मध्ये मानसिक आरोग्य विकारांनी त्रस्त होते, असे जागतिक आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. या मानसिक विकारांमध्ये चिंता आणि नैराश्यासंबंधीचे प्रमाण एकूण रुग्णांमध्ये दोन तृतीयांशाहून अधिक असल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले. या मानसिक विकारांमुळे आर्थिक पातळीवर प्रचंड परिणाम होतो, असे संयुक्त राष्ट्रांच्या आरोग्य संस्थेने म्हटले.

