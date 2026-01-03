आरोग्य

Super Healthy Fruits: सकाळी ड्रॅगन फ्रूट खाणं का ठरतं सुपरहेल्दी? जाणून घ्या ‘ही’ 9 कारणं

eating dragon fruit in morning: तुम्ही दिवसाची सुरुवात एक वाटी ड्रॅगन फ्रूट खाऊन केल्यास शरीरात कोणते बदल होतात हे जाणून घेऊया.
dragon fruit benefits,

dragon fruit benefits,

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

ड्रॅगन फ्रूट हे दिसायला बाहेरुन लालसर पण आतून पांढरे किंवा गुलाबी असते. यात अनेक पोषक घटक असतात. जे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. तुम्ही दिवसाची सुरुवात एक वाटी हे फळ खाऊन करु शकता. जर तुम्हाला पचन सुधारायचे असेल, तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करायची असेल, तुमचे वजन नियंत्रित करायचे असेल किंवा तुमचे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य सुधारायचे असेल, तर हे फळ तुम्हाला आवश्यक असलेले फायदे देऊ शकते. शिवाय, ड्रॅगन फ्रूट केवळ जीवनसत्त्वे आणि फायबरचा स्रोत नाही; त्यात अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायटोन्यूट्रिएंट्स देखील आहेत. ज्यांची उपस्थिती नवीनतम संशोधनानुसार जळजळ आणि चयापचय प्रभावित करू शकते.

Loading content, please wait...
Fruit
Dragon Fruit
Fruit Diet tips
health
Healthcare
Health benefits of fruits

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com