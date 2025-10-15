WHO: खोकल्याची तीन औषधे निकृष्ट; जागतिक आरोग्य संघटनेने जारी केला इशारा

नवी दिल्ली : खोकल्याचे औषध घेतल्याने मध्य प्रदेश, राजस्थान येथे लहान बालके दगावल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर संबंधित वादग्रस्त कंपनीविरुद्ध कारवाई सुरू झाली आहे. आता, जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतातील खोकल्याचे औषध कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश टीआर आणि रिलाइफ यांच्याविरोधात इशारा जारी करत ते निकृष्ट दर्जाचे जाहीर केले आहे. शिवाय, वादग्रस्त औषध आढळून आल्यास त्वरित माहिती देण्याचे आवाहन जगभरातील राष्ट्रीय नियामक अधिकाऱ्यांना केले आहे..जागतिक आरोग्य संघटनेने इशारा देण्यामागे मध्य प्रदेशातील २२ बालमृत्यूंचा संदर्भ आहे. या सर्व बालकांचे वय पाच वर्षांखाली असल्याचे सांगितले जाते. या बालकांना तमिळनाडूत तयार केलेले कोल्ड्रिफ औषध दिल्यानंतर त्यांचे काही दिवसांतच मूत्रपिंड निकामी झाल्याचा संशय व्यक्त केला गेला. शिवाय, राजस्थानमधील वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत तीन बालकांचा या औषधांमुळे मृत्यू झाल्याचे आरोप आहेत..जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, या औषधात डायथिलीन ग्लायकॉल हा विषारी रसायन घटक आहे. त्याचे सेवन केल्यास उलट्या, जुलाब, पोटदुखी, मूत्रविसर्जन न होणे, संभ्रमावस्था, मूत्रपिंड विकार आणि कदाचित मृत्यू देखील होऊ शकतो. त्यामुळे त्याचे सेवन करणे हानीकारक असून त्याबाबत सजगता बाळगण्याचे आवाहन केले आहे..यासंदर्भात भारताच्या केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटनेने (सीडीएससीओ) जागतिक आरोग्य संघटनेला दिलेल्या माहितीनुसार, आठ ऑक्टोबर रोजी वादग्रस्त औषधांची तपासणी केली असता तीन औषधांमध्ये घातक डीईजीचे प्रमाण आढळले आणि त्यानंतर कारवाईला सुरूवात झाली. तत्पूर्वी ३० सप्टेंबरला आरोग्य संघटनेने भारतातील बालमृत्यूंच्या घटनांवर लक्ष असल्याचे नमूद केले होते. यादरम्यान, वादग्रस्त औषधांचे उत्पादन थांबवण्यात आले असून त्यांचे परवाने देखील निलंबित करण्यात आले आहेत..औषध नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी आक्षेपार्ह औषधांचा साठा देखील बाजारातून परत मागविला आहे. संबंधित वादग्रस्त औषध श्रीसन फार्मास्युटिकल, रेडनेक्स फार्मास्युटिकल आणि शेप फार्मा कंपन्यांचे कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश टीआर आणि रिलाइफ औषधांचे विशिष्ट बॅचेस असल्याचे आढळून आल्याचे आरोग्य संघटनेच्या इशाऱ्यात नमूद केले आहे. या औषधांची भारताबाहेर निर्यात झाल्याचा पुरावा नाही, असे भारतीय संस्थेने (सीडीएससीओ) जागतिक आरोग्य संघटनेला सांगितले आहे..Coldrif Cough Syrup च्या दूषित बॅचवर बंदी! महाराष्ट्र एफडीएचा अलर्ट जारी, तक्रारीसाठी मोबाईल क्रमांक आणि ईमेल जाहीर.संघटनेचे म्हणणे...वादग्रस्त औषध निकृष्ट दर्जाचे असून ते गुणवत्ता निकष पूर्ण करणारे नाहीत आणि त्यामुळे रुग्णांच्या जिवाला गंभीर धोका निर्माण करू शकतात, असे आरोग्य संघटनेने म्हटले आहे. अशा प्रकारचे औषध आढळून आल्यास किंवा त्याचा रुग्णांवर प्रतिकूल परिणाम झाल्यास संबंधित राष्ट्रीय औषध नियंत्रक प्राधिकरण अथवा नॅशनल फार्माकोव्हिजिलन्स केंद्राला कळवावे, असे आरोग्य संघटनेने अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. तुमच्याकडे या औषधांपैकी कोणतेही उत्पादन असेल, तर ते वापरू नका. तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीतील कोणी हे औषध घेतले असेल आणि त्यानंतर आजारपण, दुष्परिणाम किंवा अन्य गंभीर लक्षणे दिसत असतील, तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या किंवा विषाणू नियंत्रण केंद्राशी संपर्क साधा, असे संघटनेने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.