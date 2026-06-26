आरोग्य

Women Health: महिलांना चाळीशीनंतर सतत लघवीला का जावं लागतं? डॉक्टरांनी सांगितली त्यामागची खरी कारणं

Frequent Urination After 40 in Women: चाळीशीनंतर महिलांना वारंवार लघवी का लागते, त्यामागील कारणे, धोक्याची लक्षणे आणि डॉक्टरांनी सांगितलेले उपाय जाणून घ्या.
Women Over 40: Don't Ignore Frequent Urination, Here's Why It Happens

Women Over 40: Don't Ignore Frequent Urination, Here's Why It Happens

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

40 नंतर अनेक महिलांच्या लघवीच्या सवयींमध्ये बदल दिसू लागतात. अचानक लघवीची तीव्र इच्छा होणं, वारंवार बाथरूमला जावं लागणं किंवा लघवी रोखून ठेवता न येणं अशा समस्या सामान्यपणे दिसतात. अनेकजणी हा त्रास वय वाढल्यामुळे होत आहे असं समजून दुर्लक्ष करतात.

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