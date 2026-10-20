Children Eye Health: मुलांना कमी वयातच चष्मा का लागतोय? मोबाईलच्या अतिवापरामुळे डोळ्यांवर होतोय परिणाम? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात

EARLY SIGNS OF MYOPIA IN CHILDREN AND EYE CARE TIPS: आजकाल लहान मुलांच्या हातता सर्रास मोबाईल पाहायला मिळतो. ऑनलाइन क्लासेस, व्हिडिओ, रिअॅलिटी शो पाहणं असे, रील्स पाहणं असेल; यातच मुलांचा खूप वेळ वाया जातो. पण, या सतत स्क्रिन पाहण्याच्या सवयीमुळे मुलांच्या डोळ्यांवर परिणाम होत असण्याची शक्यता आहे. तसंच कमी वयात चष्मा लागण्याचंही प्रमाण आता वाढलं आहे. .मात्र, यामागे टाइम हे एक कारण असू शकते का? मुलांना वारंवार डोळे चोळण्याची, डोळ्यांत जळजळ होण्याची किंवा दूरचे स्पष्ट न दिसण्याची तक्रार असल्यास पालकांनी दुर्लक्ष करू नये. याबाबत नेत्ररोगतज्ज्ञ डॉ. प्रदीप गुप्ता यांनी महत्त्वाची माहिती दिली असून, मुलांच्या डोळ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी कोणत्या सवयी उपयुक्त ठरू शकतात, हे जाणून घेऊया..Spinal Pain: पाठीच्या कण्याच्या आरोग्यासाठी कोणत्या कुशीवर झोपणे योग्य? पाठ टेकून झोपण्याचेही आहेत फायदे!.स्क्रीन टाइमचा डोळ्यांवर काय परिणाम होतो?मोबाईल किंवा संगणकाकडे बराच वेळ एकटक पाहिल्यामुळे डोळ्यांची उघडझाप कमी होते. त्यामुळे डोळ्यांमधील ओलावा कमी होऊन कोरडेपणा, जळजळ, डोळ्यांतून पाणी येणे आणि डोकेदुखीचा त्रास होऊ शकतो..Indian Journal of Ophthalmology मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासात ४६२ शालेय विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. त्यापैकी ९० टक्क्यांहून अधिक मुलांनी डोळे कोरडे पडण्याशी संबंधित लक्षणे नोंदवली. दररोज तीन ते साडेतीन तासांपेक्षा जास्त डिजिटल उपकरणे वापरणाऱ्या मुलांमध्ये हा धोका अधिक आढळला..मुलांना चष्मा का लागू शकतो?मायोपिया म्हणजेच निकटदृष्टीदोषामध्ये जवळच्या वस्तू स्पष्ट दिसतात; मात्र दूरच्या वस्तू धूसर दिसतात. मुलांमध्ये ही समस्या वाढताना दिसत आहे. केवळ स्क्रीनमुळेच चष्मा लागतो असे नाही. आनुवंशिकता, सतत जवळून वाचन करणे आणि घराबाहेर कमी वेळ घालवणे यांचाही परिणाम होऊ शकतो.तज्ज्ञांच्या मते, मुलांनी दररोज साधारण दोन तास घराबाहेर घालवणे फायदेशीर ठरू शकते. मैदानी खेळ, सायकल चालवणे आणि उद्यानात फिरणे यामुळे स्क्रीनपासून विश्रांती मिळते..दिल्लीत १५ वर्षांच्या मुलांमध्येही GI कॅन्सर! वायुप्रदूषण ठरतंय का छुपा धोका? वाचा डॉक्टर काय सांगतात.पालकांनी कोणती लक्षणे ओळखावीत?वारंवार डोळे बारीक करून पाहणे.मोबाईल किंवा टीव्ही अगदी जवळून पाहणे.पुस्तक डोळ्यांजवळ धरून वाचणे.वारंवार डोकेदुखी होणे.वर्गातील फळ्यावरचे स्पष्ट न दिसणे.ही लक्षणे वारंवार दिसल्यास मुलांची नेत्रतज्ज्ञांकडून तपासणी करून घ्या. स्क्रीन टाइममध्ये विश्रांती, योग्य अंतर आणि मैदानी खेळ यांचा समतोल राखणे मुलांच्या डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.