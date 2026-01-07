आरोग्य

Stomach Noises: आपल्या पोटातून गुरगुरणारा आवाज का येतो? डॉक्टरांनी सांगितली यामागची खरी कारणं

Stomach Noises Reasons Explained: पोटातून सतत येणारे गुरगुरणारे आवाज हे भुकेचं लक्षण आहेत की पचनसंस्थेच्या बिघाडाचा इशारा, यामागचं कारण आणि उपाय जाणून घ्या.
Why Does Your Stomach Make Noises

Anushka Tapshalkar
Stomach Growling Explained: शांत वातावरणात अचानक पोटातून मोठा गुरगुरणारा आवाज येतो आणि क्षणभर सगळ्यांचं लक्ष तुमच्याकडे जातं. अशावेळी खूप लाजिरवाणं वाटतं, पण त्याहूनही जास्त गोंधळ उडतो. हा आवाज फक्त भूक लागल्याचा संकेत आहे की पचनसंस्थेत काहीतरी बिनसलंय? पोटातून सतत येणारे हे आवाज बऱ्याच जणांना सामान्य वाटतात, पण त्यामागचं कारण समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.

बहुतांश वेळा हे आवाज शरीराच्या नैसर्गिक प्रक्रियेचा भाग असतात. डॉक्टरही सांगतात, पोटातून येणारे हे आवाज वेदना, मळमळ, पोट जास्त फुगणं, जुलाब किंवा बद्धकोष्ठता यांसोबत नसतील, तर ते साधारणपणे सामान्यच असतात. पण पोटातून जे आवाज येतायत ते कशामुळे येत आहेत हे ओळखलं की पुढील गंभीर धोके टाळता येतात.

