Women Health: महिलांना चाळीशीनंतर सतत लघवीला का जावं लागतं? डॉक्टरांनी सांगितली त्यामागची खरी कारणं

40 नंतर अनेक महिलांच्या लघवीच्या सवयींमध्ये बदल दिसू लागतात. अचानक लघवीची तीव्र इच्छा होणं, वारंवार बाथरूमला जावं लागणं किंवा लघवी रोखून ठेवता न येणं अशा समस्या सामान्यपणे दिसतात. अनेकजणी हा त्रास वय वाढल्यामुळे होत आहे असं समजून दुर्लक्ष करतात. .पण, अधूनमधून होणारा त्रास आणि सतत जाणवणारी समस्या यात फरक असतो. जर ही लक्षणं वारंवार दिसत असतील किंवा दिवसेंदिवस वाढत असतील, तर त्याचा दैनंदिन कामांवर, झोपेवर, आत्मविश्वासावर आणि एकूणच जीवनशैलीवर परिणाम होऊ शकतो. लाज वाटणं, पुरेशी माहिती नसणं किंवा यावर उपचारच नाहीत असा गैरसमज असल्यामुळे अनेक महिला वेळेवर डॉक्टरांचा सल्ला घेत नाहीत..Diabetes & Heart Health: मधुमेहींनो, धाप-थकवा 'सामान्य' समजू नका; हृदयविकाराची असू शकतात सुरुवातीची लक्षणे.40 नंतर ही समस्या का वाढते?40 वर्षांनंतर महिलांच्या शरीरात हार्मोन्समध्ये बदल होऊ लागतात. त्यामुळे मूत्राशय (Urinary Bladder) आणि लघवीवर नियंत्रण ठेवणारे स्नायू पूर्वीइतके मजबूत राहत नाहीत. यामुळे अचानक लघवी लागणं, वारंवार लघवीला जाणं किंवा लघवी रोखून ठेवायला कठीण जाणं अशा समस्या सुरू होऊ शकतात.तसंच, एकापेक्षा जास्त वेळा नैसर्गिक प्रसूती झालेल्या महिलांमध्ये पेल्विक भागातील स्नायू हळूहळू कमकुवत होऊ शकतात. वाढत्या वयाचाही मूत्राशयाच्या कार्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे अशा समस्या दिसू लागल्यास त्या केवळ वयामुळे आहेत असं समजून दुर्लक्ष करू नये..कोणती लक्षणे गंभीर असू शकतात?खालील लक्षणे दिसल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे:लघवीवर नियंत्रण न राहणे किंवा लघवी गळणेलघवी करताना जळजळ किंवा वेदना होणेलघवीत रक्त दिसणेवारंवार युरिन इन्फेक्शन होणेमूत्राशय पूर्णपणे रिकामा न झाल्यासारखे वाटणेरात्री अनेकदा लघवीसाठी उठावे लागणेही लक्षणे ओव्हरॲक्टिव्ह ब्लॅडर, युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन (UTI), पेल्विक ऑर्गन प्रोलॅप्स किंवा इतर मूत्रविकारांचे संकेत असू शकतात..Toilet Hygiene Tips for Women: UTI थांबवण्याची सर्वात सोपी पद्धत; महिलांनी न चुकता फॉलो केल्या पाहिजेत 'या' हायजिन टिप्स.या समस्येवर काय उपाय करता येतात?लघवीची तीव्र इच्छा कमी करण्यासाठी काही सोपे उपाय मदत करू शकतात.पेल्विक फ्लोअर स्नायू मजबूत करण्यासाठी केगल्ससारखे व्यायाम करा.वजन नियंत्रणात ठेवा.नियमित शारीरिक हालचाल करा.बद्धकोष्ठता टाळा.चहा, कॉफी, मद्यपान आणि कार्बोनेटेड पेये मर्यादित प्रमाणात घ्या.ब्लॅडर ट्रेनिंग आणि ठराविक वेळाने लघवी करण्याची सवय लावा.गरजेनुसार डॉक्टर औषधे, हार्मोन थेरपी, फिजिओथेरपी किंवा इतर उपचार सुचवू शकतात..हे दुर्लक्ष करू नकालघवी वारंवार लागणं हे फक्त वाढत्या वयाचं लक्षण नसतं. हा त्रास सतत जाणवत असेल, तर वेळेवर तपासणी करून योग्य उपचार घेतल्यास त्यावर चांगलं नियंत्रण मिळवता येतं. त्यामुळे हा त्रास मनात दडपून न ठेवता तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.