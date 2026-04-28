Post-Meal Watermelon and Bloating: आरोग्यासाठी चांगलं असलेलं कलिंगड जेवणानंतर खाल्ल्याने पोट का फुगतं? डॉक्टरांनी सांगितलं खरं कारण

Mumbai Food Poisoning Case: मुंबईतील भेंडी बाजार परिसरात नुकतीच घडलेली एक धक्कादायक घटना संपूर्ण शहराला हादरवून गेली. एका कुटुंबातील चार जणांचा संशयित अन्नविषबाधेमुळे मृत्यू झाल्यानंतर कलिंगड खाण्याबाबत भीती आणि चर्चा दोन्ही वाढल्या आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, रात्रीच्या जेवणानंतर या कुटुंबानं कलिंगड खाल्लं आणि काही वेळातच त्यांना उलट्या, चक्कर आणि तब्येत बिघडण्याची लक्षणं दिसू लागली. या घटनेनंतर "जेवणानंतर कलिंगड खाणं खरंच धोकादायक ठरू शकतं का?" हा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, प्रत्येक वेळी कलिंगड धोकादायक नसतं, पण चुकीच्या वेळी किंवा चुकीच्या पद्धतीने खाल्लं, तर ते पोट फुगणं, गॅस आणि पचनाच्या समस्या वाढवू शकतं..ऋतूचाही असतो वाटाउन्हाळ्यात पचनावर उष्णतेचा परिणाम होतो. शरीराचं तापमान नियंत्रित ठेवण्यासाठी शरीर अधिक ऊर्जा वापरत असल्यानं पचनक्रिया मंदावू शकते. त्यातच पुरेसं पाणी न पिणं, अनियमित आहार आणि जड पदार्थांचं सेवन यामुळे पोटात गॅस तयार होण्याची शक्यता वाढते. अशा वेळी कलिंगड चुकीच्या पद्धतीने खाल्लं तर पोट फुगल्यासारखं वाटू शकतं..Mumbai Food Poisoning Case: सावधान! कलिंगड ठरलं जीवघेणं? मुंबईतील विषबाधेच्या घटनेनंतर फळं घेताना घ्या 'ही' काळजी.तज्ज्ञ काय सांगतात?तज्ज्ञांच्या मते, कलिंगडात ९० टक्क्यांहून अधिक पाणी असते, त्यामुळे ते साधारणपणे सहज पचते. मात्र, ते तेलकट किंवा प्रथिनयुक्त जड जेवणानंतर लगेच खाल्ले तर पोट रिकामे होण्याची प्रक्रिया मंदावू शकते. त्यामुळे काही लोकांना जडपणा किंवा ब्लोटिंगचा त्रास जाणवू शकतो.कलिंगडामध्ये नैसर्गिक फ्रक्टोजचे प्रमाण जास्त असते. काही लोकांना फ्रक्टोज नीट पचत नाही. विशेषतः IBS म्हणजेच इरिटेबल बाऊल सिंड्रोम असलेल्या लोकांमध्ये हे अधिक दिसून येते. अशावेळी न पचलेली साखर आतड्यांमध्ये फर्मेंट होऊन गॅस, पोट फुगणे आणि अस्वस्थता निर्माण करू शकते..जेवणानंतर लगेच कलिंगड?जेवणानंतर लगेच कलिंगड खाल्ल्यास एक समस्या अशीही निर्माण होते की फळे लवकर पचतात, तर जड जेवण पचायला अधिक वेळ लागतो. या दोन्हींच्या पचनगतीत फरक असल्याने पचनक्रिया विस्कळीत होऊ शकते. त्यामुळे फर्मेंटेशन वाढून गॅस तयार होण्याची शक्यता असते..Stomach Noises: आपल्या पोटातून गुरगुरणारा आवाज का येतो? डॉक्टरांनी सांगितली यामागची खरी कारणं.खालील लोकांनी विशेष काळजी घ्यावी:IBS किंवा पचनासंबंधी त्रास असलेले लोकज्यांना वारंवार अॅसिडिटी किंवा गॅसचा त्रास होतोसंवेदनशील पचनसंस्था असलेले लोकजेवणानंतर सतत पोट फुगण्याची समस्या जाणवणारे लोककलिंगड पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही. योग्य पद्धतीने खाल्ल्यास ते शरीराला हायड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स आणि आवश्यक पोषकद्रव्ये देऊ शकते. मात्र त्यासाठी योग्य वेळ आणि प्रमाण महत्त्वाचे आहे..कलिंगड खाण्याची योग्य पद्धत:ते जेवणासोबत किंवा लगेच न खाता मधल्या वेळेत खावेएकावेळी खूप मोठ्या प्रमाणात खाऊ नयेतळलेले पदार्थ किंवा दुग्धजन्य पदार्थांसोबत खाणे टाळावेफ्रिजमधून अगदी थंड काढून लगेच खाण्याऐवजी थोडे सामान्य तापमानाला येऊ द्यावेसावकाश खावे, घाईघाईत खाल्ल्यास पचनावर ताण येऊ शकतोतज्ज्ञ सांगतात की जर वारंवार पोट फुगणे, पोटदुखी, गॅस किंवा पचनासंबंधी त्रास होत असेल, तर केवळ कलिंगडाला दोष न देता डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. कारण अशा लक्षणांमागे इतर पचनसंस्थेशी संबंधित समस्या असू शकतात.