Super Healthy Fruits: सकाळी ड्रॅगन फ्रूट खाणं का ठरतं सुपरहेल्दी? जाणून घ्या ‘ही’ 9 कारणं

ड्रॅगन फ्रूट हे दिसायला बाहेरुन लालसर पण आतून पांढरे किंवा गुलाबी असते. यात अनेक पोषक घटक असतात. जे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तुम्ही दिवसाची सुरुवात एक वाटी हे फळ खाऊन करु शकता. जर तुम्हाला पचन सुधारायचे असेल, तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करायची असेल, तुमचे वजन नियंत्रित करायचे असेल किंवा तुमचे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य सुधारायचे असेल, तर हे फळ तुम्हाला आवश्यक असलेले फायदे देऊ शकते. शिवाय, ड्रॅगन फ्रूट केवळ जीवनसत्त्वे आणि फायबरचा स्रोत नाही; त्यात अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायटोन्यूट्रिएंट्स देखील आहेत. ज्यांची उपस्थिती नवीनतम संशोधनानुसार जळजळ आणि चयापचय प्रभावित करू शकते. .अँटिऑक्सिडंट्स आणि जीवनसत्त्वांनी समृद्धड्रॅगन फ्रूट हे व्हिटॅमिन सी, फ्लेव्होनॉइड्स आणि बीटालेन्स सारख्या नैसर्गिक अँटिऑक्सिडंट्सचा एक उत्तम स्रोत आहे. जे शरीराला मुक्त रॅडिकल्स निष्क्रिय करण्यास मदत करतात आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत ठेवण्यास मदत करतात.पचनशक्ती चांगली राहतेड्रॅगन फ्रूटमध्ये आहारातील फायबर भरपूर प्रमाणात असते. जे पचन सुरळीत ठेवते आणि बद्धकोष्ठतेशी लढते आणि ते निरोगी आतड्यांतील मायक्रोबायोमला प्रोत्साहन देण्यासाठी देखील उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळे तुमची सकाळ अधिक आरामदायी आणि नियमित होते.शरीराला हायड्रेट ठेवतेड्रॅगन फ्रूटमध्ये 80% पेक्षा जास्त पाणी असते आणि म्हणूनच सकाळी उठल्यानंतर तुमच्या शरीराला सर्वात आधी द्रवपदार्थ पुरवण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे. जो झोपल्यानंतर कोणत्याही द्रवपदार्थाचे सेवन न करता अत्यंत आवश्यक आहे..हृदयाचे आरोग्यड्रॅगनच्या फळात पोटॅशियम आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. जे रक्तदाब आणि कोलेस्टेरॉल नियंत्रणासाठी चांगले असू शकतात. त्यामुळे कालांतराने हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य राखण्यास मदत होते.कॅलरीज कमी, पोषणमूल्ये जास्तड्रॅगन फ्रूटमध्ये कॅलरीज कमी असतात आणि तरीही शरीराला आवश्यक असलेले सर्व प्रमुख घटक आणि पोषक घटक असतात. जर तुमचे ध्येय वजन कमी करायचे असेल तर कॅलरी कमी होऊ शकतात. रक्तातील साखर नियंत्रित राहतेड्रॅगन फ्रूटमध्ये ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो आणि त्यात आहारातील फायबर भरपूर असते. त्यामुळे, रक्तात साखर हळूहळू बाहेर पडते, ज्यामुळे सकाळी रक्तातील ग्लुकोजची पातळी स्थिर राहण्यास मदत होते..Daily Good Habits: मन फ्रेश अन् अॅक्टिव ठेवण्यासाठी डॉक्टरांनी सांगितलेला ‘हा’ कानमंत्र पाळा, तणाव होईल गायब.रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवतेड्रॅगन फ्रूटमध्ये असलेले व्हिटॅमिन सी आणि फ्लेव्होनॉइड्स हे असे घटक आहेत, जे रोगप्रतिकारक शक्तीला पुनरुज्जीवित करण्यास मदत करतात. ज्यामुळे तुम्ही उर्जेने परिपूर्ण राहता आणि हंगामी आजारांना किंवा दैनंदिन ताणतणावांना प्रतिरोधक राहता. वजन नियंत्रणात राहतेड्रॅगन फ्रूटमध्ये कॅलरीज कमी असतात. परंतु पोट भरण्याची क्षमता जास्त असते. त्यामुळे तुमची भूक कमी करून तुमचे वजन कमी करण्यात ड्रॅगन फ्रूट महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते आणि त्यामुळे तुम्हाला तुमचे वजनाचे ध्येय साध्य करता येते - जर ते संतुलित नाश्त्याचा भाग म्हणून खाल्ले तर हे विशेषतः खरे आहे.स्वादिष्ट पदार्थ बनवू शकताड्रॅगन फ्रूट नुसतो देखील खाऊ शकतो. त्याची चव सौम्य गोड असते. तुम्ही स्मूदी, बाउल किंवा सॅलेड तयार करु शकता. .पुढील पदार्ख बनवू शकता ड्रॅगन फ्रूट स्मूदी बाऊलड्रॅगन फ्रूटमध्ये केळी, दही आणि थोडे बदामाचे दूध मिसळा. स्मूदी तयार होईल. ड्रॅगन फ्रूट परफेटप्रथिनेयुक्त आणि ताजेतवाने सुरुवात करण्यासाठी ड्रॅगन फ्रूटच्या तुकड्यांवर ग्रीक दही आणि मध मिसळा. ड्रॅगन फ्रूट ओट्सअतिरिक्त फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स मिळविण्यासाठी रात्रीच्या वेळी ओट्समध्ये चिरलेला ड्रॅगन फ्रूट आणि चिया बियाणे घालून सेवन करा. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.