Stomach Noises: आपल्या पोटातून गुरगुरणारा आवाज का येतो? डॉक्टरांनी सांगितली यामागची खरी कारणं

Stomach Growling Explained: शांत वातावरणात अचानक पोटातून मोठा गुरगुरणारा आवाज येतो आणि क्षणभर सगळ्यांचं लक्ष तुमच्याकडे जातं. अशावेळी खूप लाजिरवाणं वाटतं, पण त्याहूनही जास्त गोंधळ उडतो. हा आवाज फक्त भूक लागल्याचा संकेत आहे की पचनसंस्थेत काहीतरी बिनसलंय? पोटातून सतत येणारे हे आवाज बऱ्याच जणांना सामान्य वाटतात, पण त्यामागचं कारण समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. बहुतांश वेळा हे आवाज शरीराच्या नैसर्गिक प्रक्रियेचा भाग असतात. डॉक्टरही सांगतात, पोटातून येणारे हे आवाज वेदना, मळमळ, पोट जास्त फुगणं, जुलाब किंवा बद्धकोष्ठता यांसोबत नसतील, तर ते साधारणपणे सामान्यच असतात. पण पोटातून जे आवाज येतायत ते कशामुळे येत आहेत हे ओळखलं की पुढील गंभीर धोके टाळता येतात. .पोटातून येणाऱ्या आवाजामागचं कारण काय?पचनसंस्थेत अन्न पुढे नेण्यासाठी आतड्यांचे स्नायू सतत आकुंचन आणि प्रसरण करतात. या प्रक्रियेला पेरिस्टॅल्सिस म्हणतात. या हालचालींमुळे अन्न, द्रव आणि वायू पुढे जातात आणि त्यातून आवाज निर्माण होतो. हे आवाज नेहमी ऐकू येतीलच असे नाही, परंतु डॉक्टर स्टेथोस्कोपच्या साहाय्याने ते सहज ऐकू शकतात..कोणत्या गोष्टींमुळे पोटाचे आवाज वाढू शकतात?१. काही विशिष्ट पदार्थदुग्धजन्य पदार्थ: अनेकांना लॅक्टोज पचवणं कठीण जातं, त्यामुळे दूध प्यायल्यानंतर किंवा चीज खाल्ल्यानंतर आवाज वाढू शकतात.डाळी आणि कडधान्यं: हरभरा, वाटाणा, मसूर यांसारखे अन्न पचायला कठीण होऊ शकतात.कोबीवर्गीय भाज्या: कोबी, फ्लॉवर, ब्रोकली यामुळे वायू निर्माण होऊ शकतो, ज्यामुळे पोटातून आवाज येतात.कृत्रिम गोड पदार्थ: शुगर-फ्री गम आणि डाएट सॉफ्ट ड्रिंक्समधील काही घटक पचनसंस्थेला अडचण निर्माण करू शकतात..२. आतड्यांतील बॅक्टेरियांचा असमतोलपोटातील चांगले जिवाणू अन्न पचविण्यास मदत करतात. परंतु त्यांचा समतोल बिघडला तर अधिक वायू तयार होतो, ज्यामुळे आवाज आणि पोट फुगण्याची समस्या वाढू शकते.३. जास्त हवा गिळली जाणंस्ट्रॉने पेय पिणे, कार्बोनेटेड पेये, धूम्रपान यामुळे पोटात अधिक हवा जाते आणि आवाज वाढतात..४. तणाव आणि चिंतामानसिक ताणाचा थेट परिणाम पचनावर होतो. परिणाम सततची चिंता पोटाच्या तक्रारी वाढवू शकते..पोटाचे आवाज कमी करण्यासाठी काय करता येईल?आहारात बदल करा: त्रास देणारे पदार्थ कमी प्रमाणात घ्या किंवा टाळा.नैसर्गिक उपायांचा वापर करा: आलं, पुदिना किंवा दालचिनी पचनाला शांत ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.प्रोबायोटिक्सचा समावेश करा: दही, ताक, किमची, केफिर यांसारखे पदार्थ आतड्यांसाठी उपयुक्त असतात.ताणतणाव नियंत्रणात ठेवा: ध्यान, श्वसनाचे व्यायाम आणि पुरेशी झोप पचन सुधारण्यास मदत करतात..डॉक्टरांचा सल्ला कधी घ्यावा?पोटातून येणाऱ्या आवाजांसोबत खालील चिन्हं दिसत असतील, तर दुर्लक्ष न करता तज्ञांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे:तीव्र किंवा कर्कश आवाजपोटदुखी किंवा आकडी येणेसतत फुगणंमळमळ किंवा उलटीजुलाब किंवा दीर्घकालीन बद्धकोष्ठताअशी लक्षणं आतड्यांचा अडथळा, दाहक आतड्यांचे आजार, ग्लूटेन इनटॉलरन्स किंवा पचनसंस्थेच्या हालचालींशी संबंधित विकारांची चिन्हं असू शकतात.