Ferritin Test: ‘नॉर्मल’ हिमोग्लोबिनमुळे गाफील राहू नका! ‘फेरिटिन’ टेस्टही आहे तितकीच महत्त्वाची

DIFFERENCE BETWEEN HEMOGLOBIN AND FERRITIN IRON STORES: रक्त तपासणीचा रिपोर्ट हातात आला आणि हिमोग्लोबिन ‘नॉर्मल’ दिसलं की आपण निर्धास्त होतो. पण तरीही दिवसभर थकवा जाणवत असेल, रात्री अचानक पाय अस्वस्थ होत असतील, झोप नीट लागत नसेल किंवा केसगळती वाढली असेल तर कारण फक्त ताण-तणाव नसू शकतं. शरीरात लोहाचा साठा कमी झाला आहे का, हे जाणून घेण्यासाठी फेरिटिन (Ferritin) ही तपासणी महत्त्वाची ठरू शकते. न्यूट्रिशनिस्ट राशी चौधरी यांनी हिमोग्लोबिन आणि फेरिटिनमधील फरक समजावून सांगताना याकडे लक्ष देण्याचा सल्ला दिला आहे..हिमोग्लोबिन आणि फेरिटिनमध्ये काय फरक?हिमोग्लोबिन आणि फेरिटिन हे दोन्ही घटक शरीरातील लोहाशी निगडित असले तरी त्यांची कार्ये भिन्न आहेत. हिमोग्लोबिन सध्या शरीरात वापरात असलेल्या लोहतत्त्वाची पातळी दर्शवते, तर फेरिटिन शरीरात साठवून ठेवलेल्या लोहतत्त्वाचा अंदाज देते. न्यूट्रिशनिस्ट राशी चौधरी यांनी हे समजावण्यासाठी एक सोपी उपमा दिली आहे. त्यांच्या मते, हिमोग्लोबिन म्हणजे पाकिटात असलेले रोख पैसे आणि फेरिटिन म्हणजे बँक खात्यातील बचत. त्यामुळे हिमोग्लोबिनची पातळी सामान्य असली तरी शरीरातील लोहसाठा कमी असण्याची शक्यता असते..फुफ्फुसं आकुंचन पावतायत! धूम्रपानासोबत ‘या’ कारणांमुळेही वाढतो COPD चा धोका.हिमोग्लोबिन नॉर्मल तरी थकवा का?शरीरातील लोहाचा साठा कमी होत असताना सुरुवातीला हिमोग्लोबिनची पातळी नॉर्मल राहू शकते. त्यामुळे केवळ हिमोग्लोबिन तपासून शरीरातील लोहाची स्थिती पूर्णपणे समजत नाही.फेरिटिन कमी असल्यास काही लोकांमध्ये सतत थकवा, झोपेच्या समस्या, रात्री पायात अस्वस्थपणा (Restless Legs) आणि केसगळती यांसारखी लक्षणं दिसू शकतात.लोहाचा मेंदूच्या कार्यातही महत्त्वाचा सहभाग असतो. शरीरातील काही महत्त्वाचे रासायनिक संदेशवाहक तयार करण्यासाठीही लोहाची गरज असते..फेरिटिनसोबत CRP तपासणी का?फेरिटिनची पातळी पाहताना केवळ त्याच एका रिपोर्टवर अवलंबून राहू नये, असं चौधरी सांगतात. CRP (C-reactive protein) ही शरीरात दाह किंवा inflammation आहे का, याचा अंदाज देणारी रक्त तपासणी आहे.शरीरात दाह असल्यास फेरिटिनच्या पातळीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्याने फेरिटिनसोबत CRP आणि इतर आवश्यक तपासण्या पाहणं महत्त्वाचं ठरू शकतं..Coffee & Heart Health: कॉफीचा पहिला घोट घेताच हृदय जोरात धडधडतंय? शरीर देतंय ‘हे’ ६ धोक्याचे संकेत; दुर्लक्ष करू नका!.फेरिटिन किती असावं?काही प्रयोगशाळांमध्ये फेरिटिनची पातळी 15 असली तरी ती नॉर्मल रेंजमध्ये दाखवली जाऊ शकते. मात्र, Restless Legs Syndrome संदर्भातील काही क्लिनिकल मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये विशिष्ट परिस्थितीत फेरिटिन 75 किंवा त्यापेक्षा कमी असल्यास आयर्न उपचाराचा विचार केला जाऊ शकतो.मात्र, याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःहून आयर्न सप्लिमेंट्स सुरू करावेत असा नाही. फेरिटिन, CRP, हिमोग्लोबिन आणि लक्षणं यांचा एकत्र विचार करून डॉक्टरांचा सल्ला घेणं आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.