मुंबई : आजच्या युगात जिथे लोक डाएटिंगच्या मागे धावत आहेत आणि ते करण्यासाठी वेगवेगळ्या डाएटिंग प्रक्रियेचा अवलंब करत आहेत. अशा वेळी जगभरात दरवर्षी ६ मे रोजी आंतरराष्ट्रीय नो डाएट दिवस साजरा केला जातो.

आंतरराष्ट्रीय नो डाएट डे २०२३ चा इतिहास खूप जुना आहे. पण डाएटला नकार देण्यासाठी दिवस साजरे करण्याची गरज का भासली आणि तो साजरा करण्यामागचा हेतू काय हे जाणून घेऊ या. (why international no diet day is celebrated)

आंतरराष्ट्रीय नो डाएट दिनाचा उद्देश

आंतरराष्ट्रीय नो डाएट दिनानिमित्त, लोकांना वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा किंवा खाण्यापासून दूर राहण्यापेक्षा स्वत:ची काळजी आणि आत्मप्रेमावर लक्ष केंद्रित करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

वजन कमी करण्यावर किंवा प्रतिबंधात्मक खाण्याच्या पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी लोकांना निरोगी सवयी आणि शरीराची सकारात्मक प्रतिमा अंगिकारण्यास प्रोत्साहित करणे हे ध्येय आहे. हा दिवस म्हणजे आपल्या शरीरावर आणि आपल्या शरीराच्या आकारावर प्रेम करण्याचा दिवस.

आंतरराष्ट्रीय नो डाएट डेचा इतिहास

आंतरराष्ट्रीय नो डाएट डे ही संकल्पना ब्रिटीश स्त्रीवादी आणि आहारविरोधी प्रचारक मेरी इव्हान्स यंग यांच्या कार्यातून उद्भवली, ज्यांनी १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला "डाएट ब्रेकर्स" नावाचा गट स्थापन केला. तुम्ही तुमचे शरीर जसे आहे तसे स्वीकारावे आणि त्यावर प्रेम करावे या कल्पनेला आव्हान देण्यावर या गटाने लक्ष केंद्रित केले.

आंतरराष्ट्रीय नो डाएट डे २०२३

दरवर्षी प्रमाणे या वर्षी देखील ६ मे रोजी जगभरात आंतरराष्ट्रीय नो डाएट दिवस साजरा केला जात आहे. इंटरनॅशनल नो डाएट डेशी संबंधित कामे आणि इव्हेंटमध्ये अनेकदा शरीर-सकारात्मक कार्यशाळा, स्वत:ची काळजी घेणारे क्रियाकलाप आणि सोशल मीडिया मोहिमा यांचा समावेश होतो जे शरीराची स्वीकृती आणि आत्मप्रेम वाढवतात.

हा दिवस शरीराच्या विविधतेसाठी अधिक समावेशक दृष्टिकोनाचे समर्थन करण्याचा आणि शरीराची लाज वाटणाऱ्या आणि भेदभाव करणाऱ्या सांस्कृतिक नियमांना आव्हान देण्याची वेळ आहे.

इंटरनॅशनल नो डाएट डेच्या मुख्य संदेशांपैकी एक म्हणजे आहार आणि वजन कमी करणे देखील अनेक प्रकारे चुकीचे असू शकते. उदाहरणार्थ, अनेक आहार प्रतिबंधात्मक खाण्याच्या पद्धतींवर आधारित असतात ज्यामुळे पौष्टिक कमतरता, खाण्याच्या विस्कळीत सवयी आणि खाण्याचे विकार देखील होऊ शकतात.

कधीकधी वजन कमी केल्याने शरीराची नकारात्मक प्रतिमा, कमी आत्मसन्मान आणि खराब मानसिक आरोग्य देखील होऊ शकते.