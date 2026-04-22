लक्षणे नाहीत तरीही धोका मोठा! वयाच्या 45 नंतर ‘या’ कॅन्सरची तपासणी का गरजेची?

भारतामध्ये अनेक गंभीर आजार, विशेषतः Colorectal Cancer (आतड्याचा कर्करोग), सुरुवातीच्या टप्प्यात कोणतीही स्पष्ट लक्षणे न देता वाढू शकतात. त्यामुळे "मला काही त्रास नाही, मग तपासणी कशाला?" असा विचार धोकादायक ठरू शकतो.तज्ञांच्या मते, वेळेवर केलेली स्क्रीनिंग तपासणी जीव वाचवू शकते.भारतात कोलोरेक्टल कॅन्सरचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. Indian Council of Medical Research च्या आकडेवारीनुसार, शहरी भागात हा कर्करोग वाढत्या प्रमाणात आढळतो, विशेषतः 40 वर्षांनंतर. बदललेली जीवनशैली, कमी हालचाल, प्रक्रिया केलेले अन्न आणि लठ्ठपणा ही काही प्रमुख कारणे आहेत..मग तपासणी कधी सुरू करावी?तज्ञांचे मत स्पष्ट आहे की, कमी जोखीम (risk) असलेल्या व्यक्तींनी 45 वर्षांनंतर नियमित स्क्रीनिंग सुरू करावी. यात स्टूल टेस्ट (FIT) किंवा कोलोनोस्कोपी यांचा समावेश होतो. जर कुटुंबात कोणाला हा कर्करोग झाला असेल, तर तपासणी 40 वर्षांपूर्वी किंवा त्या नातेवाईकाच्या निदानाच्या वयापेक्षा 10 वर्षे आधी सुरू करणे योग्य ठरते..लक्षणे नसतानाही तपासणी का गरजेची आहे?कोलोरेक्टल कॅन्सर सुरुवातीला "पॉलिप्स" नावाच्या लहान वाढींमधून सुरू होतो. हे पॉलिप्स तपासणीत लवकर सापडले, तर ते काढून टाकता येतात आणि कर्करोग होण्यापासून प्रतिबंध होतो. आजारी होण्यापूर्वीच धोका कमी करणे, हा स्क्रीनिंगचा मोठा फायदा आहे..कोणत्या लोकांनी विशेष लक्ष द्यावे?1. कुटुंबात कर्करोगाचा इतिहास असलेले2. जास्त वजन किंवा स्थूलता असणारे3. धूम्रपान व मद्यपान करणारे4. कमी फायबर असलेला आहार घेणारे5. बसून काम करणारी जीवनशैली असलेले.तज्ज्ञ काय सांगतात?एमओसी कॅन्सर केअर सेंटर येथील डॉ. नितीन बयास सांगतात, "भारतात अजूनही बहुतांश रुग्ण उशिराच्या टप्प्यात आमच्याकडे येतात, कारण सुरुवातीला लक्षणे नसतात. पण 45 वर्षांनंतर नियमित तपासणी केली, तर हा कर्करोग पूर्णपणे टाळता किंवा सुरुवातीच्या टप्प्यात बरा करता येऊ शकतो.".इतर कोणत्या तपासण्या महत्त्वाच्या?कोलोरेक्टल कॅन्सरबरोबरच, स्तन कर्करोगासाठी मॅमोग्राफी (40 नंतर), गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासाठी पॅप स्मीअर (30 नंतर), आणि प्रोस्टेट तपासणी (पुरुषांसाठी 50 नंतर) देखील महत्त्वाच्या आहेत.लक्षणे नसणे म्हणजे आजार नसणे असे नाही. नियमित स्क्रीनिंग ही सवय बनवणे गरजेचे आहे. योग्य वयात आणि योग्य तपासणी केल्यास गंभीर आजारांपासून स्वतःचे आणि कुटुंबाचे रक्षण करता येते.