Coffee & Heart Health: कॉफीचा पहिला घोट घेताच हृदय जोरात धडधडतंय? शरीर देतंय ‘हे’ ६ धोक्याचे संकेत; दुर्लक्ष करू नका!

Heart Palpitations after Coffee: सकाळी उठल्या उठल्या काहींना चहा तर काहींना कॉफीने दिवसाची सुरुवात करण्याची सवय असते. खास करून ज्यांना झोप उडवायची असेल किंवा आळस कमी करून कामावर लक्ष केंद्रित करायचं असेल, ते कॉफी पितात. पण, कॉफी प्यायल्यानंतर काही वेळाने हृदयात किंवा छातीत जोरात धडधड जाणवणं किंवा हृदयाचे ठोके अचानक वाढणं असा त्रास काही लोकांना होतो. कॅफीनमुळे असे होणे अनेकदा सामान्य असू शकते. मात्र, काही वेळा ही लक्षणे हृदयाशी संबंधित समस्या असल्याचे संकेतही देऊ शकतात. त्यामुळे वारंवार असा त्रास होत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका, असं तज्ज्ञ सांगतात..कॉफी प्यायल्यानंतर हृदयाची धडधड का वाढते?कॉफीमध्ये असलेले कॅफीन हे नैसर्गिक उत्तेजक आहे. ते शरीरातील ‘फाइट ऑर फ्लाइट’ म्हणजेच तणावाच्या वेळी शरीराला तयार करणारी प्रतिक्रिया सक्रिय करू शकते. त्यामुळे शरीरात अॅड्रेनालिनचे प्रमाण काही काळासाठी वाढते..Heart Health Tips by WHO: जगातील 32% मृत्यू हृदयविकारामुळे; WHO चा इशारा, हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी करा 'या' 5 सवयी.यामुळे हृदयाचे ठोके वाढणे, रक्तदाब थोडा वाढणे आणि अधिक सतर्क वाटणे असे बदल होऊ शकतात. त्यामुळे कॉफी प्यायल्यानंतर हृदय जोरात धडधडत असल्याचे जाणवू शकते.निरोगी व्यक्तींमध्ये मर्यादित प्रमाणात कॅफीन घेतल्याने गंभीर हृदयविकार होतोच असे नाही. मात्र, कॅफीनचे जास्त सेवन किंवा कॅफीनची शरीराला जास्त संवेदनशीलता असल्यास धडधड, अस्वस्थपणा आणि इतर त्रास जाणवू शकतात..फक्त कॉफीमुळेच हृदयाची धडधड वाढते का?नाही. सकाळी हृदयाची धडधड वाढण्यामागे कॉफी हे एक कारण असू शकते; पण इतरही अनेक कारणे असू शकतात.यामध्ये:एनर्जी ड्रिंक्सचे सेवनधूम्रपानप्री-वर्कआउट सप्लिमेंट्सशरीरात पाण्याची कमतरतामानसिक ताण आणि चिंताझोपेची कमतरतायांचाही समावेश होतो..Golden Pyramid of Fat Loss: फॅट लॉससाठी तज्ज्ञ का फॉलो करायला सांगतात ‘गोल्डन पिरॅमिड’ फॉर्म्युला? वजन कमी करण्याचा योग्य क्रम जाणून घ्या!.हृदयाची धडधड कधी धोक्याचा इशारा असू शकते?कधीतरी हृदयाची धडधड वाढणे सामान्य असू शकते. पण ही समस्या वारंवार होत असेल किंवा नेहमीपेक्षा जास्त वेळ टिकत असेल, तर त्यामागे हृदयाच्या ठोक्यांशी संबंधित समस्या म्हणजेच अॅरिदमिया (Arrhythmia) असू शकते..खालील ६ लक्षणे जाणवत असतील तर विशेष काळजी घ्या:छातीत दुखणे किंवा दडपण जाणवणेहृदयाची धडधड वाढण्यासोबत छातीत दुखत असेल किंवा घट्टपणा जाणवत असेल तर हे दुर्लक्षित करू नका.श्वास घेण्यास त्रास होणेधडधडीसोबत अचानक धाप लागणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे हेही महत्त्वाचे लक्षण आहे..चक्कर येणे किंवा डोकं हलकं वाटणेहृदयाची धडधड वाढल्यानंतर चक्कर येत असेल किंवा अचानक अशक्त वाटत असेल तर डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.बेशुद्ध पडणे किंवा बेशुद्ध पडल्यासारखे वाटणेधडधडीसोबत बेशुद्ध पडणे किंवा जवळपास बेशुद्ध होण्यासारखी स्थिती गंभीरपणे घ्यावी..Heart Attack Report: ९० सेकंदांत मिळणार हार्ट अटॅकचा रिपोर्ट, हृदयविकाराच्या रुग्णांसाठी खूशखबर, IIT ने विकसित केला बायोसेंसर .कोणतेही शारीरिक काम न करता जास्त घाम येणेव्यायाम किंवा उष्ण वातावरण नसतानाही अचानक खूप घाम येत असेल आणि त्यासोबत धडधड वाढत असेल तर वैद्यकीय तपासणी आवश्यक ठरू शकते.आराम करतानाही हृदयाचे ठोके खूप वेगाने सुरू राहणेफक्त कॉफी प्यायल्यानंतर काही वेळासाठी धडधड वाढणे वेगळे; पण आराम करत असतानाही हृदयाचे ठोके सतत वेगाने सुरू राहणे हे तपासून घेणे गरजेचे आहे..काही लोकांमध्ये अशी लक्षणे सुप्राव्हेंट्रिक्युलर टॅकीकार्डिया (SVT), अॅट्रियल फायब्रिलेशन (AFib) किंवा हृदयाच्या ठोक्यांमधील इतर अनियमिततेशी संबंधित असू शकतात..कॉफीमुळे धडधड होत असेल तर काय करावे?कॅफीनमुळेच त्रास होत असल्याचे लक्षात आल्यास कॉफीचे प्रमाण कमी करणे फायदेशीर ठरू शकते. तसेच रिकाम्या पोटी स्ट्राँग कॉफी घेणे टाळा. दिवसभर पुरेसे पाणी प्या आणि झोप पूर्ण घेण्याचा प्रयत्न करा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.