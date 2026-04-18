तिला मुक्त व्हायचंय! : युवतीमना दारुण रण!

डॉ. मृदुला आपटे, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट पुरुषांनाही मानसिक समस्या असतातच; मग स्त्रियांचा नेहमी वेगळा विचार का केला जातो/ का करायला हवा?... त्याला काही विशिष्ट सामाजिक कारणे आहेत. प्रत्येक व्यक्तीची विचारप्रक्रिया घडताना अशा आजूबाजूच्या विविध कारणांचा प्रभाव पडत असतो. क्लिनिकल सायकॉलॉजिस्ट असलेली ऋता स्वानंदीसमवेत बसली होती. स्वानंदी एक प्रशिक्षण घेत असलेली मानसशास्त्रज्ञ होती आणि ऋताच्या केंद्रात इंटर्नशिप पूर्ण करत होती. स्वानंदीला काही प्रश्न पडले होते.''मॅडम, मला वाटतं की स्त्रिया आणि पुरुष दोघांनाही मानसिक आरोग्याच्या समस्या असतात. पण मग स्त्रियांच्या मानसिक समस्या पुरुषांपेक्षा वेगळ्या कशा काय? पुरुषांनाही आयुष्यात अनेक समस्या येतातच आणि त्यांनाही खूप ताणतणावांचा सामना करावा लागतोच...''ऋता हसली आणि म्हणाली, ''प्रत्येक व्यक्तीला काही ना काही समस्या असतात आणि त्यांची इतरांशी तुलनाही करता येत नाही. पण स्त्रिया आणि पुरुष यांच्या मानसिक आरोग्यातल्या फरकाबद्दल बोलायचे असेल, तर काही गोष्टी लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आकडेवारीनुसार स्त्रियांना नैराश्य (डिप्रेशन) आणि चिंता (अँग्झायटी) यांसारख्या सामान्य मानसिक विकारांचा पुरुषांपेक्षा जास्त त्रास होतो. गंभीर मानसिक विकारांमध्ये मात्र पुरुष आणि स्त्रिया दोघांमध्ये साधारणपणे समसमान प्रमाण आहे. स्त्रियांमध्ये आत्महत्या करण्याच्या प्रयत्नांचे प्रमाण जास्त असते, तर पुरुषांमध्ये पूर्ण झालेल्या आत्महत्या अधिक दिसतात. सध्या पुरुषांमध्ये व्यसनाधीनता आणि आवेग नियंत्रण विकार ('इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स') जास्त आढळतात.''स्वानंदीचा पुढचा प्रश्न तयारच होता- ''नैराश्य आणि चिंतेच्या बाबतीत स्त्रियांची संख्या पुरुषांपेक्षा दुप्पट का असते? त्या जैविकदृष्ट्या त्याबाबतीत जास्त संवेदनशील असतात का? की हे हॉर्मोनल बदलांमुळे होते?''.''दोन्हीही बरोबर आणि दोन्हीही चूक! हॉर्मोनल बदल नक्कीच स्त्रियांमध्ये 'मूड स्विंग्ज'साठी मोठा घटक आहे, पण ते एकमेव कारण नसते. पौगंडावस्थेनंतर केवळ स्त्रीच्या शरीरातच नव्हे तर तिच्या सामाजिक-मानसिक वातावरणातही प्रचंड बदल होतात. तिला कुटुंबात आणि समाजात जी 'घडवणूक' (कंडिशनिंग) मिळते, तसेच विविध अनुभवांमुळे तिच्यात जी विचारप्रक्रिया विकसित होते, त्या सर्व गोष्टी तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम करतात.''हे काही स्वानंदीला नीट समजले नाही. ते ओळखून ऋता बोलत राहिली- ''तू लहानाची मोठी होताना तुझ्या आई-वडिलांनी तुला सांगितले असेल की 'सावध राहा. जग धोकादायक आहे', त्यामुळे स्वतःची काळजी घ्यायला शिकवले असेल. चिंतेचे बीज याच ठिकाणी रोवले जाते. ते आपल्याला सावध करतात हे चुकीचे नसते. पण समाज म्हणून केवळ स्त्रियांचे रक्षण करणे पुरेसे नाही, तर मुलांना आणि पुरुषांना संवेदनशील बनवण्यासाठीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. समाजात अजूनही लिंग-संवेदनशीलता ('जेंडर सेन्सिटायझेशन') फारच कमी आहे. कितीही बदल झाले तरी! जेव्हा मुलगे आणि मुली जन्माला येतात तेव्हा किमान मोठ्या शहरांमध्ये तरी दोघांची संगोपन पद्धत जवळपास सारखीच असते; पण पौगंडावस्थेनंतर गोष्टी बदलतात आणि स्त्रियांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्या एकदम वाढतात. मुख्य मुद्दा असा आहे की, स्त्रियांना शिकवले जाते की 'गोष्टी मनात ठेवा. जास्त आत्मसात करा, सहन करा आणि 'समजून घ्या''. यामुळे नैसर्गिक वर्तनातील फरकांव्यतिरिक्त समाजात स्त्रिया आणि पुरुषांना वेगळ्या पद्धतीने वागवले जाते. या चिंतेमुळे स्त्रिया सतत अनेक भीती आणि ताणतणावांसह जगतात. यात आणखी भर पडते घरगुती हिंसा, छेडछाड, कार्यालयातला वेतनभेद किंवा भेदभाव, यांसारख्या नकारात्मक अनुभवांमुळे. स्त्रियांच्या निर्णयक्षमतेचा अजूनही आदर केला जात नाही किंवा स्वीकार होत नाही.".''मानसिक आरोग्य व्यावसायिक म्हणून आपण काय करू शकतो, मॅडम?'' स्वानंदीने विचारले.''असं पाहा स्वानंदी, आपणही समाजाचा एक भाग आहोत; पण आपण बरेच काही करू शकतो. लक्षात ठेव, भेदभाव तर असतोच शिवाय आत्मविश्वासाची कमतरतादेखील असते. स्त्रियांना मानसिक आरोग्याच्या समस्या असताना मदत मागण्यासाठी आत्मविश्वास वाटत नाही. त्यामुळे प्रथम आपण मानसिक आरोग्याच्या समस्यांबाबत जागरूकता वाढवली पाहिजे. त्यानंतर मदत मागण्याच्या वर्तनाला प्रोत्साहन द्यायला हवे आणि मानसिक आरोग्याभोवती असलेला कलंक (स्टिग्मा) कमी करायला हवा. स्त्रियांसाठी थेरपी देताना आपण तिला सामाजिक-मानसिक (सायको-सोशल) दृष्टिकोनातून पाहिले पाहिजे. यामुळे खूप फरक पडेल.''स्वानंदीसमोर आता अनेक गोष्टी स्पष्ट होत होत्या. ''धन्यवाद मॅडम! आता मी स्त्रिया कशा विचार करतात याबाबत अधिक वाचन करीन. त्यांना अधिक स्पष्ट, चिंतारहित विचार आणि वर्तन कसे विकसित करता येईल, हे समजून घेईन.''.