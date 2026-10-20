आरोग्य

Children Eye Health: मुलांना कमी वयातच चष्मा का लागतोय? मोबाईलच्या अतिवापरामुळे डोळ्यांवर होतोय परिणाम? वाचा तज्ज्ञ काय सांगतात

CHILDREN GETTING GLASSES AT A YOUNG AGE: मुलांना लहान वयात चष्मा का लागतो? स्क्रीन टाइमचा डोळ्यांवर काय परिणाम होतो आणि डोळ्यांची काळजी कशी घ्यावी, जाणून घ्या.
Children Eye Health

Children Eye Health

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

EARLY SIGNS OF MYOPIA IN CHILDREN AND EYE CARE TIPS: आजकाल लहान मुलांच्या हातता सर्रास मोबाईल पाहायला मिळतो. ऑनलाइन क्लासेस, व्हिडिओ, रिअॅलिटी शो पाहणं असे, रील्स पाहणं असेल; यातच मुलांचा खूप वेळ वाया जातो. पण, या सतत स्क्रिन पाहण्याच्या सवयीमुळे मुलांच्या डोळ्यांवर परिणाम होत असण्याची शक्यता आहे. तसंच कमी वयात चष्मा लागण्याचंही प्रमाण आता वाढलं आहे.

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